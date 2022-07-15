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Російський полковник Омурбеков, чиї підлеглі вчиняли звірства у Бучі, став героєм Росії. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Одному із командирів армії РФ Азатбеку Омурбекову, чиї солдати вчиняли звірства та масові вбивства у Бучі, присвоєно звання Герой Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слідство.Інфо.

У повідомленні зазначається: "Командиру "бучанських катів" Азатбеку Омурбекову присвоїли звання героя Росії та збираються встановити памʼятну дошку.

Саме Омурбеков командував підрозділом росіян, які вчиняли звірства та масові вбивства у Бучі.

Зокрема, Омурбеков командує 64-ю мотострілецькою бригадою Збройних сил РФ, яка дислокується біля Хабаровська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від рук росіян в Бучі та районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо в місті Буча - 461 людина, - Клименко

За даними ЗСУ, а також згідно зі знайденими численними документами, шевронами та іншими доказами, ця бригада у лютому-березні 2022-го року окупувала місто Бучу та інші села Київщини.

Окупанти вчиняли жорстокі звірства проти мирних українців: брали їх в полон, катували та вбивали.

Наша команда готує розслідування про звірства 64-ї бригади на Київщині та, зокрема, роль Омурбекова у них".

Також читайте: Основні злочини у Бучі чинилися там, де стояли кадировці та буряти, - Денісова

Російський полковник Омурбеков, чиї підлеглі вчиняли звірства у Бучі, став героєм Росії 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+57
найти и расстрелять со всей семьей. что бы ни одного ******** не осталось для продолжения рода
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14.07.2022 22:30
+33
Скоро парта хероя стане чорним пакетом сміття. Така доля орка
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14.07.2022 22:30
+32
ОЦЕ ТАКИЙ РУСКІЙ ЯКИЙ БРАТ УКРАЇНЦЯМ І БІЛОРУСАМ ?
КАЦАПИ ВАША ПРОПАГАНДА ЛАЙНО ТУПЕ ПОВНЕ.
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14.07.2022 22:32
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Скоро парта хероя стане чорним пакетом сміття. Така доля орка
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14.07.2022 22:30 Відповісти
найти и расстрелять со всей семьей. что бы ни одного ******** не осталось для продолжения рода
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14.07.2022 22:30 Відповісти
истинно православно рузьке имя та хфамилия этого ******** и ХЕРОЙ ФУЯ *****... уля товарисчи.. я презираю всех кроме европейцев такой уж простите я уродилося никогда не испытывал пиетет перед нигерами и узко пленочно желторотыми включая ИндоКитай.. все они какие то недоделаные что ли включая арапов всяких..
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14.07.2022 22:39 Відповісти
Я больше всего ненавижу рассизм, и негров...
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15.07.2022 00:47 Відповісти
Ненавидишь негров-ты и есть расист.
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15.07.2022 04:39 Відповісти
Сарказм? Не, не слышал. А вот на комент выше, там да.
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15.07.2022 05:23 Відповісти
А ведь среди этих узкопленочных, как вы выразились, есть те, кто наложил санкции на Россию, помогают Украине вооружением, гуманитаркой, всей душой любят Украину, желают ей победы.
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15.07.2022 05:27 Відповісти
Скільки їх, 5 чоловік? Чи 7 ?
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15.07.2022 06:33 Відповісти
Япония, Ю. Корея оказывают военную помощь Украине, мы в Казахстане собираем гум. помощь, также переводим деньги в Нац. Банк Украины на помощь ВСУ.
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15.07.2022 08:28 Відповісти
Не обращайте внимания, его надо понять: слишком уж нам упеклись буряты расеи, которые нас уничтожают... Ему не до объективности сейчас.
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15.07.2022 06:42 Відповісти
Да я сильно и не гружусь из-за этого, я хорошо знаю украинцев, они в массе не такие
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15.07.2022 08:30 Відповісти
Снайперу все одно який розріз очей у окупанта,але після різанини в Бучі,косоокого завалить першим.....
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17.07.2022 12:33 Відповісти
Не обращайте внимание,может он с горяча. Мы вам,и всем кто помогает нам и поддерживает, искренне благодарны,не важно какой вы национальности
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15.07.2022 12:40 Відповісти
Ну ось тобі літінант баканов і доручить цю місію. Чи може сам голову орка принесеш в мішку Ахілл ти наш. А скоріш бовкало-базікало з зечмонь.
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14.07.2022 23:23 Відповісти
Нехай здохне ця мразь!! І інші мразі, такі як він!
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14.07.2022 22:31 Відповісти
Наверное не так сложно лоцировать местоположение урода, и...
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14.07.2022 22:31 Відповісти
Черговий руський Обдолбай Раздолбаєвич. Мразота татарська...
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14.07.2022 22:31 Відповісти
татарва = чурбани = виродки
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14.07.2022 22:55 Відповісти
=нелюди
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14.07.2022 23:14 Відповісти
Не ставай схожим на них. Сволота- те ті буряти, осктини,татарии...і інші. які почали себе вважати руськими. А найбільша гидота - навіть не ті самі "руские із глубинки", а українці за родом, які стали вважати себе Ц русскими" -ордловці. Це вони корригують ввогонь по лікрням і школамі багатолюдним місцям. то вони наживо зрізають тату з гербом України з нашихполонених, то вони страшенно катують і гвалтують полонених і викраденихіивільних.

