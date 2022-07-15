Удару по Вінниці було завдано з корабля біля кримського мису Фіолент, - ОК "Південь"
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По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".
"Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу "Калібр", які й влучили по Вінниці", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Кіт Семен
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+8 Vasyl Androshchook
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+6 Віктор Мильченко
показати весь коментар15.07.2022 08:19
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Треба знищіти Севастополь,кораблі затопити в бухтах
щоб більше ніколи там не було ніяких баз..
Мост залишити-щоб мацкалі хутко біли через нього в па-рашу
а вже потім вже треба його підірвати