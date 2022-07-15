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Вінниця (433) війна (56949) обстріл (21421)

Удару по Вінниці було завдано з корабля біля кримського мису Фіолент, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,вінниця

По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу "Калібр", які й влучили по Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Спеціальний трибунал щодо російської агресії має бути створений якнайшвидше, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
нехай пливуть Керченською протокою навимашки
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15.07.2022 07:14
+8
Це багатовікова евгенічна програма. Новий вид: хомо кацапус вульгаріс. Брехливе, підступне, зрадливе, садистьске, крадюче кодло.
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15.07.2022 07:56
+6
А прийде той день, коли на корабель з якого летять ракети на Вінницю чи інші міста миттєво прилетить відповідь. Не встигнуть і всі ракети випустить. І підуть терористи до крейсера "Москва".
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15.07.2022 08:19
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Спочатку писали, що з підводного човна, як це розуміти?
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15.07.2022 06:43 Відповісти
Вы же писали, что часть ракет сбили. А теперь получается что было только три и все три попали.
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15.07.2022 06:57 Відповісти
асфальтом не зіб"єш....
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15.07.2022 09:15 Відповісти
ті шо з підводного човна збили, а шо з ракетного катера - влучили
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15.07.2022 07:02 Відповісти
Сдрисни, 3,14#@р
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15.07.2022 08:05 Відповісти
Не треба знищівати Кримський мост:
Треба знищіти Севастополь,кораблі затопити в бухтах
щоб більше ніколи там не було ніяких баз..
Мост залишити-щоб мацкалі хутко біли через нього в па-рашу
а вже потім вже треба його підірвати
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15.07.2022 07:11 Відповісти
нехай пливуть Керченською протокою навимашки
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15.07.2022 07:14 Відповісти
От неправі ви щлдл мосту. Не можна цих нелюдів випускати, бо вони через кілька років знову вернуться і знову будуть нищити і вбивати. В москалів закладено якусь зіпсовану програму.
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15.07.2022 07:47 Відповісти
Це багатовікова евгенічна програма. Новий вид: хомо кацапус вульгаріс. Брехливе, підступне, зрадливе, садистьске, крадюче кодло.
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15.07.2022 07:56 Відповісти
То що, лишати їх у нашому Криму?
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15.07.2022 09:50 Відповісти
Вже час на відповідь! Нептун зачекався.
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15.07.2022 07:54 Відповісти
Нептун до достає. Свого нема, чекаєм від Америки.
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15.07.2022 07:58 Відповісти
Уже почти пять месяцев ждём, особенно land lease
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15.07.2022 08:53 Відповісти
Не достає, 250 км
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15.07.2022 12:03 Відповісти
А прийде той день, коли на корабель з якого летять ракети на Вінницю чи інші міста миттєво прилетить відповідь. Не встигнуть і всі ракети випустить. І підуть терористи до крейсера "Москва".
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15.07.2022 08:19 Відповісти
Також цього усім серцем бажаю ! 👍
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15.07.2022 12:14 Відповісти
...почему х*уйло цапское корыто не потоплено???
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15.07.2022 09:25 Відповісти
У цього злочину є конкретний виконавець - це командир корабля.В нього є сім'я та рідня.Поки руськособача мерзота не буде знати,що за його злочин відповість не тільки він а і вся його родина - це не зупинеться.Так треба поступати і з корегувальниками та "стукачами" які повідомляють інформацію рашистам.Не демократично?ПЛЮВАТИ. На БЕЗПРЄДЄЛ треба відповідати адекватно.
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15.07.2022 09:34 Відповісти
Кацапи нав'язали свою тактику .Вигідну їм.Що робить наша мільйонна армія?(воюють в телефонах),і чекають зброю яка сама стріляє.
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15.07.2022 09:47 Відповісти
 
 