Ось кого треба нищити - вони не тількии зрадники, аі найжорстокіші кати. Нищіти всюди.
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15.07.2022 14:43 Відповісти
Він башкир скоріш всього
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15.07.2022 07:08 Відповісти
Если дали героя, может сдох уже?
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14.07.2022 22:31 Відповісти
саме такі виродки й садисти і стають теперь хероями московії.....де сцар - маніяк і шизофренік...
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14.07.2022 22:31 Відповісти
ОЦЕ ТАКИЙ РУСКІЙ ЯКИЙ БРАТ УКРАЇНЦЯМ І БІЛОРУСАМ ?
КАЦАПИ ВАША ПРОПАГАНДА ЛАЙНО ТУПЕ ПОВНЕ.
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14.07.2022 22:32 Відповісти
а нічого..їм заходе.!!.і деяким нашим ватанам
Все їм повернется..все буде!

Все буде Україна!!!
і ніяк інакше!
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14.07.2022 22:36 Відповісти
А белорашисты для тебя брати?
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14.07.2022 23:09 Відповісти
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15.07.2022 10:53 Відповісти
Бажаю вам,росіянє,горіти не в аду,а на Землі від українських снарядів і ракет
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14.07.2022 22:33 Відповісти
Ниче ниче..гнида...карма тебя гниду настигнет..вместе с твоими ***********
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14.07.2022 22:33 Відповісти
Незабаром цього пАлковніка приберуть. Чекаємо.
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14.07.2022 22:34 Відповісти
Желаю его семье и ********* подохнуть от рака
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14.07.2022 22:35 Відповісти
Нельзя их было выпускать из Бучи.
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14.07.2022 22:38 Відповісти
На гилляку Омурбэкова!
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14.07.2022 22:38 Відповісти
Було би дивно, якщо б не дали
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14.07.2022 22:40 Відповісти
Ох і поганяло)
Бек бек бек, беее
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14.07.2022 22:40 Відповісти
одним словом - чурбан
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14.07.2022 22:53 Відповісти
Херой ********** Ословйобеков Козлойоб Козлойобович
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14.07.2022 22:43 Відповісти
Істинний словянин. А де істинні москалі козломорді? Всрались як завжди? Херої диванні
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14.07.2022 22:43 Відповісти
****************....
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14.07.2022 22:44 Відповісти
Ця недоістота здохне у страшних муках. Бог почує всіх загиблих та постраждалих. Пекло чекає.
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14.07.2022 22:45 Відповісти
очередной чурбанбеков !!!
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14.07.2022 22:47 Відповісти
Ця орда не змінилась з часів татаро-монгольського іга. Тільки слов'янську мову вивчили та ще дещо. По суті це ті самі генетичні виродки щой 200 років тому. Їм потрібен хан, кров та розваги. Світ має навіки прикончити цю орду, що б і через 200 років від неї ніякі пагони не зійшли. Можна й ізолювати як у звіринці, тільки ікла треба повибивати. І що б не за які гроші з цими потворами стосунків немав ніхто у світі! Бо це генетично виражена потворна нація!
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14.07.2022 22:52 Відповісти
Ви трішки помилились- монголо -татарська орда напала на Русь в 1240 році.Тобто 782 роки тому. А ще була програна русичами раніше битва на Калці в 1223році.
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14.07.2022 23:28 Відповісти
чурбан на чурбані та чурбаном поганяє
кацап = чурбан = ********
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14.07.2022 22:52 Відповісти
рузькій, глязь узькій, чистий слов'янін!
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14.07.2022 23:38 Відповісти
гнида, ты и твоя семья сдохнет
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14.07.2022 22:55 Відповісти
Чурка!
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14.07.2022 22:57 Відповісти
А можна по рашці через месенджери наймати якихось наріків, які за дозу будуть різати цих уродів у підворотнях? Просто, дешево і ефективно - ці ахуіцери ж вдома в себе неозброєні ходять, чик і все!
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14.07.2022 23:00 Відповісти
Прикопати тварюку і діло з кінцем
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14.07.2022 23:00 Відповісти
Карма нє фраєр, не мине свого хероя.
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14.07.2022 23:02 Відповісти
знищити
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14.07.2022 23:03 Відповісти
Яка країна - такі герої. Що з орків взяти?

Сподіваюсь родичі пишаються. Виховали х.йроя.
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14.07.2022 23:06 Відповісти
приблизительно так я себе и представлял оркоофицера, неславянин, молодой, не видавший жизни, но уже в чинах и беспримерно жестокий. путинская военная форма очень не идет славянам, смешно видеть взрослых дядек с маленькими воротничками и гитлеровскими петлицами, а этому очень к лицу
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14.07.2022 23:08 Відповісти
А підборіддя задрав, щоб бути більше схожим на кацапа
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14.07.2022 23:13 Відповісти
Харя рязанская!!! =)
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14.07.2022 23:08 Відповісти
петух **** .................................свинособака ватная....................................
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14.07.2022 23:12 Відповісти
Потрібно створити таку кантору як в Ізраїлі, яка мочить своїх ворогів по всьому світу, не дивлячись на закони і чиюсь думку на "западє". Послухайте що розповідає Ігаль Лєвін...
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14.07.2022 23:15 Відповісти
Видать недоразвитый какой-то герой. Что тогда говорить о подчиненных? Отсюда и зверства...
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14.07.2022 23:22 Відповісти
Мечтаю єто видеть в документальном фильме!

