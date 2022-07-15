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Після знищення ЗСУ ворожого складу в окупованій Новій Каховці в РФ закликають мститися і прицільно бити по мостах в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каховка,нова

Після знищення ЗСУ ворожого складу у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині член Громадської ради при Міноборони Росії Ігор Коротченко заявив, що вже настав час нищити мости через Дніпро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив Коротченко в ефірі пропагандистського телеканалу.

"Настав час ударів по мостах, обрушити мости в Дніпро", - заявив він.

Коротченко заявляє, що "за кожний український удар" по Херсону та Новій Каховці, які Коротченко назвав російськими, "один із мостів має бути обрушений у Дніпро" і що цього "не треба соромитися робити".

Коротченко сказав, що мости - це легітимні військові цілі, як і пально-енергетичний комплекс.

Він заявив, що західні посадовці повинні бути позбавлені фізичної можливості приїжджати з візитами в Київ і взагалі боятися це робити.

Також читайте: ЗСУ завдали ударів по пунктах управління військ РФ і посадковому майданчику в Новій Каховці, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+54
зато наши упорно не бъют по мостах. По Антоновскому мосту орки круглосуточно везут эшелонами боеприпасы, лес , бетонные конструкции для строительства оборонных сооружений. разрушить мост есть чем нет команды. чонгар №2 потом скажут как всегда "ну прое%али "
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15.07.2022 08:14
+38
Штатам давно пора стереть Парашу с лица Земли. Вместе со всем её гнилым народцем.
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15.07.2022 08:14
+32
"Відчуття болю залежить від того, з якого кінця палиці ти знаходишся!" Кацапи не розуміють чужого болю - бо звикли спричинять його іншим Саме тому починають несамовито верещать "А нас-то за что?" коли бить починають їх
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15.07.2022 08:24
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зато наши упорно не бъют по мостах. По Антоновскому мосту орки круглосуточно везут эшелонами боеприпасы, лес , бетонные конструкции для строительства оборонных сооружений. разрушить мост есть чем нет команды. чонгар №2 потом скажут как всегда "ну прое%али "
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15.07.2022 08:14 Відповісти
Бо вони планують самі ж ці мости потім і використовувати)))
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15.07.2022 08:27 Відповісти
СтратЄг? І чого ж московити вичікують з ударами по мостах? А ну, розкажи!
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15.07.2022 08:30 Відповісти
Херню порєш, московитський корєш!
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15.07.2022 08:32 Відповісти
3,14#@р, це тобі на пів шишечки засадили, і тобі сподобалось, да ваньок?
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15.07.2022 08:34 Відповісти
А ви ще не зрозуміли? Все було домовлено і погоджено ще до 24.02, Херсон судячи з усього - був тупо злитий за нашими спинами, а всі ці байки абдристовичей, що ось-ось звільнимо, через місяць-два остаточно закінчаться, скажуть: вони нагнали забагато сил, закріпилися, сховалися за спинами цивільних тощо - і тепер ми нічого зробити не можемо, а Америка зброєю за ленд-лізом не допомагає(скромно замовчуючи - що це тупо через дєрьмака-крота в оточенні преЗЕдента...).

Зараз вони оголосять паузу у бойових діях(такий латентний Мінськ-3), нібито, щоб врятувати бідних голодуючих негрів у Африці(насправді тупо за попрередніми домовленностями з партнерами з "братської" расєйкі) - і це ще ненайгірший варіант буде, якщо при цьому Одесу і решту Чорноморського узбережжя не зіллють(мені здається, що це теж було в домовленностях, тільки Марченко березневим відчайдушним спротивом у Миколаїві завадив). Потім кацапи+колаборанти проведуть свій "референдум", десь у вересні, - а потім наші будуть виправдовуватися, ось бачите, ми по території тепер вже расєї ж бити не можемо, #атопутіннападе - і подібну маєчню...

