Після знищення ЗСУ ворожого складу в окупованій Новій Каховці в РФ закликають мститися і прицільно бити по мостах в Україні
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Після знищення ЗСУ ворожого складу у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині член Громадської ради при Міноборони Росії Ігор Коротченко заявив, що вже настав час нищити мости через Дніпро.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив Коротченко в ефірі пропагандистського телеканалу.
"Настав час ударів по мостах, обрушити мости в Дніпро", - заявив він.
Коротченко заявляє, що "за кожний український удар" по Херсону та Новій Каховці, які Коротченко назвав російськими, "один із мостів має бути обрушений у Дніпро" і що цього "не треба соромитися робити".
Коротченко сказав, що мости - це легітимні військові цілі, як і пально-енергетичний комплекс.
Він заявив, що західні посадовці повинні бути позбавлені фізичної можливості приїжджати з візитами в Київ і взагалі боятися це робити.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз вони оголосять паузу у бойових діях(такий латентний Мінськ-3), нібито, щоб врятувати бідних голодуючих негрів у Африці(насправді тупо за попрередніми домовленностями з партнерами з "братської" расєйкі) - і це ще ненайгірший варіант буде, якщо при цьому Одесу і решту Чорноморського узбережжя не зіллють(мені здається, що це теж було в домовленностях, тільки Марченко березневим відчайдушним спротивом у Миколаїві завадив). Потім кацапи+колаборанти проведуть свій "референдум", десь у вересні, - а потім наші будуть виправдовуватися, ось бачите, ми по території тепер вже расєї ж бити не можемо, #атопутіннападе - і подібну маєчню...
У Васильївці доречі, що південніше Запоріжжя(ключове місто на шляху на Мелітополь та Енергодар, за даними найбільшого патріотичного ТГ-каналу міста Запоріжжя і області, рашисти в останні дні почали звозити своїх дружин/родичей на "пмж" - тобто, якщо хоча б 5-10% шанс на наш наступ там був, ніколи б вони такого не вчинили, а значить вони 100% впевнені, що все залізно погоджено "наверху"...
…Їхні розвідки не знають того, що знають звичайні російські солдати? Ну годі…
кацапи то дика татарва
Їх теж не шкода?
Ні, гнидо ти манкуртська. Це ми мстимося. І це тільки початок.
Доброго ранку, ми з УКРАЇНИ!
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
Поки русня не отримає добряче по !балу ( тобто , поки ракети не будуть падати в центрах їхніх міст ) , вони не зрозуміють що - вбивати сусідів , це мінімум - не добре ,, і що за це , неодмінно стане боляче їм самим .
Без " бомбардувань Воронєжа " , в цій війні на жаль не обійтися , хоч як би ми не хотіли цього уникнути , але виникає питання ЧИМ ?? Асфальтом до Воронєжа не дістати , то - чим же , ЗЕлені . !? .
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І що за злочини завжди настає розплата , а іноді приходиться розплачуватись і своєю особистою головою . . Скажеш - кровожерливий я , так , кровожерливий ?!! Але мене таким , прямо зараз - виховують кацапи . Проти моєї волі . Підставляти " другу щоку " не в моїх правилах ,, і я категорично не згоден з Божою заповіддю , згідно якої - на зло треба відповідати добром .
Отака х..ня малята . !! .
А до цього це було випадково?
Пішли вони нах... Хай наші хлопці лурашать кацапню ще більше. Ми витримаємо.
Але хай пам'ятають, що за Ковентрі завжди платить Дрезден.