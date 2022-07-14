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Харківські волонтери збирають кошти на монокуляр нічного бачення для спецпідрозділу - роти "Сайгон"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тепловизор

Харківські волонтери збирають кошти на придбання монокуляру нічного бачення PVS-14 для спеціального підрозділу, відомого як рота "Сайгон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Антон Авксенть'єв. 

Він зазначив: "Білі речі – то не практично, майже як жити в Харкові. Але щоб нам продовжувати жити в своєму найкращому і найріднішому місті, хтось має знищувати ворогів. А ми – допомагати чим можемо.

Моя одногрупниця Anastasia Yegorova разом із сестрою відкрила збір коштів на монокуляр нічного бачення PVS-14 для спеціального підрозділу, відомого як рота "Сайгон" (там наш колега з кафедри політології Каразінського університету В'ячеслав Целуйко).

Сума збору - 140 000 гривень. Термін – до вечора суботи.

В наші студентські часи Настя збирала на подарунки і тортики для одногрупників-іменинників, а ось воно як вийшло…

Прошу долучитися, в кого є така можливість.

ПриватБанк - 4149 6090 0541 7516 Кубель А.І.

Моно банк - 5375 4112 0247 1160 Єгорова Д.І.

PayPal -  [email protected]

Особисто вдячний усім, хто відгукнеться"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
В той час, коли волонтери збирають кошти на необхідне для ЗСУ, суд скасовує борги коломойського.
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14.07.2022 19:14
+10
а як думаешь буде єрмак допомагати українській армії після вагнергейту та здачі Півдня?
Також відмічу що там не лишень єрмак.

Навіть по прізвищу зрозуміло що там не одна еще скотина. ฅʕ•̫͡•ʔฅ
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14.07.2022 19:14
+8
вчора суд списав Коломойському борг 4.5 млрд ПриватБанку. Озброєння та амуніція на фронт то не на часі
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14.07.2022 19:22
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Сотні рацій, тепловізорів та ПНБ: Techiia Foundation передала велику партію спорядження для ЗСУ. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3337406
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це що таке було? нехай поділяться.
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14.07.2022 18:59 Відповісти
коли то було
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14.07.2022 19:08 Відповісти
Новина від квітня цього року. Мабуть, вже усьо - all dead, all dead, як співали Queen.
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14.07.2022 19:11 Відповісти
За 3 місяці впевнений що вже все нашло своє місце...

Тут питання до влади: чому немає закупівель подібного спорядження... Але відповідь всі знають, тому якщо можем допомагаємо, адже
"Якщо не МИ то хто?"

Маю надію що Юрій Бутусов ті інші будуть гарно себе почувати та змусять відповісти зрадників та "полезних идиотов" за свої брудні справи.
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14.07.2022 19:12 Відповісти
А куди ж та фінансова західна допомога йде, коли вже і на спецуру волонтери кошти збирають? Знову по кишенях шурхотить?
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14.07.2022 19:08 Відповісти
а як думаешь буде єрмак допомагати українській армії після вагнергейту та здачі Півдня?
Також відмічу що там не лишень єрмак.

