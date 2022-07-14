У Гаазі створили групу діалогу для притягнення РФ до відповідальності за злочини

У Гаазі учасники конференції з притягнення до відповідальності за злочини РФ під час війни в Україні створили Групу діалогу з відповідальності для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що генпрокурорка Ірина Венедіктова взяла участь у конференції Ukraine Accountability Conference в Гаазі. 45 країн-учасників погодили Політичну декларацію про співпрацю для досягнення спільного результату. Група Діалогу, заснована на цьому заході, має об’єднати національні, європейські та міжнародні ініціативи для документування та правосуддя для міжнародних злочинів. Робота групи з підтримки України керуватиметься Офісом генерального прокурора.



"Також в документі відзначена робота українських прокурорів та правоохоронців із документування та розслідування міжнародних злочинів у взаємодії зі світовою спільнотою, а також притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє звірства на нашій землі", - сказано в повідомленні.

"Справедливість і відповідальність є фундаментальними для досягнення миру та безпеки. Отже, найкращою протидією діям Росії є дві речі. Перша – міжнародне співтовариство має забезпечити перемогу України. Друга – ті, хто вчиняє міжнародні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності", – зазначила Ірина Венедіктова під час свого виступу.

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Генеральна прокурорка констатувала, що демократичний світ стикається з серйозним ворогом, яким є держава-вигнанець, що прагне підірвати міжнародний порядок.



"Конференція, організована Урядом Нідерландів, Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейською Комісією, дала можливість на найвищому рівні обговорити конкретні кроки та майбутні зусилля", - сказано в повідомленні.



"Припинення безкарності за основні міжнародні злочини є нашою спільною відповідальністю. Незважаючи на те, що Україна продемонструвала, що вона здатна впоратися з тягарем розслідувань і судових переслідувань, зважаючи на масштаби та тяжкість цих злочинів, справедливості для жертв можна досягти лише в симбіозі з міжнародним співтовариством", – зауважила Венедіктова.

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