У Васильївці доречі, що південніше Запоріжжя(ключове місто на шляху на Мелітополь та Енергодар, за даними найбільшого патріотичного ТГ-каналу міста Запоріжжя і області, рашисти в останні дні почали звозити своїх дружин/родичей на "пмж" - тобто, якщо хоча б 5-10% шанс на наш наступ там був, ніколи б вони такого не вчинили, а значить вони 100% впевнені, що все залізно погоджено "наверху"...
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15.07.2022 09:26 Відповісти
Говорив і говорити буду - ця конспірологія дуже примітивна, бо тоді нащо нам допомагає США і Європа, чи їхні розвідки тупі і не знають?
…Їхні розвідки не знають того, що знають звичайні російські солдати? Ну годі…
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15.07.2022 09:33 Відповісти
Ага, допомагають. Тільки якось завжди із запізненням. Якби дали ті HIMARS раніше і у більшій кількості, то ніякого просування кацапів в лугандонії не було б. А тепер луганда на 100% під їх окупацією. Нам американці дають рівно стільки, щоб у нас не обвалився фронт, за наступ взагалі немає мови. Хіба ви не бачите, що останні два місяці кацапи тупо артою все перемелюють і ми поступово відступаємо, втрачаючи людей і техніку? США роблять мізер з того, що можуть зробити, цього лише ідіоти не помічають.
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15.07.2022 10:40 Відповісти
Штатам давно пора стереть Парашу с лица Земли. Вместе со всем её гнилым народцем.
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15.07.2022 08:14 Відповісти
Зеленский уже отдал приказ на освоюождение, осталось снять победобесный видосик
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15.07.2022 08:35 Відповісти
Видосики гнусавого слуги Куйла никогда не смотрю, а включать Г+Г вообще не советую.
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15.07.2022 10:31 Відповісти
Отчего же, извольте посмотреть вот это, самое правдивое https://www.youtube.com/watch?v=9QNEVjUrfDc
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15.07.2022 11:38 Відповісти
Спасибо, пришлось от просмотра блевануть перед обедом.
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15.07.2022 13:04 Відповісти
А наша пліснява чотири місяці не наказ атакувати Керченський міст, дочекалися доки його вже зміцнили та захистили з усіх боків. Ну тварюки зелені.
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15.07.2022 08:14 Відповісти
Sorry, не дає наказ.
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15.07.2022 08:17 Відповісти
Оце норм. Розпізнали, видалили. Бо інколи навіть по ніку видно провокаторів і троляк
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15.07.2022 08:40 Відповісти
А чим, жінко, чотири місяці тому ЗСУ могли вдарити по керченському мосту?)) І зараз не дуже є чим, контролюй деколи свій метеоризм...
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15.07.2022 08:41 Відповісти
Kонтролюйте свій метеоризм хамло малоосвічене, Сразу видно птицу по полету а добра молодца по соплям .
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15.07.2022 08:51 Відповісти
І чим було його улупити того моста?Може вас на ракету посадити ? Ото б ви дали їм жару!
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15.07.2022 09:13 Відповісти
***** как вы ******* с этим мостом, ты на зарплате или просто не догоняешь что его нечем влупить?
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15.07.2022 09:52 Відповісти
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15.07.2022 08:15 Відповісти
"прицільно бити" це явно не про росіян. Якби могли б, то вже б руйнували.
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15.07.2022 08:15 Відповісти
👏👏👏
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15.07.2022 08:32 Відповісти
Скоко не ціляють куда оркозомбі, а трапляють в дитсадки і медцентри. Загроза в них велика є. ****************.
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15.07.2022 08:18 Відповісти
Только что в Николаев прилетело- больше десятка. Очень сильно взрывалось по всему городу. Жесть.
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15.07.2022 08:19 Відповісти
Там Кім з пропитим ***** олігофрена защіщаєт надьожна город!
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15.07.2022 08:26 Відповісти
склады оккупантов тоже законные военные цели, законнее не бывает. и пусть ещё вспомнит как бомбили коврово берлин, потому что агрессору давали отпор любыми методами
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15.07.2022 08:19 Відповісти
а в белгороде склады есть? и в курске? Театры есть, значит есть и склады. В кацапии одно без другого не ходит.
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15.07.2022 08:23 Відповісти
"Відчуття болю залежить від того, з якого кінця палиці ти знаходишся!" Кацапи не розуміють чужого болю - бо звикли спричинять його іншим Саме тому починають несамовито верещать "А нас-то за что?" коли бить починають їх
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15.07.2022 08:24 Відповісти
To jih typova logika
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15.07.2022 08:33 Відповісти
На терор слід відповідати тільки терором. Зеленський слабак або агент путіна, якщо після більш як чотирьох місяців вбивства українських громадян нічого не робиться у відповідь.
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15.07.2022 08:25 Відповісти
Tut vybora nemae. My musymo jih vbyvaty vse odno. To jih vybir buv, ne nash.
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15.07.2022 08:35 Відповісти
Декілька десятків тисяч вбитих та поранених орків з купою своєї знищеної війскової техніки, а також наші бійці на фронті не згодні, що нічого не робиться.
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15.07.2022 08:42 Відповісти
Нелюди і суки. Горіти вам в адуза всі ці звірства.
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15.07.2022 08:27 Відповісти
кацапи то виродки
кацапи то дика татарва
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15.07.2022 08:27 Відповісти
Тю, так на московії теж багато легітимних військових цілей. Україна ще практично не відповіла на підступні і неспровоковані удари.
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15.07.2022 08:29 Відповісти
Ага, по "центрам прінятія рєшєній". А попа не трісне?
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15.07.2022 08:38 Відповісти
Если прилетит по Банковой и ВР, то плакать не буду. Там всё равно сидят ФСБшный филиал и полезные колаборанты. Хай хоть всех выбьют
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15.07.2022 08:47 Відповісти
Там працюють сотні звичайних аполітичних бюрократів, робітників, прибиральниць тощо.
Їх теж не шкода?
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15.07.2022 08:52 Відповісти
Неее, чинуш-паразитов и бюрократов точно не жалко!
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15.07.2022 11:40 Відповісти
А центр столиці не шкода буде?
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15.07.2022 09:06 Відповісти
Все под богом ходим, всем в центр городов прилетает. Чем Банкова лучше центра Винныци?
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15.07.2022 12:05 Відповісти
Ще й прізвище у виродка українське - Коротченко 🤬.

