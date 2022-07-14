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Спортсменів, тренерів та суддів з Росії і Білорусі відсторонено від усіх змагань під егідою IWF та EWF

Новини Цензор.НЕТ Спорт

спорт,атлетика,важка

У відповідь на звернення Федерації важкої атлетики України Міжнародна IWF та Європейська EWF застосували санкції проти Росії та Білорусі за війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Зазначається, що спортсменів, тренерів та суддів з Росії та Білорусі відсторонено від усіх змагань під егідою IWF і EWF. Також без представників країн-агресорів пройдуть: чемпіонат світу серед юніорів, чемпіонат Європи, чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років, чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років. Спортсменам цих країн заборонено змагатися під нейтральним прапором.

У Росії також забрали право проводити ЧЄ серед юнаків та дівчат, який мав відбутися у 2022 році.

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"Офіційні особи з РФ та РБ відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF з Росії. Над цим ми продовжуємо працювати", - сказано в дописі Гутцайта.

Міністр молоді та спорту подякував Федерації важкої атлетики України та міжнародним партнерам за підтримку.

"Продовжуємо тиснути до повної ізоляції росіян і білорусів від спорту вищих досягнень", - наголосив Гутцайт.
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Топ коментарі
+6
САме прекрасне в цій новині трішки інше - Росію і Білорусь поставили на одну полицю Тобто визнали абсолютно "рівними" в розпалюванні війни Ні ООН ні інші міжнародні інституції на це ніяк не наважаться!
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14.07.2022 19:25
+3
Лапатнікі-мєтайтє каравяк-ета ісконна ваше...
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14.07.2022 18:58
+3
Б'ють цих істот (не плутати з тваринами) скрізь. Так тримати!
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14.07.2022 19:11
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Лапатнікі-мєтайтє каравяк-ета ісконна ваше...
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14.07.2022 18:58 Відповісти
Б'ють цих істот (не плутати з тваринами) скрізь. Так тримати!
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14.07.2022 19:11 Відповісти
Футбол хокей легкая атлетика и любые другие спорт-coревнования для рабZeи закрыты...
Пургаметы путлера проведут чемпионат мира по футболу...сборная Мавзолея .сборная Южной Осетии и Дамбасса...
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14.07.2022 19:18 Відповісти
дзюдо и теннис вроде еще у них остались.. что ITF и IJF ждут....
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14.07.2022 19:24 Відповісти
САме прекрасне в цій новині трішки інше - Росію і Білорусь поставили на одну полицю Тобто визнали абсолютно "рівними" в розпалюванні війни Ні ООН ні інші міжнародні інституції на це ніяк не наважаться!
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14.07.2022 19:25 Відповісти
нехай створюють ********* із ордло
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14.07.2022 19:42 Відповісти
доможіться виключення з МОК і з ФІФА!
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14.07.2022 19:59 Відповісти
А москсвини запитали " Нас за що?!!"
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15.07.2022 00:47 Відповісти
А треба не відсторонювати, а фільтрувати - публічно заява від них що партія єдина росія це терористична організація, що лідери росії терористи, і що вс рф терористичне утворення. Не дають такої заяви - страта як пособників терористичної держави.
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15.07.2022 03:21 Відповісти
 
 