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Путін підписав закон про спеціальні заходи в економіці для забезпечення російської армії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє уряду запроваджувати спеціальні заходи у сфері економіки для забезпечення збройних сил Росії при проведенні "контртерористичних та інших операцій" за межами країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс.

За новим законом, юридичні особи в росії не зможуть відмовлятися від укладання контрактів у рамках держзакупівель або держоборонзамовлення, коли ці контракти стосуються проведення цих операцій. Також російський уряд зможе встановлювати особливе "правове регулювання трудових відносин в окремих організаціях", яке дозволить переробки, роботу вночі, у вихідні та святкові дні.

При цьому російський уряд отримав право на тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей та об'єктів та право на розбронювання матеріальних цінностей державного резерву.

Законопроект про спеціальні заходи в економіці було розроблено російським урядом та внесено до держдуми 30 червня. дума ухвалила закон 6 липня, а через два дні його схвалила рада федерації.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+61
Головне - щоб кацапи дохли.
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14.07.2022 19:47
+46
народ будет подыхать от голода, но армия нужна больше, чтобы защитить его труп
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14.07.2022 19:45
+27
главное чтобы украинцы это тоже знали, сначала армия, а потом все остальное. Это нужно для победы.
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14.07.2022 19:51
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Вот именно: это не страна, а территория, которой управляет банда во главе с самозванцем, похожим на путина 1-модели. Потому он и прячет свои какашки. По ДНК определят, что он никакой не "В.В.Путин", а натасканный куйй с бугра.
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14.07.2022 23:46 Відповісти
Там не тільки те підписав..... Думаю що буде мобілізація в них чі воєнний стан
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15.07.2022 01:40 Відповісти
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