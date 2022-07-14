Спартц: У Конгресі США треба створити спільну робочу групу для контролю над допомогою, яка йде в Україну
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Американський конгресвумен Вікторія Спартц пропонує створити робочу групу по контролю за наданою допомогою Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своєму сайті.
У повідомленні зазначається: "Мене жахає те, що дехто зараз припускає, що підтримка нагляду за понад 50 мільярдами доларів допомоги Європі – не всі, які надаються безпосередньо Україні – є якоюсь "прокремлівською". Навпаки, відсутність нагляду лише створює непотрібні ризики, якими можуть скористатися наші супротивники.
Я маю сказати, що будь-хто, хто каже, що відповідальність не потрібна, є "прокремлівським", тому що єдина сторона, яка отримує вигоду від того, що зброя не потрапляє в потрібні руки, - це російська сторона. Незалежно від того, чи то українці гинуть на полі бою, тому що у них закінчилися боєприпаси, чи то напади під фальшивим прапором із застосуванням зброї США, тільки Росія виграє, коли Америка не знає, куди йде її підтримка, фінансована платниками податків.
Належний нагляд і спрощені логістичні процеси матимуть такі ключові переваги для України та Сполучених Штатів:
- Надайте гарантії американським платникам податків, щоб наш електорат продовжував підтримувати допомогу Україні.
- Підвищення ефективності та швидкості доставки допомоги на передову.
- Зменшити ризики саботажу з боку таких країн, як Росія, Китай, Іран тощо.
Ці переваги очевидні. Я не знаю, чому будь-хто з моїх колег подумає, що проактивність Конгресу – щоб нам не довелося шукати нашу зброю в Сирії чи Мексиці – це погана ідея, враховуючи наш підвищений рівень поставок передових систем за кордоном.
Допомога Україні, виділена на сьогодні:
Березень 2022 р. Пакет на 13,6 млрд дол
Призначено безпосередньо для України:
- $2,9 млрд прямої військової допомоги
- $100 мільйонів на харчову допомогу
- $30 млн на інтеграцію української електромережі з європейською
Інше:
- $4,2 млрд. – Харчування, охорона здоров’я та гуманітарна допомога Україні, сусіднім країнам та переміщеним українським біженцям
- $3 млрд – військові операції США в Європі
- $1,2 млн – Державний департамент "Допомога Європі, Євразії та Центральній Азії"
- $650 мільйонів – іноземне військове фінансування для України та сусідніх країн
- $647 млн – Фонд підтримки економіки України та сусідніх країн
- $550 мільйонів – поповнити вичерпані запаси зброї в США
- $175 мільйонів – санкції та правоохоронні органи
- $125 млн – дипломатична діяльність США в Україні
Пакет у травні 2022 року на 40 мільярдів доларів
Призначено безпосередньо для України:
- $8,75 млрд – Економічна підтримка українського уряду
- $6 мільярдів доларів – зброя, постачання, навчання та матеріально-технічна підтримка українських військових
Інше:
- $10 мільярдів – поповніть і збільште вичерпані запаси зброї в США
- $4 млрд – військові операції США в Європі
- $5 млрд – Гуманітарна допомога Україні та іншим країнам, які постраждали від вторгнення Росії (їжа, житло, інші форми допомоги) через НУО, адмініструється USAID
- $4 млрд – Іноземне військове фінансування (FMF) для України та сусідніх країн
- $1 млрд – підтримка біженців для українців у США
- $650 млн – Європейський банк реконструкції та розвитку та Глобальна програма сільського господарства та продовольчої безпеки
- $120 мільйонів – забезпечення виконання законів і санкцій".
Будь ласка, зачекайте...
Тепер би руки відрубувати почали, було б норм.)
а эта дамочка - главный проталкиватель Ленд-Лиза
Окремі в коментах журилися, що в нею з українською погано (вже не розуміє і ніби їй важко говорити - без коментарів).
Зеленський у цієі шобли секретарка, та актриса у відосіках.
А милованов за хамство в ее сторону, должен быть выкинут из своей (не своей) должности под зад сраной метлой.
А розтягувати поставки зброї на місяці, коли вона потрібна вчора це політика ціною наших життів(не Ваших, хоч ви і пишете Українською). Тому не треба тут розповідати як там важко платникам податків, ми тут теж не в іграшкі граємо. І взагалі, дочого тут ці питання, були факти продажі, передачі, наданної зброі? Ні? так що ми тут обговорюємо, додаткову бюрократію яка будет просто сповільнювати нові поставки зброї? І до чого тут Президент? Його безглузда політика до цьго не відноситься, тут віськові і звичайні люди гинуть кожного дня, дуже багато. А як я вже сказав, чим більше буде таких висерів про злиття зброї, тим довше вона буде йти сюди, як результат більше людей загине.
