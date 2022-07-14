Харківські волонтери збирають кошти на монокуляр нічного бачення для спецпідрозділу - роти "Сайгон"
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Харківські волонтери збирають кошти на придбання монокуляру нічного бачення PVS-14 для спеціального підрозділу, відомого як рота "Сайгон".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Антон Авксенть'єв.
Він зазначив: "Білі речі – то не практично, майже як жити в Харкові. Але щоб нам продовжувати жити в своєму найкращому і найріднішому місті, хтось має знищувати ворогів. А ми – допомагати чим можемо.
Моя одногрупниця Anastasia Yegorova разом із сестрою відкрила збір коштів на монокуляр нічного бачення PVS-14 для спеціального підрозділу, відомого як рота "Сайгон" (там наш колега з кафедри політології Каразінського університету В'ячеслав Целуйко).
Сума збору - 140 000 гривень. Термін – до вечора суботи.
В наші студентські часи Настя збирала на подарунки і тортики для одногрупників-іменинників, а ось воно як вийшло…
Прошу долучитися, в кого є така можливість.
ПриватБанк - 4149 6090 0541 7516 Кубель А.І.
Моно банк - 5375 4112 0247 1160 Єгорова Д.І.
PayPal - [email protected]
Особисто вдячний усім, хто відгукнеться"
Будь ласка, зачекайте...
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це що таке було? нехай поділяться.
Тут питання до влади: чому немає закупівель подібного спорядження... Але відповідь всі знають, тому якщо можем допомагаємо, адже
"Якщо не МИ то хто?"
Маю надію що Юрій Бутусов ті інші будуть гарно себе почувати та змусять відповісти зрадників та "полезних идиотов" за свої брудні справи.
Також відмічу що там не лишень єрмак.
Навіть по прізвищу зрозуміло що там не одна еще скотина. ฅʕ•̫͡•ʔฅ
Просто поки ВСІ до самого ганебного поганця не зрозуміє що поки не спaлишь всіх їх - спокою нашій нації не буде, адже вони націлились на ці землі ще 1200 років тому...
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Проте, якщо доручити владі таке закуповувати, вона те, що коштує 140 тисяч гривень, закупить за 340 тисяч.
Тому якщо платять гроші військовим, то вже добре.
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