З початку російського вторгнення 23 тис. українських воїнів отримали нагороди, з них понад 3,5 тис. посмертно, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З початку повномасштабного вторгнення росіян 23 тисячі українських захисників відзначили державними нагородами, з них понад 3,5 тисяч – посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ такі дані озвучив під час свого звернення 14 липня президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив: "Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно. Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Maxim Ak-Murza
показати весь коментар15.07.2022 00:44 Відповісти Мені подобається 7
Герасим Устюгов
показати весь коментар15.07.2022 01:54 Відповісти Мені подобається 4
Vedana
показати весь коментар15.07.2022 06:56 Відповісти Мені подобається 0
Ирина Иваненко 7637ff53
показати весь коментар15.07.2022 08:35 Відповісти Мені подобається 4
темний лорд
показати весь коментар15.07.2022 09:26 Відповісти Мені подобається 1
bigcatwar
показати весь коментар15.07.2022 09:28 Відповісти Мені подобається 0
Олег Светлов 43cfaa53
показати весь коментар15.07.2022 09:58 Відповісти Мені подобається 1
CrossFirenko
показати весь коментар15.07.2022 10:42 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...