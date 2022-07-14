УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15044 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
2 704 34
Гаага (254) ГПУ (3639) конференція (149) Венедіктова (750)

У Гаазі створили групу діалогу для притягнення РФ до відповідальності за злочини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гаага,венедіктова

У Гаазі учасники конференції з притягнення до відповідальності за злочини РФ під час війни в Україні створили Групу діалогу з відповідальності для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що генпрокурорка Ірина Венедіктова взяла участь у конференції Ukraine Accountability Conference в Гаазі. 45 країн-учасників погодили Політичну декларацію про співпрацю для досягнення спільного результату. Група Діалогу, заснована на цьому заході, має об’єднати національні, європейські та міжнародні ініціативи для документування та правосуддя для міжнародних злочинів. Робота групи з підтримки України керуватиметься Офісом генерального прокурора.

"Також в документі відзначена робота українських прокурорів та правоохоронців із документування та розслідування міжнародних злочинів у взаємодії зі світовою спільнотою, а також притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє звірства на нашій землі", - сказано в повідомленні.

"Справедливість і відповідальність є фундаментальними для досягнення миру та безпеки. Отже, найкращою протидією діям Росії є дві речі. Перша – міжнародне співтовариство має забезпечити перемогу України. Друга – ті, хто вчиняє міжнародні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності", – зазначила Ірина Венедіктова під час свого виступу.

Читайте також: Кулеба в Гаазі закличе створити Спеціальний трибунал для керівництва РФ: Земля горітиме під ногами росіян

Генеральна прокурорка констатувала, що демократичний світ стикається з серйозним ворогом, яким є держава-вигнанець, що прагне підірвати міжнародний порядок.

"Конференція, організована Урядом Нідерландів, Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейською Комісією, дала можливість на найвищому рівні обговорити конкретні кроки та майбутні зусилля", - сказано в повідомленні.

"Припинення безкарності за основні міжнародні злочини є нашою спільною відповідальністю. Незважаючи на те, що Україна продемонструвала, що вона здатна впоратися з тягарем розслідувань і судових переслідувань, зважаючи на масштаби та тяжкість цих злочинів, справедливості для жертв можна досягти лише в симбіозі з міжнародним співтовариством", – зауважила Венедіктова.

