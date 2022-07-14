5 432 5
Підрозділи розвідки НГУ, спільно з артилеристами, знищили дві російські "Нони" на Харківщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Цього тижня українські військові знищили дві російські САУ "Нона" і склад з артилерійськими боєприпасами в Харківській області.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення у фейсбуці МВС України, про це заявив начальник оперативного управління Головного управління Нацгвардії Олексій Надточий.
"Спільно з 40 окремою артилерійською бригадою імені Великого князя Вітовта провели успішні дії і знищили виявлені системи, а також розбили склад артилерійських боєприпасів", - сказав він.
За даними Головного управління НГУ, лише за минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі противника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар14.07.2022 19:10 Відповісти Мені подобається 6
Volodymyr Pinchuk 98f07805
показати весь коментар14.07.2022 19:12 Відповісти Мені подобається 5
John Cane 6e99dba6
показати весь коментар14.07.2022 21:32 Відповісти Мені подобається 0
Остап Покотило
показати весь коментар14.07.2022 20:08 Відповісти Мені подобається 1
Audrius Škėrys 1e92418f
показати весь коментар14.07.2022 20:20 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...