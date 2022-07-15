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Канада розширила санкції проти Росії: до списку додалися металургія, машинобудування і транспорт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

канада,мзс

Канада розширила санкції проти Росії. До санкційного списку додалися металургія, машинобудування і транспорт.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Канади.

Під санкції потрапили чорна металургія, виробництво готових металовиробів, комп'ютерів, електроніки, оптики, електричного обладнання та транспортних засобів, а також наземний транспорт, трубопроводи.

Канада також заборонила надання низки промислових послуг нафтогазовому, хімічному і машинобудівному секторам промисловості Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо про повернення турбін для "Північного потоку": "Санкції спрямовані проти Путіна і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам"

Автор: Наталя Джума
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Ну от, а вчора писали Зрада Захід нас здає.
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15.07.2022 07:06 Відповісти
Дуже повільно санкції вводяться... з України залишаться одні руїни.
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15.07.2022 07:11 Відповісти
Боневтик настроїв доріг кому?
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15.07.2022 07:22 Відповісти
Але завжди можна зробити винятки, так ?
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15.07.2022 07:24 Відповісти
Саме так. Перед всім світом, щоб всі зробили відповідні висновки. Демократія ,як форма правління, себе повністю дискредитувала. Як спосіб набити собі шлунок вона ефективна, для захисту і виживання - повний провал. Очевидно ми спостерігаєм за останніми десятиліттями існування жирного поросятка під назвою 'захід', хижаки зі всіх сторін вже точуть ножі і зуби , фінал очевидний
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15.07.2022 07:40 Відповісти
Ви напевно плануєте жити вічно, щоб побачити як Америка розпадеться?
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15.07.2022 08:03 Відповісти
Канада посилює санкції а Америка знімає деякі, як, наприклад, на російські добрива та російські ліки. Я думаю це прилетіла відповідь за брудні образи Вікторії, дали зеленим ляпаса по морді, щоб не ображали конгресмена американського, тим більше жінку.
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15.07.2022 08:01 Відповісти
Ага віддали турбіну, яка є газовою зброєю кацапії і заборонили яблука експортувати(це метафора), різницю відчуваєте...
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15.07.2022 10:16 Відповісти
 
 