Також читайте: В Гаазі зібралась зустріч щодо воєнних злочинів Росії у війні проти України
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Група для діалогу для притягнення? Це що таке, вони ще ненаговорилися?
показати весь коментар
14.07.2022 21:49
+7
Нехай спочатку придумають, як військових злочинців з параші дістати!
Бо ці трибунали, це чергове бюрократичне сміття!
Чи може пани вважають, що як вони десять разів зроблять заяву, з вимогою видати злочинців, кацапи їх видадуть?
показати весь коментар
14.07.2022 21:53
+6
От таке й покарання буде оркам, діалогами пожурят терористі та й том усьо.
показати весь коментар
14.07.2022 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Група для діалогу для притягнення? Це що таке, вони ще ненаговорилися?
показати весь коментар
14.07.2022 21:49 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2022 22:04 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2022 22:06 Відповісти
Це процедури такі перед трибуналом. Планування.
показати весь коментар
15.07.2022 09:14 Відповісти
********* ведёт государственный террор как немецкие фашисты, при этом отрицая.
показати весь коментар
14.07.2022 21:51 Відповісти
Нехай спочатку придумають, як військових злочинців з параші дістати!
Бо ці трибунали, це чергове бюрократичне сміття!
Чи може пани вважають, що як вони десять разів зроблять заяву, з вимогою видати злочинців, кацапи їх видадуть?
показати весь коментар
14.07.2022 21:53 Відповісти
А с чого ти узяв, що вони однозадачні?
показати весь коментар
15.07.2022 09:18 Відповісти
Пора вже й у Нюрнберзі створювати виконавчу групу для притягнення РФ до відповідальності за військові злочини проти людства
показати весь коментар
14.07.2022 21:54 Відповісти
Скільки років тягнуть вони з судом по MH17? Та зніміть вже нарешті рожеві окуляри і не живіть ілюзіями. Жодного Нюрнберга чи Гааги не буде. Якби захід хотів поразки московії та міжнародного суду над тупінии, він би нас просто завалив зброєю, а цього нема. Так, ленд-ліз - поки що лише назва.
показати весь коментар
14.07.2022 22:57 Відповісти
Ніхто нічого не тягне, це суд, а не суділіщє. Це тільки у кацапів по одному приказу кішки котяться.
показати весь коментар
15.07.2022 09:20 Відповісти
група діалогу - звучить якось невпевнено і поблажливо (хоча можливо так і треба)
а от група по звинуваченню рашкі в геноциді і терорі... якось прямолінійно і безапеляційно..да?
показати весь коментар
14.07.2022 21:55 Відповісти
самолет сбили , когото притянули?
показати весь коментар
14.07.2022 21:55 Відповісти
Всі вже забули про малазійський Боїнг , це ж так давно вже було, що вийшли всі строки давності.
показати весь коментар
14.07.2022 21:58 Відповісти
Навіщо ця брехня, на минулому тижні була інформація тут на Цензорі по цій темі,шукайте і читайте, а не фантазуйте.
показати весь коментар
14.07.2022 22:01 Відповісти
Була інформація? Та невже? Кого посадили? Інформацію?
показати весь коментар
14.07.2022 22:03 Відповісти
Навіщо ви тут,щоб знову звинувати світ,що допомагають Україні? Ведіть себе морально, брехні на сьогодні досить і вона іде від вас.
показати весь коментар
14.07.2022 22:05 Відповісти
А нащо ти брешеш про "вийшли всі сроки", якщо кацапські злочини безстрокові?
показати весь коментар
15.07.2022 09:21 Відповісти
От таке й покарання буде оркам, діалогами пожурят терористі та й том усьо.
показати весь коментар
14.07.2022 21:56 Відповісти
Європа і інші дорослі ввели санкції які працюють,ви ж працюєте на підприємствах,які руські і до сьогодні. Так про що ви....Гаага є Гаага, якщо вам вона не подобається,то шукайте другий суд.
показати весь коментар
14.07.2022 22:03 Відповісти
Хорошо бы звучало «группа по привлечению к неминуемой ответственности»...... ... диалогу... тьфу .... расейскийиван вам в дом если вы такие евронерешительные....
показати весь коментар
14.07.2022 22:10 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2022 22:17 Відповісти
В ролевые игры там ещё поиграйте.
показати весь коментар
14.07.2022 22:22 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2022 22:29 Відповісти
Х..ня це все

Укр.спецслужби повинні по всьому світу нищити кацапів. На курортах, лікуванні, відрядженні, пмж. Спочатку військових, потім їхніх дружин, потім дітей, потім всіх цивільних.
Отрути, пожежі, дтп, перерізані горлянки...
І звичайно морозиться-то не ми.
показати весь коментар
14.07.2022 22:48 Відповісти
Мілошевіч с Хусейном теж так волого мріяли.
показати весь коментар
15.07.2022 09:29 Відповісти
Я вважаю,що довести до тями цю підоту буде нанесений кацапами яд.удар по є-педекам.
показати весь коментар
15.07.2022 01:17 Відповісти
Хто такі "є-педеки"? Якась маячня с російсько-фашистської антиєвропейської пропаганди? Кажуть, що кацапи дико ссуться наносити будь-які удари по "є-педекам", бо "є-педеки" їх виїпуть і висушать у відповідь.
показати весь коментар
15.07.2022 09:28 Відповісти
Воу, скільки кацапоботів волого мріють про те, що трибуналу не буде, аж верещать. Група діалогу це тільки початок організації офіційного процесу. Хоч обверещіться, як та свиня на мотузці, а трибунал над злочинами рашистів - буде.
показати весь коментар
15.07.2022 09:25 Відповісти
 
 