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Ворог атакував три райони Дніпропетровської області, бив із різної зброї, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Російські окупанти обстріляли три райони на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Напружена ніч тривог і обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах та селах з різної зброї.

У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.

У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.

У Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Також читайте: Росіяни обстріляли Велику Костромку та Зеленодольськ на Дніпропетровщині, - Резніченко

Автор: Наталя Джума
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Капець, фронт розширюється. Коли вже знищать цю потвору, бо вона наробить і в Дніпропетровській області горя?
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15.07.2022 08:10 Відповісти
 
 