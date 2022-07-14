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Вінниця (433) обстріл (21411) ДСНС (4464)

Станом на 19:40 у Вінниці загинуло 23 людини, госпіталізовано 64 особи, 5 постраждалих у критичному стані, - ДСНС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила оновлені цифри вбитих і поранених від російського обстрілу Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "Станом на 19:40 - загинуло 23 особи (з них 3 дитини); звернулася за допомогою 115 осіб; госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини; у важкому стані перебуває 34 особи; 5 осіб у критичному стані; триває пошук 42 осіб зв’язок з якими відсутній.

Від ДСНС працює 348 осіб (в т.ч. кінологічні та піротехнічні розрахунки) та 42 од. техніки".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Курва, ну расскажите мне про "хороших русских", вы, мрази, которые таскают эту наволочь по всем Украинским эфирам и раздают им Украинские паспорты.
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14.07.2022 20:11
+17
Але ці виродки продовжуватимуть свою цинічну брехню про те, що вони стріляють винятково по об'єктах військової інфраструктури, про те, що ЗСУ обладнують штаби !!! у пологових будинках чи житлових.

Просто нелюди, покидьки і скоти.

Вони і ніхто не мають права стріляти ні по території України (незалежно від об'єктів), ні по інших державах.

Що ще потрібно світовій спільноті, щоб визнати ту територію - терористом ?
Цікаво, хто з =союзничків= підтримає рашку знову ? Десь читала, що навіть талібан відхрещувався від них, хоча москалі їх запросили на економічний (!) форум.

Співчуття рідним загиблих.
Пораненим одужання, але виглядає, що список жертв, на жаль, ще не повний.

Спочивайте з миром, співвітчизники.

Смерть москалям скрізь і завжди !
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14.07.2022 20:14
+14
Усі Святі, захистіть Україну від такої долі,скорботи і горя. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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14.07.2022 20:02
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Усі Святі, захистіть Україну від такої долі,скорботи і горя. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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14.07.2022 20:02 Відповісти
За Домом офіцерів знаходиться гундяївська церква.Її розбомбили.Є Боже покарання.Горіть в пеклі моцкалі!
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14.07.2022 20:05 Відповісти
"Ювілейний". Попахивает какой-та советчиной. Называлось бы как-то по нормальному, может быть и не шмальнули бы туда, ********...
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14.07.2022 20:07 Відповісти
То дім побуту.У Вінниці їх два.На Соборній і коло Дома офіцерів.
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14.07.2022 20:13 Відповісти
Скабеева такие причины в новостях подает, что в голову бахнет то и плетет. Реально херню придумал
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14.07.2022 20:15 Відповісти
Я так подозреваю, что "Юбилейный" там висят эти буквы еще 1991 года. 31 год. не на часи, прости госпаде... Если не прав, то пусть меня поправят. Я бывал в Виннице, но конкретно в том раене нет
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14.07.2022 20:28 Відповісти
Обычный офисный центр, на парковке перед ним таксисты местные тусовались.
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14.07.2022 20:35 Відповісти
это там была выставка подбитой техники рашистов ?
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14.07.2022 21:21 Відповісти
не там
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14.07.2022 22:43 Відповісти
С какого года висит надпись?
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14.07.2022 22:00 Відповісти
Курва, ну расскажите мне про "хороших русских", вы, мрази, которые таскают эту наволочь по всем Украинским эфирам и раздают им Украинские паспорты.
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14.07.2022 20:11 Відповісти
такие же мрази и таскают и раздают
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15.07.2022 01:52 Відповісти
Але ці виродки продовжуватимуть свою цинічну брехню про те, що вони стріляють винятково по об'єктах військової інфраструктури, про те, що ЗСУ обладнують штаби !!! у пологових будинках чи житлових.

Просто нелюди, покидьки і скоти.

Вони і ніхто не мають права стріляти ні по території України (незалежно від об'єктів), ні по інших державах.

Що ще потрібно світовій спільноті, щоб визнати ту територію - терористом ?
Цікаво, хто з =союзничків= підтримає рашку знову ? Десь читала, що навіть талібан відхрещувався від них, хоча москалі їх запросили на економічний (!) форум.

Співчуття рідним загиблих.
Пораненим одужання, але виглядає, що список жертв, на жаль, ще не повний.

Спочивайте з миром, співвітчизники.

Смерть москалям скрізь і завжди !
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14.07.2022 20:14 Відповісти
русский, ваша говнопропаганда не работает на людях, бо состряпана русскими пропагандонами для тупого русского стада.
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14.07.2022 20:21 Відповісти
зловили 20 ч. які могли навести
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14.07.2022 20:25 Відповісти
ЧТОБ ВЫ ВСЕ СДОХЛИ РУСЬКИЕ СВИНОСОБАКИ!!!!!
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14.07.2022 20:30 Відповісти
Если будут продолжать бомбить..... ******* коZлорылых обеZьян не только на фронте ... По всей Европе жечь машины на русских номерах, особенно жечь ФУРЫ русских и беларуских ДАЛЬНЕБОЕВ...
Они сейчас, по ПАРАЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ, активно санкционку гоняют в Раху...А главное НЕЗАКОННО, поэтому их никто не страхует ...Так что никто не станет даже расследовать эти разбои и подпалы.....

Украинских беженцев сейчас 6.5млн в Европе... Тоесть ЕвропаНаш... Это так, на заметку каZaпу, что нарваться на озлобленного украинца в Европе у него сейчас очень велики....
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14.07.2022 20:32 Відповісти
Там якраз трамвай з тролейбусом до вокзалу їздять на цьому перехресті. Дуже добре, що вони не втрапили під обстріл.
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14.07.2022 20:44 Відповісти
Хіба мацкалі мають право на існування?
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14.07.2022 20:56 Відповісти
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14.07.2022 21:13 Відповісти
Коли полетять ракети на росію - кожний зможе сказати: Україна воює.Зараз,на жаль,-Україна обороняється.
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14.07.2022 21:27 Відповісти
Доки москва не відчує на собі гибель мирних людей, це буде продовжуватися бескінечно. Бойові дії треба переносити в москву, їх підземки, транспорт.
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14.07.2022 21:57 Відповісти
А саме зараз піднімає голови проросійська **** колонна з лементом про харошіх руссскіх та пушкіна нєтрожьтє!!!!
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15.07.2022 05:47 Відповісти
І хто ініціатор?
ОПа
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15.07.2022 08:27 Відповісти
 
 