Ні, гнидо ти манкуртська. Це ми мстимося. І це тільки початок.
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15.07.2022 08:49 Відповісти
Був під час ДСВ перший секретар цк комуняк коротченко дем"ян. Можливо його правнук?
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15.07.2022 11:49 Відповісти
Керченський міст!
Доброго ранку, ми з УКРАЇНИ!

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
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15.07.2022 08:52 Відповісти
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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15.07.2022 08:53 Відповісти
Цікава філософія. Припхались до нас зі своїми бімбами і будуть мститись за них.
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15.07.2022 08:55 Відповісти
ах ви гади! как жи ви пасмєлі срєлять по нашим складам ***********, нам жи тєпєрь нєчєм будєт вас убівать!
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15.07.2022 08:56 Відповісти
Таки да. Вчора були тривога з тривогою Я і з ліку збився.
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15.07.2022 08:59 Відповісти
*за тривогою
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15.07.2022 09:00 Відповісти
Русня мабуть ракети підвезла . . Вони стягують їх зі всієї паРаші , навезуть - вдарять ними , і знов деякий час накопичують . Тому інтенсивність обстрілів постійно змінюється .
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15.07.2022 09:25 Відповісти
пора ударить по украинским мостам-по керчинскому мосту и по Антоновскому...жаль что крысы в руководстве не хотят
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15.07.2022 09:07 Відповісти
А коли вже будем мститися і прицільно бити по мостах в РФ?
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15.07.2022 09:07 Відповісти
Хуже рашистских мразей и выродков нет ‼️КАКОЙ УРОД ПРИДУМАЛ "русскую душу" ⁉️Рабы , подлейшие гнилые *****
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15.07.2022 09:09 Відповісти
Кацапня так зухвало себе веде бо - вона не страждає . Вона сидить в глибокому тилу , дивиться на війну - по тєлєку , їй ніде не болить і тому їй пох .
Поки русня не отримає добряче по !балу ( тобто , поки ракети не будуть падати в центрах їхніх міст ) , вони не зрозуміють що - вбивати сусідів , це мінімум - не добре ,, і що за це , неодмінно стане боляче їм самим .
Без " бомбардувань Воронєжа " , в цій війні на жаль не обійтися , хоч як би ми не хотіли цього уникнути , але виникає питання ЧИМ ?? Асфальтом до Воронєжа не дістати , то - чим же , ЗЕлені . !? .
.
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15.07.2022 09:19 Відповісти
Любителю ям, а не асфальта, а можеш відповісти, яка була б нам користь, якщо ми б розбомбили центр варонєжа і поклали декілька сотень цивільних орків ?
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15.07.2022 10:32 Відповісти
Можу .. Мета - завдати кацапні якнайбільших фізичних і моральних страждань , змусити її побувати у "нашій шкурі " щоб та х.йня ( людьми , язик не повертається їх назвати ) , яка зараз в телеграм каналах , до всирачки радіє загибелі дитинчати у Вінниці , відчула біль втрати ,, щоб таким чином змусити її хоча б замислитись над тим що війна не буває - "в одні ворота" , а кулі , на війні , літають в обидві сторони ..! Тому не треба її розв'язувати .
І що за злочини завжди настає розплата , а іноді приходиться розплачуватись і своєю особистою головою . . Скажеш - кровожерливий я , так , кровожерливий ?!! Але мене таким , прямо зараз - виховують кацапи . Проти моєї волі . Підставляти " другу щоку " не в моїх правилах ,, і я категорично не згоден з Божою заповіддю , згідно якої - на зло треба відповідати добром .
Отака х..ня малята . !! .
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15.07.2022 11:44 Відповісти
Кримський міст - це легітимна військова ціль, як і паливно-енергетичний комплекс, рашистські посадовці повинні бути позбавлені фізичної можливості приїжджати з візитами в Крим і взагалі боятися це робити
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15.07.2022 09:48 Відповісти
Прицільно?
А до цього це було випадково?

Пішли вони нах... Хай наші хлопці лурашать кацапню ще більше. Ми витримаємо.

Але хай пам'ятають, що за Ковентрі завжди платить Дрезден.
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15.07.2022 09:55 Відповісти
Мы всех кацапских городских сумасшедших будем выслушивать? Они уже Киев за 2 дня взяли.
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15.07.2022 10:29 Відповісти
А то до тепер вони не старались і не били "прицільно" і по мостам, і по всьому куди тільки могли.
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15.07.2022 10:38 Відповісти
Коротченко, етнічний українець. Падаль!
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15.07.2022 12:24 Відповісти
Почему до сих пор не обрушили ? Да все просто. Половина ракет упадет при запуске, половину собьет ПВО, а одна- две прорвавшиеся, попадут по жилому дому или по садику за 200 м от моста. Как обычно.
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15.07.2022 14:25 Відповісти
Варто врахувати та посилити ППО мостів!!
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17.07.2022 12:30 Відповісти
 
 