Навіть по прізвищу зрозуміло що там не одна еще скотина. ฅʕ•̫͡•ʔฅ
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14.07.2022 19:14 Відповісти
В той час, коли волонтери збирають кошти на необхідне для ЗСУ, суд скасовує борги коломойського.
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14.07.2022 19:14 Відповісти
ɓiж він і в Африці ɓiж.
Просто поки ВСІ до самого ганебного поганця не зрозуміє що поки не спaлишь всіх їх - спокою нашій нації не буде, адже вони націлились на ці землі ще 1200 років тому...
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14.07.2022 19:49 Відповісти
вчора суд списав Коломойському борг 4.5 млрд ПриватБанку. Озброєння та амуніція на фронт то не на часі
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14.07.2022 19:22 Відповісти
Плісняві рила не бажають приєднатися до допомоги армії? Чи це не їх армія?
+
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14.07.2022 19:27 Відповісти
Одразу - чому влада не закупає. Ну така влада - самі обрали, або дозволили обрати.
Проте, якщо доручити владі таке закуповувати, вона те, що коштує 140 тисяч гривень, закупить за 340 тисяч.
Тому якщо платять гроші військовим, то вже добре.
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14.07.2022 19:31 Відповісти
если они хотят его у кого то купить за 140 000 грн, то могут смело послать "посредника", как и русский корабль. на амазоне он стоит ~€282 +€100 пересылка.
https://www.amazon.de/Nachtsichtgerät-Nachtsichtgeräte-Monokulare-Wasserdicht-Infrarot-Sicht/dp/B08JZ6KBK1/ref=sr_1_3?crid=2VMZE79NJYD5U&keywords=pvs-14+nachtsichtgerät&qid=1657815799&sprefix=Pvs-14%2Caps%2C747&sr=8-3
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14.07.2022 19:33 Відповісти
Мабуть вони хочуть 7 штук купувати.
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14.07.2022 21:32 Відповісти
тоді там повинно бути написано "семи монокулярів нічного бачення". а там мутно все, починаючи з "харківські волонтери". "знайомий знайомих"...... он там вище, у іллі коротенко з коптером, - все корректно. конкретна людина, реальна ціна,.... а тут ((((.
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14.07.2022 21:39 Відповісти
В Словакии можно за 370 эвро купить, без пересылки.
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14.07.2022 21:46 Відповісти
да понятно, что есть большой выбор по ценах. просто амазон, как самое простое, для примера. но 140000 грн за "монокуляр (не монокуляри!) нічного бачення" при таком разбросе цен и их выбора? лучше іллі коротенко на дрон, однозначно!
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14.07.2022 22:09 Відповісти
Волонтёры хотят подарит военным наикрутейший прибор последней генерации, там картинка как в солнечный день, мышь можно увидеть. И этот аппарат стоит действительно 140 т. гривен даже в Европе. Другой вопрос насколько оправданы такие затраты на поле боя, может есть смысл купить предыдущую модель за 380 эвро, картинка мутная и зелёная, но ими же работали в армии США не один десяток лет...
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14.07.2022 22:21 Відповісти
это понятно, что есть куча дорогих приборов последних генераций. но тогда пусть и указывают марку такого прибора за 140 000 грн. лично я вижу "придбання монокуляру нічного бачення PVS-14". всё - это то что они заявили, один прибор указанной марки. а не то что они там подразумевают или имеют ввиду. "волонтёры харькова" для меня это тоже ,что и "тореадори із васюківки". это общее понятие. как и цепочка из "фейсбучник-сестра сестры - рота "сайгон"". это ни о чём. это размытое облако. да, может это и реальность, такая вероятность всегда есть. если, кажется юсупова, волонтёр - то это конкретное лицо, корректные чётко сформулированные запросы, прайс-лист и чеки,.... здесь, я уверен, этого ничего не будет. "это список дерьмака". хотя да, согласен, ну может если и реальность, ну от хотят они купить за 140 000 тысяч, но смысла в этом действительно нет. это расходник сегодня, и вправду лучше купить несколько за 380 и облегчить и даже помочь спасти жизнь нескольких солдат, чем один супер-пупер для одного. это как тут раньше было - маленький шахматист-вундеркинд собирает на танк, который стоит миллионы, а время его жизни в бою сегодня - минуты. есть более полезные вещи, куча на такую сумму, способные принести больше пользы конкретным солдатам. хотя, если одни готовы покупать такие расходники, то никто не вправе запрещать другим сдавать на них деньги. хозяин барин.
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14.07.2022 22:49 Відповісти
Есть той же модели, с зелёной лампой за 2500 долларов, а белой картинкой хвастаться, это если журналистские фильмы снимать, или видео писать для ютуба, зачем это бойцам на войне, х. з.
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14.07.2022 22:55 Відповісти
Я нашёл то что они хотят в США за 3500, это 130 т. гривен, искать надо кто летит оттуда.
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14.07.2022 22:51 Відповісти
ну хорошо, если это реальные люди и реальное подразделение которому они хотят помочь. можно тогда только порадоваться. просто я не очень то доверяю размножающимся как грибы волонтёрам. причина - в 2014 мой однокурсник, пытавшийся до этого всеми способами "подняться" и всё неудачно, сорвал день, стал "волонтёром" и наконец осуществил свою мечту "в князи!". сегодня "поднимается" уже другой, тоже уже бывший знакомый, ставший "волонтёром". хотя "поднявшийся" старый однокурсник, пару месяцев назад нашёл снова меня!!. машины хотел через меня начать ввозить "срывая день". понятно, он уже был в чёрном списке и потому просто пошёл, как корабль по новому определению.
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14.07.2022 23:00 Відповісти
Моё мнение нужно законодательно запретить самопальных волонтёров, и сделать эту должность выборной на собрании ОТГ, как выбирают шерифов и судей в США. Плюс проверка на Полиграфа.
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14.07.2022 23:12 Відповісти
да, что-то надо делать. проблема учёта и контроля должна быть абсолютно во всём. дальше так нельзя. и в волонтёрстве в частности. и лучше если этим будут заниматься люди "третьей стороны". сегодня при тотальной коррупции с самых верхних верхов и до самых низших низов этот вопрос тоже имеет значение. и регулярная подотчётность по документам. сегодня это не сложно сделать, excel сделает это автоматом. пусть не ноют, что это отнимет кучу времени.
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14.07.2022 23:26 Відповісти
Сейчас куда ни плюнь, в святого волонтёра попадёшь, с группой подпевал, ну точно как наперстки раньше были, "группа поддержки", и им на фейсбуках такую рекламу устраивают, Лёня Голубков нервно курит... И вот эти "святые" ещё дают тебе поучения за "мову окупанта".
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14.07.2022 23:18 Відповісти
а я все одно відправлю хоча б 250 грн.
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14.07.2022 19:37 Відповісти
+
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14.07.2022 20:16 Відповісти
+ Але , Анастасія , чому не звертаєтесь в групи "ХС" і "Харків 1654" ?
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14.07.2022 20:24 Відповісти
а куда деваются подобные девайсы, поставляемые союзниками?
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14.07.2022 20:56 Відповісти
В Коломойського попросіть і у сіддів, які списали йому мільярдні борги !
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14.07.2022 21:08 Відповісти
+
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14.07.2022 22:08 Відповісти
а у єрмака не питали??
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14.07.2022 22:30 Відповісти
Волонтёры хотят на подарок дорогущую модель последней генерации, которая подозреваю не поставляется в виде поставок вооружений.
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14.07.2022 22:58 Відповісти
Сайгон - это тот который написал Грязь и Юпак?
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14.07.2022 22:58 Відповісти
 
 