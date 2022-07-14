У Святогірській лаврі перебуває 600 мирних жителів, працюємо над організацією гуманітарного коридору для евакуації, - ГУР

Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів із території Святогірської лаври в Донецькій області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, розташованої на березі річки Сіверський Донець Донецької області. На сьогодні Святогірська лавра зазнає постійних артилерійських обстрілів боку російських військових", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що "на території лаври досі перебувають до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві жителі, які намагалися знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій".

"У подальшому через активні бойові дії мирні жителі не змогли евакуюватися у безпечне місце і звернулися з проханням про організацію безпечного коридору", - повідомляють у ГУР.

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За інформацією ГУР, наразі близько 100 ченців відмовляються залишати територію лаври. Частину з них неможливо евакуювати через поранення, вік та хвороби. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.