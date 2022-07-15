Ворог атакував три райони Дніпропетровської області, бив із різної зброї, - Резніченко

Російські окупанти обстріляли три райони на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Напружена ніч тривог і обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах та селах з різної зброї.



У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.



У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.



У Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

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