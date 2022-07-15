Удару по Вінниці було завдано з корабля біля кримського мису Фіолент, - ОК "Південь"

По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу "Калібр", які й влучили по Вінниці", - йдеться в повідомленні.

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