Станом на 19:40 у Вінниці загинуло 23 людини, госпіталізовано 64 особи, 5 постраждалих у критичному стані, - ДСНС. ВIДЕО

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила оновлені цифри вбитих і поранених від російського обстрілу Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Станом на 19:40 - загинуло 23 особи (з них 3 дитини); звернулася за допомогою 115 осіб; госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини; у важкому стані перебуває 34 особи; 5 осіб у критичному стані; триває пошук 42 осіб зв’язок з якими відсутній.

Від ДСНС працює 348 осіб (в т.ч. кінологічні та піротехнічні розрахунки) та 42 од. техніки".

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