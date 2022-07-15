Канада розширила санкції проти Росії: до списку додалися металургія, машинобудування і транспорт

Канада розширила санкції проти Росії. До санкційного списку додалися металургія, машинобудування і транспорт.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Канади.

Під санкції потрапили чорна металургія, виробництво готових металовиробів, комп'ютерів, електроніки, оптики, електричного обладнання та транспортних засобів, а також наземний транспорт, трубопроводи.

Канада також заборонила надання низки промислових послуг нафтогазовому, хімічному і машинобудівному секторам промисловості Росії.

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