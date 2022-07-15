Після знищення ЗСУ ворожого складу в окупованій Новій Каховці в РФ закликають мститися і прицільно бити по мостах в Україні

Після знищення ЗСУ ворожого складу у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині член Громадської ради при Міноборони Росії Ігор Коротченко заявив, що вже настав час нищити мости через Дніпро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив Коротченко в ефірі пропагандистського телеканалу.

"Настав час ударів по мостах, обрушити мости в Дніпро", - заявив він.

Коротченко заявляє, що "за кожний український удар" по Херсону та Новій Каховці, які Коротченко назвав російськими, "один із мостів має бути обрушений у Дніпро" і що цього "не треба соромитися робити".

Коротченко сказав, що мости - це легітимні військові цілі, як і пально-енергетичний комплекс.

Він заявив, що західні посадовці повинні бути позбавлені фізичної можливості приїжджати з візитами в Київ і взагалі боятися це робити.

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