Тому свою диванно аналітику можете писати на інформаційних сайтах США, так як ви взагалі не в контексті що відбувається раз так піклуєтесь про платників податків.
Призвали чоловіка, у якого двоє неповнолітніх дітей, на війну. Місяць!! просиділи, пронудилися аж поки не отримали обмундирування і зброю, і потім ще чогось очікували і практично без навчання кинули на донецький напрямок. Ну й що, що він служив у Десні? Він там майже весь час пробув у охороні периметра полігону в лісі на сухому пайку (це було ще при кучмі). Що він вміє із військових вправ? Бо в цивільних справах він вміє дуже багато.
А если бы даже не по договоренности, то следует понимать, что она не просто украинка, а конгресмен США. То есть в любом случае он нахамил США.
Это может замедлить помощь в оружии от США. Но им до лампы. Им главное накрасть побольше и кто им мешает тот враг.
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Реєстрація:13.07.2022
Новоспечений спеціаліст, з досвідом контролю за чужими грошима в чужій кишені. Мабуть Безугла, або Гетьманцев, а можливо рускій бот.
и до всего, что может понадобится.
Любителям откатов - прутень на всё рыло.
Цікаво, що вона тоді скаже.
Indiana понад усе!
https://apostrophe.ua/news/economy/banks/2022-07-14/sud-spisal-dolg-kompanii-kolomoyskogo-pered-privatbankom-kuda-mogli-byi-poyti-dengi/274340
Всі зацікавлені сторони з американського боку висловилися (політ.коректно, не озвучуючи на широкий загал свої можливі concerns, щоб не давати москалям і їхнім сателітам поживу), БД пообіцяв надати вілповідь, але вона вгавати не збирається: відпрацьовує.
P. S. Хоча я завжди був проти Зе і особливо Єрмака.
Після цього наші хабарники та казнокради повішаються.
Взагалі то весь цей "двіж", який пішов із США - це не про Єрмака.
Це про Зеленського зокрема і про ЗЕбанду взагалі. Просто США надоїло робити по-тихому пропозиції Зеленському перейти на світлу сторону і вони вирішили робити це вже більш відкрито і прямо.
Все -таки посада Президента України - виборна і Зеленський її займає юридично законно, хоча по факту - ця історія повністю побудована на брехні, обмані, маніпуляціях і спецоперації фсб росії.
Головним для США в цій ситуації було правильно розтавити акценти впливу на Зеленського. І це було зроблено дуже технічно - ініціатором гострих меседжів до ЗЕбанди стала Спартц - конгресвумен від республіканскої партії.
ОПешка не зрозуміла ситуації і повела себе, як тупий гопник, чим сама, власними силами підняла питання обговорення дій ОПи, Єрмака і Зеленського до найвищого градусу і на найвищому рівні. Сталося те, на що в принципі і розраховували в Білому домі.
Не думаю, що цей скандал негативно вплине на відносини між США і Україною. Білий дім добре розуміє з ким має справу і чітко розділяє ЗЕвладу з кремлівськими щурами і український народ разом з ВСУ, що обороняють країну.
Просто прийшов слушний момент, щоб завдати удару по кремлівській агентурі на Банковій. І Білий дім розпочав свою операцію по очищеню ОП від ворогів.
Чи зрадить Зеленський своїх господарів в Кремлі і перейде на світлу сторону? Шанси 50 на 50.
Тоді фактично прийдеться міняти все і всіх в українському управлінні. Крім керівництва армією. І Єрмак тут тільки одна із найпомітніших фігур.
Чи дадуть йому це зробити? Всі, хто за ці три роки прийшов до влади під прикриттям Зеленського - це прекрасно розуміють - тому вся система ЗЕвлади стала на дибки і готова захищатись. Захищаючи Єрмака - вони захищають себе. Навіть ціною розриву відносин із основним союзником. Їм не потрібна наша перемога, вони прийшли красти і допомагати путіну перемогти Україну. А Зеленський/Єрмак - їх гарант находження на своїх посадах.
радник Зеленського Устенко "ми повинні отримувати від союзників по 9 млрд доларів на місяць замість 5 млрд доларів"
13.04.22
Суд постановив 4.3млрд.гр. боргу Коломойському перед Приватбанком.😠‼️
Це ж які очі в Сірка запозичені?