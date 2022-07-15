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Італія (1004) Остін Ллойд (375)

Міністри оборони США Остін та Італії Гуеріні обговорили спільну підтримку України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глави оборонних відомств США й Італії провели зустріч, одне з головних питань якої стосувалася реагування на агресію рф проти України, а також спільних зусиль на підтримку нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністерство оборони США.

"Сьогоднішня зустріч підкреслює важливість наших трансатлантичних відносин для спільної єдності й безпеки. Це особливо важливо, коли Україна продовжує давати відсіч неспровокованому й невиправданому вторгненню росії", - зазначив глава оборонного відомства США Ллойд Остін.

Він також висловив вдячність італійському колезі Лоренцо Гуеріні за зусилля його країни на підтримку України у протистоянні російській агресії.

Сторони також обговорили інші питання, в тому числі участь у міжнародних операціях, зокрема в Африці.

Міністри оборони США Остін та Італії Гуеріні обговорили спільну підтримку України 01

Автор: Роман Свиридович
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Остін приїхав полякати прокацапських італьяно веро.
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15.07.2022 01:21 Відповісти
Такое ощущение, шо все Италиано Веро теперь живут в США
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15.07.2022 01:28 Відповісти
судя по всему получим чето из Итальяно арсенала
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15.07.2022 01:35 Відповісти
Як се маешь, Пане Колега?
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15.07.2022 02:05 Відповісти
нормально пока ремонтируемси метал паскуда подводит
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15.07.2022 02:35 Відповісти
сьогодні італійський президент не прийняв відставку Маріо Драгі як цього вимагало путінське кубло
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15.07.2022 03:41 Відповісти
Підтримка?Зброя враження 300 км і быльше.Дайте нам закрити питання черноморського флоту.Також 100 хамерсів і ми закриємо питання війни за місяць.Все інше язиком по асфальту.
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15.07.2022 01:31 Відповісти
Коли Іділ розроставсь 1200 абрамсів Єгипту знайшли за місяць. Коли ракети полетіли в Саудив 7 батарей Тхад знайшлись за 2. Для чого Остіну кудись їздити, в нього все є - на 2 світові вистачить.
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15.07.2022 01:37 Відповісти
Літак-розвідник А-50 Росії міг вирахувати координати систем ППО для нанесення масованих ракетних ударів

Олег Жданов припускає, що російський літак-розвідник з території Білорусі позавчора під час повітряної тривоги по всій Україні зафіксував координати наших ППО, опрацювавши за сьогодні інформацію та передавши її авіації, росія може найближчим часом завдати масованих ракетних ударів по всій нашій системі ППО, по всій території України.

Відео з 16 хвилини - https://youtube.com/watch?v=9DDxtAlwfvM
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15.07.2022 05:39 Відповісти
 
 