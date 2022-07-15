Російський полковник Омурбеков, чиї підлеглі вчиняли звірства у Бучі, став героєм Росії. ФОТО
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Одному із командирів армії РФ Азатбеку Омурбекову, чиї солдати вчиняли звірства та масові вбивства у Бучі, присвоєно звання Герой Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слідство.Інфо.
У повідомленні зазначається: "Командиру "бучанських катів" Азатбеку Омурбекову присвоїли звання героя Росії та збираються встановити памʼятну дошку.
Саме Омурбеков командував підрозділом росіян, які вчиняли звірства та масові вбивства у Бучі.
Зокрема, Омурбеков командує 64-ю мотострілецькою бригадою Збройних сил РФ, яка дислокується біля Хабаровська.
За даними ЗСУ, а також згідно зі знайденими численними документами, шевронами та іншими доказами, ця бригада у лютому-березні 2022-го року окупувала місто Бучу та інші села Київщини.
Окупанти вчиняли жорстокі звірства проти мирних українців: брали їх в полон, катували та вбивали.
Наша команда готує розслідування про звірства 64-ї бригади на Київщині та, зокрема, роль Омурбекова у них".
Будь ласка, зачекайте...
Ось кого треба нищити - вони не тількии зрадники, аі найжорстокіші кати. Нищіти всюди.
КАЦАПИ ВАША ПРОПАГАНДА ЛАЙНО ТУПЕ ПОВНЕ.
Все їм повернется..все буде!
Все буде Україна!!!
і ніяк інакше!
Бек бек бек, беее
кацап = чурбан = ********
Сподіваюсь родичі пишаються. Виховали х.йроя.
Среди вас хоть какие-то славяне остались?
Или уже одни Башмаки Тапкоевы и Чебуреки Хавбековы?
И много ещё кого постигнет такая участь у них дома.
и вечно виляющих хвостом идущих на смерть Муму... Иван Тургенев
Перевести на купу мов і розповсюдити посвіту- звіт ОБСЄ по Бучі і наказ путіна про цю нагороду командиру катів. -Хто тепер для росії герой.