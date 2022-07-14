Станом на 19:40 у Вінниці загинуло 23 людини, госпіталізовано 64 особи, 5 постраждалих у критичному стані, - ДСНС. ВIДЕО
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Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила оновлені цифри вбитих і поранених від російського обстрілу Вінниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Станом на 19:40 - загинуло 23 особи (з них 3 дитини); звернулася за допомогою 115 осіб; госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини; у важкому стані перебуває 34 особи; 5 осіб у критичному стані; триває пошук 42 осіб зв’язок з якими відсутній.
Від ДСНС працює 348 осіб (в т.ч. кінологічні та піротехнічні розрахунки) та 42 од. техніки".
Топ коментарі
+23 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар14.07.2022 20:11
+17 Vedana
показати весь коментар14.07.2022 20:14
+14 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар14.07.2022 20:02
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Будь ласка, зачекайте...
Просто нелюди, покидьки і скоти.
Вони і ніхто не мають права стріляти ні по території України (незалежно від об'єктів), ні по інших державах.
Що ще потрібно світовій спільноті, щоб визнати ту територію - терористом ?
Цікаво, хто з =союзничків= підтримає рашку знову ? Десь читала, що навіть талібан відхрещувався від них, хоча москалі їх запросили на економічний (!) форум.
Співчуття рідним загиблих.
Пораненим одужання, але виглядає, що список жертв, на жаль, ще не повний.
Спочивайте з миром, співвітчизники.
Смерть москалям скрізь і завжди !
Они сейчас, по ПАРАЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ, активно санкционку гоняют в Раху...А главное НЕЗАКОННО, поэтому их никто не страхует ...Так что никто не станет даже расследовать эти разбои и подпалы.....
Украинских беженцев сейчас 6.5млн в Европе... Тоесть ЕвропаНаш... Это так, на заметку каZaпу, что нарваться на озлобленного украинца в Европе у него сейчас очень велики....
ОПа