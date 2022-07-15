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Зеленський (17537) нагорода (1107) ЗСУ (5784)

З початку російського вторгнення 23 тис. українських воїнів отримали нагороди, з них понад 3,5 тис. посмертно, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

З початку повномасштабного вторгнення росіян 23 тисячі українських захисників відзначили державними нагородами, з них понад 3,5 тисяч – посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ такі дані озвучив під час свого звернення 14 липня президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив: "Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно. Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно".

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Автор: Роман Свиридович
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Коля Сракотряс тоже получил награду. Левый Стечкин от левого мутного якобы командира мутного якобы "батальона", который не входит ни до одной структуры, не имеет права на ношение формы и оружия. Там целая вязанка преступлений. И шо?
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15.07.2022 00:44 Відповісти
Покажи свою медальку від фсб,за бездоганну службу,муха Zелена з гнійної купки.
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15.07.2022 01:54 Відповісти
Господи, як багато загиблих ...
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15.07.2022 06:56 Відповісти
Блаблаблабла....... Судя по всему Ермака этот ФСБшный запроданэць Бонэвтик убирать не собирается. Двуличная скотина
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15.07.2022 08:35 Відповісти
Головне,що всі розуміють,що країною керують запроданці і сидять мовчать...
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15.07.2022 09:26 Відповісти
...ты не медали раздавай, а предателей вычисляй
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15.07.2022 09:28 Відповісти
Шо за президент назива кількість без імен.А після війни дізнаємось що всі нагороджені навіть не воювали.Це не нагороди а відмазка так героїв не нагороджують.
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15.07.2022 09:58 Відповісти
Але їхні імена та історії табу на марафоні імені Зеленського.
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15.07.2022 10:42 Відповісти
 
 