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14.07.2022 23:24 Відповісти
Оккупантов 64-й мотострелковой бригады в плен не брать! Омурбекова повесить!
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14.07.2022 23:32 Відповісти
чтобы было понятнее, свинособаке присвоили зание "заслуженный палач РФ"
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14.07.2022 23:37 Відповісти
Таких людей кацапы называют чурками и чурбанами. А он строит для них "русский мир" убивая украинцев.
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14.07.2022 23:42 Відповісти
Гнида рашистская! Какая страна такие и герои! Тьфу, мрази!
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14.07.2022 23:43 Відповісти
Какая вероятность что он сдохнет в ближайшее время а не через 60лет?
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15.07.2022 00:07 Відповісти
Эй, "русские"!
Среди вас хоть какие-то славяне остались?
Или уже одни Башмаки Тапкоевы и Чебуреки Хавбековы?
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15.07.2022 00:11 Відповісти
Там словян і не було. Тільки мала частина на околицях теперішньої України, що раніше і було нашими землями. Да ще нашадки депортованих з України за 300 років окупації.
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15.07.2022 22:35 Відповісти
тре з його сраки медаьку зробить 💀
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15.07.2022 00:32 Відповісти
гнида
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15.07.2022 00:38 Відповісти
цей скубрійович патологична метвечина
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15.07.2022 01:30 Відповісти
Азатбек Омурбеков был бы героем, если защитил братьев-каракалпаков от узбекской полиции. А убивать мирных жителей в чужой стране, это самое дно даже по палаческим меркам.
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15.07.2022 01:36 Відповісти
Кацапскою - Нет будущего у народов, что делают "героями" Уродов!
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15.07.2022 02:48 Відповісти
там же раньше героев давали за убийства рузьге, с чего им начали давать героев за убийства украинцев?
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15.07.2022 06:14 Відповісти
Вони не змінилися.
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15.07.2022 06:35 Відповісти
Підар, як і вся кацапська шобла.
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15.07.2022 06:52 Відповісти
А я почему-то абсолютно уверен, что его голову, в знак искренних извинений, передадут нам насаженной на копьё.
И много ещё кого постигнет такая участь у них дома.
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15.07.2022 13:23 Відповісти
Хто передаст?
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15.07.2022 22:17 Відповісти
Хана тебе **********! Мы за тобой прийдём!
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15.07.2022 13:35 Відповісти
Всю родню на ножи....
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15.07.2022 18:23 Відповісти
Минули століття, а Русь-Україна, зі столицею в нашому 1000-літньому сивочолому Києві, знов затуляє собою Європу від азійської здичавілої москальської орди... Омурбекови, Атабекови, Аксакови, Карамзіни, Акчуріни, Муратови, Чєгодаєви, Тєнішеви, Єнікєєви ... Все це прізвища з тих сотень і сотень московських ординців, котрі, насправді й складали після прийняття православ"я, ті самі дворянські сословія Московії, котрими вже століття кічиться москальня, котра називає себе, чомусь, "слов"янами"... А, якщо додати сюди ще й татарську шапку, котру москалі брехливо називають "шапкою мономаха", хоча, насправді, її було зроблено для татарського хана Узбека у 1300-х роках, то стає абсолютно зрозумілим - Україна в 21 столітті б"ється за свободу та незалежність не тільки власну, а й всієї Європи з нащадками здичавілої азійської москальської орди, котра є спадкоємицею не Руси, а золотоординського улуса Джучі, частиною якого й була муромо-рязансько-московська "залєшанська земля"...
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15.07.2022 19:26 Відповісти
Не дляхана, а для йогодонькі.То жігночий "капелюх". Тільки мокшанці не розібрались.
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15.07.2022 22:18 Відповісти
Россия-это страна вечно немых Герасимов
и вечно виляющих хвостом идущих на смерть Муму... Иван Тургенев
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15.07.2022 21:26 Відповісти
А буряты то внешне на людей похожи...
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15.07.2022 21:28 Відповісти
Путін дав сигнал своїм холопам, відтепер героизм в россії - гвалтувати дітей, старих, жінок, катувати всіх підряд, вббивати будь кого. мародерити. А якщо не тільки вбиваєшь, а керуєш вбивцями, катами і гвалтівниками, як цей , що командував в Бучі, получиш найвищу нагороду- Героя Росії.

Перевести на купу мов і розповсюдити посвіту- звіт ОБСЄ по Бучі і наказ путіна про цю нагороду командиру катів. -Хто тепер для росії герой.
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15.07.2022 22:16 Відповісти
 
 