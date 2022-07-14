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У Святогірській лаврі перебуває 600 мирних жителів, працюємо над організацією гуманітарного коридору для евакуації, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавра,святогірська

Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів із території Святогірської лаври в Донецькій області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, розташованої на березі річки Сіверський Донець Донецької області. На сьогодні Святогірська лавра зазнає постійних артилерійських обстрілів боку російських військових", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що "на території лаври досі перебувають до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві жителі, які намагалися знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій".

"У подальшому через активні бойові дії мирні жителі не змогли евакуюватися у безпечне місце і звернулися з проханням про організацію безпечного коридору", - повідомляють у ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із Донеччини евакуювались близько 80% населення, - ОВА

За інформацією ГУР, наразі близько 100 ченців відмовляються залишати територію лаври. Частину з них неможливо евакуювати через поранення, вік та хвороби. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
а попи москвабадские и монахи
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14.07.2022 23:12
+15
Ми навіть попів москальських вигнати не можемо.То про що тоді далі казати?
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14.07.2022 23:15
+11
Ну це вже занадто. За стільки часу мешканці і прощани не могли виїхати? Про ченців і попів навіть слухати не хочу - мріють померти від ран, хвороб, голоду і спраги - вперед. Чому волонтери через цих істот мають ризикувати?
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14.07.2022 23:20
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а попи москвабадские и монахи
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14.07.2022 23:12 Відповісти
Ще й такі самі прочани.
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14.07.2022 23:18 Відповісти
Ми навіть попів москальських вигнати не можемо.То про що тоді далі казати?
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14.07.2022 23:15 Відповісти
Навіщо таке розповсюджуєте ? Рашисти Накриють і море горя . Вивозите тихенько і потім через декілька днів звітуйте
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14.07.2022 23:20 Відповісти
Не знаєш чим відома Святогірська лавра?
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14.07.2022 23:22 Відповісти
Диркин 2014 відосики ? ФСБ? Тобто по твоїй версії ГРУ дає координати на зрадників і свідків Гундяя . Да рашистам пох кого накривать . На парашаТБ скажуть що ЗСУ і до прильоту будуть на місці їхні оператори
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14.07.2022 23:39 Відповісти
Рашисти можуть казати і на порожньому місці. У мене питання чому про цих індивідумів мають турбуватись українські військові і волонтери?
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14.07.2022 23:51 Відповісти
Ну це вже занадто. За стільки часу мешканці і прощани не могли виїхати? Про ченців і попів навіть слухати не хочу - мріють померти від ран, хвороб, голоду і спраги - вперед. Чому волонтери через цих істот мають ризикувати?
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14.07.2022 23:20 Відповісти
Ви абсолютно праві. Чому волонтери повинні ризикувати своїми життями заради російських Попов і таких же релігійних вірян - дурнів, Вибачте, які не могли виїхати з лаври вже майже 4 місяці або більше.
Якщо мені треба помолитися Богу я молюся вдома, а не бігаю по церквах роздаючи свої гроші попам на дорогі машини та шикарні квартири, і також не молюся на досточки, на яких незрозуміло хто намалював незрозуміло кого. Бог живе в душі та серці, а не в різних церквах. Україна вже відчула на собі яка ціна московського опіуму для народу.
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15.07.2022 01:00 Відповісти
Повна деградація влади, це коли її органи перестають виконувати свої прямі обов'язки, а займаються не знати чим. І це не тільки ГУР. До речі, тією лаврою, як і іншими, мала б перейматися контррозвідка, як би вона була.
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14.07.2022 23:25 Відповісти
Навіщо говорити де і скільки перебуває? Вони вдарять по ним ракетами і скажуть, що це зробили ми. Невже Маріуполь нічого не навчив?
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14.07.2022 23:28 Відповісти
панне Анатолію, рашисти прекрасно знають - скільки і кого там перебуває. У раші ж як заведено? Б'ють - значить *******. на віду і смєрть красна...
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15.07.2022 10:02 Відповісти
Ще одне "перемир'я" та "припинення вогню? Не забагато останнім часом? Як тільки дєрьмака приплющили, так зразу з'явились якісь незромілі рухи .
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14.07.2022 23:30 Відповісти
похоже святогорский отряд масквабадской агентуры переносит все тяготы ради красивой картинки на рашистских ТВ, где они расчитывают давать интервью о "зверствах укропов"
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14.07.2022 23:42 Відповісти
Нащо,їх евакуювати? Ждуть рюзьге мир,хай зустрінуть...
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15.07.2022 00:06 Відповісти
так лавра в Святогорске,а он уже захвачен.
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15.07.2022 00:15 Відповісти
ФСБшних попів вивезти - це першочергове завдання.
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15.07.2022 00:43 Відповісти
сакральні жертви
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15.07.2022 01:29 Відповісти
Там криком кричали - евакуація!!! А вони казали "что еще подождем"... Но тут замість "братушек провославних" прийшли буряти і дон-кадирільйон... Тепер йой рятуйте...
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15.07.2022 02:48 Відповісти
Навіщо підказувати ворогу гарні цілі для ракет?
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15.07.2022 03:09 Відповісти
Це та лавра в якій гіркінські бойовики переховувалися і склади їхньої зброї були?
Це ті ченці, що русскій мір чекають з нетерпінням?
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15.07.2022 05:47 Відповісти
Так. І та сама де була ФСБ-шна катівня.
Макс Ярош втік звідти під час наступу ЗСУ і детально все описував....
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15.07.2022 11:08 Відповісти
Надо заранее эвакуировать и монахов Киевской Лавры. И желательно на духовную родину, в Москву. В парке "Победа" стоит их главная святыня цвета хаки, главный храм Вооруженных сил РФ, персональный настоятель Кирюха Гундяй, начальник наместника Лавры Паши. Так и представляю, Христос на ослике, рядом подымая пыль, пролетают их два мерседеса , сзади колонна охраны ФСО и ФСБ. "Блаженны миротворцы".... Счас. Война-это мир, мир - это война, мы в рай, а вы просто сдохните.
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15.07.2022 06:36 Відповісти
Таке гуманне відношення до розсаднику злоби до УКРАЇНСТВА треба знищити , окрім будов !!! Теж саме і тварин Києво-печерської Лаври !!!
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15.07.2022 07:04 Відповісти
 
 