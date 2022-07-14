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Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
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військово-промисловий комплекс (168) війна (56913) росія (47340) санкції (6879) НАЗК (1167)

Керівник виробника "Калібрів", якими сьогодні у Вінниці вбито 23 людей, досі не під санкціями, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

абдрахманов

Низка керівників російських оборонних підприємств досі не під санкціями і продовжують вільно користуватися всіма благами західного світу.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції не введено проти Фаріда Абдрахманова, генерального директора проєктно-конструкторського бюро "Новатор", яке виготовляє крилаті ракети "Калібр". Саме цими ракетами сьогодні було завдано удару по Вінниці, внаслідок чого загинули 22 особи, з яких троє — діти.

"У той час, коли санкції мають насамперед паралізувати оборонно-промисловий комплекс Росії, керівники цих підприємств не покарані і вільно користуються всіма благами світу", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 30 продавців зброї в РФ уникли західних санкцій, – Reuters

Крім Абдрахманова досі залишаються без "санкційної" уваги:

- Сергій Пітіков, генеральний директор Конструкторського бюро машинобудування, яке розробило ракетний комплекс "Іскандер";
– Ігор Чурбанов, генеральний директор Воткінського заводу, який виготовляє ракети "Точка У";
– Денис Пальцев, керівний директор Арсеніївської авіаційної компанії "Прогрес" ім. М.І. Сазикіна. Компанія виробляє ударні гелікоптери Ка-52, відомі як "Алігатор";
– Сергій Коротков, член ради директорів компанії, якій належить Новосибірський авіаційний завод ім. В.П.Чкалова, який виробляє фронтові бомбардувальники Су-34.

Також читайте: РФ вдарила по Вінниці ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної - 1 770 кг, - міськрада. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
А Украина ввела санкции?
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14.07.2022 21:44
+11
санкції якби діють ВЖЕ ВІСІМ РОКІВ!!! і результат ми всі побачили 24-ого лютого цього року!

санкції - це недозброя лохів і терпил....
ніколи за всю історію людства війна санкціями НЕ вигравалась!
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14.07.2022 21:52
+11
а вони в Україну не їдуть, а взагалі то питання до Дєрьмака і шмарклявого паяца
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14.07.2022 21:54
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А Украина ввела санкции?
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14.07.2022 21:44 Відповісти
а вони в Україну не їдуть, а взагалі то питання до Дєрьмака і шмарклявого паяца
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14.07.2022 21:54 Відповісти
Ні не їдуть, але починати треба з себе, навіть якщо санкції чисто номінальні.
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14.07.2022 22:07 Відповісти
Ага, ну звісно ж Порошенко винен у всьому, а хто ж ще)
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14.07.2022 21:49 Відповісти
З 91-го року кожен президент України доклав свою руку у знищенні країни тією чи іншою мірою.
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14.07.2022 22:32 Відповісти
зато шмарклявий Боневтік тактіцкім асфальтом дороги повикладав
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14.07.2022 21:55 Відповісти
У тебя со зрением как у тех73 процентов
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14.07.2022 22:07 Відповісти
С 2014 года Порошенко и его служаки не сделали НИЧЕГО для изоляции засрашки и бизнес связей со страной-убийцей

ты можешь огласить полный список того, что он мог сделать и не сделал ?
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14.07.2022 22:13 Відповісти
Слово нічого каже саме за себе, що абсолютно НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ, що завгодно підстав і попадеш в ціль, навіть візовий режим з засрашкою не ввів, медведчука навіть не спробував притягнути до відповідальності, а міг, можна годинами писати, що міг Порошенко зробити і нічого не зробив.
p.s.
Готов йти в бан, знаю, що на цьому сайті порошенко священна корова, але заради правди можна і в бан.
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14.07.2022 23:03 Відповісти
Такт шлёпнуть нужно его скорее, пока в тюрьму не спрятался.
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14.07.2022 21:47 Відповісти
санкції якби діють ВЖЕ ВІСІМ РОКІВ!!! і результат ми всі побачили 24-ого лютого цього року!

санкції - це недозброя лохів і терпил....
ніколи за всю історію людства війна санкціями НЕ вигравалась!
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14.07.2022 21:52 Відповісти
то були не санкції, а посміховисько, кацапська економіка знову булов плюс вийшла, ну тепер то вже ва мінусі великому, а могли і раніше
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14.07.2022 21:57 Відповісти
Я сподіваюсь це кажуть щоб привернути увагу кгбістів з параші, накшталт як копи відпускають з тюряги щоб свої ж завалили з підозри на те що стукач завівся...
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14.07.2022 21:56 Відповісти
*****!!! закрийте небо над Україною, ***** не зупинити, всі прекрасно це розуміють! вбивають дітей та жінок! що ви за люди, що спокійно спостерігаєте, що робить цинічний маньяк з моєю країною!!!
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14.07.2022 21:57 Відповісти
это ты кому? В ОПэшке только щебнем запаслись. А камнями воевали первобытные люди
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14.07.2022 22:07 Відповісти
Засуньте свої санкції в дупу!

Росії пох на них, і 8 років війни це показали!
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14.07.2022 21:58 Відповісти
***** кремлёвский и вся гэбня на войне с 2008 года (когда вышеупомянутый обидку кинул западу).... а западный мир 🌍 на работе ... потому так и происходит ... туПин гадит а весь мир думает как на это отреагировать.... ..
пора консолидированно ******* по русне!....
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14.07.2022 22:03 Відповісти
Захід у 1917 році збудував собі країну рабів які добували для нього корисні копалини по бросовим цінам, нафту, газ, золото, редкоземельні метали, ліс а зараз ти кажеш взяти все це і порушити ?
На Заході кожен цент рахують, їм треба якусь альтернативу презентувати.
Не для того Захід всю промисловість у тому числі видобувну побудував у радянському союзі.
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14.07.2022 22:09 Відповісти
Треба інфу надіслати в органи ЄС і США щоб ввели санкції і самій Україні проти нього теж спочатку ввести санкції.
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14.07.2022 22:03 Відповісти
Он под крышей ОПы и лично СУКИ ДЕРМАКа.
Какие санкции????
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14.07.2022 22:22 Відповісти
Передайте эти фамилии сибирским нефтяникам. Они знают что делать.
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14.07.2022 23:13 Відповісти
Санкції незабаром з усіх знімуть. Німці та хранцузи усе порєшають. Їм без кацапських газів ніяк не обійтись.

А цього вбивцю треба трошечки підсмажити живцем десь у ліфті чи в автівці, бажано разом з його лічінками, самками та охоронцями.
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14.07.2022 23:40 Відповісти
Не понял.... С каких пор назк вместо поиска наших коррупционеров занимается контрразведкой?
Вряд ли этого директора выпускают за бугор.. Вводить санкции на всех 6ок путина и его банды?
Тогда надо и его семью...
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14.07.2022 23:49 Відповісти
Санкції? Ефективні санкції це пару десятків тон вибухівки у вигляді ракет, дронів і т.п. на виробництва та житло керівництва і працівників підприємств що робить калібри.
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15.07.2022 03:14 Відповісти
У нас не ввели санкції ще при Порошенко навіть проти депутатів держдуми московії, які анексували наш Крим!
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15.07.2022 07:34 Відповісти
 
 