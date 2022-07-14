Воїн ЗСУ Ілля Кротенко просить допомогти із збором коштів на придбання квадрокоптера для потреб підрозділу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній співробітник Міністерства молоді та спорту, а нині військовослужбовець ЗСУ Ілля Кротенко просить допомогти із збором коштів на придбання квадрокоптера для потреб підрозділу, де він проходить службу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку військового у фейсбуці.
"Для ефективного та відповідального виконання своїх обов'язків та службових завдань мені та моєму підрозділу потрібен новий хороший квадрокоптер. В ідеалі Мавік 3. Попередній, придбаний раніше, цілий і неушкоджений, але з певних технічних причин використовувати його зараз не безпечно і не бажано. Тому купуємо новий. Ціна питання 80-85 тис. грн.
Я б хотів би придбати його власним коштом, але армійська зарплата затримується, а цивільної після законодавчих нововведень, схоже, я більше не побачу. Тому, мені дуже соромно, але я знову мушу звертатися по вашу допомогу. Від себе одразу закидаю на рахунок перші 25 тис. грн. Це все, що у мене зараз є. Лишилося зібрати ще 60. Буду вдячний за будь-яку підтримку", - написав Кротенко.
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк:
5168 7520 0381 5464
Кротенко Ілля Геннадійович
IBAN: UA743052990262086400934571884
Моно:
4441114429809906
PayPal: [email protected]
Будь ласка, зачекайте...
І Боневтіка також розпустити!
Залишити одного дьЄрмака.
Він всьо порєшає і зі всіма домовиться....
Притому що це не ударний безпілотник а фігня наполовину з Алі єкспрес.
Ніяк не можна такого наладить випуск в Україні ну ніяк , як пригнать 10 000 машин то можна а квадракоптер та ну .
АН літак змогли зробить а квадракоптри ні, 🤣
І це на фоні
Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда
Джерело: https://biz.censor.net/n3353896
Це якийсь зЕздець.
можна й більше, звичайно))
"Да і шо це дасть ? " - Ніт і вам нічого не дасть ...
із Боневтіком ми не переможемо!
Україні потрібен Порох у порохівницях, а не ваЗЕлін у сідницях ! 👿
Такі самі,потім нам...
А если копнуть по-глубже, то окажется, что в армии нет много чего.
Что происходит?
Людина просить допомоги, підтримайте, якщо можете
Проси у Коломойського і у суддів, які списують йому борги!
чи це їм не потрібно
бо в них не має Бєні,Єрмака,Шифера..