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352 дитини загинули через агресію РФ, понад 657 поранені, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Від російської агресії постраждали понад 1009 дітей: 352 дитини загинуло та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"14 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 352, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Дивіться: "Подивіться на неї живу", - Зеленська про маленьку Лізу, вбиту окупантами у Вінниці. ВIДЕО

Також російські обстріли та бомбардування пошкодили 2126 закладів освіти, з них 216 зруйновані повністю.

В Офісі генпрокурора уточнили, що ці цифри не є остаточними - їх ще уточнуюють на окупованих та звільнених територіях, в місцях, де тривають бойові дії.

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Автор: Ольга Лузан
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ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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15.07.2022 08:57 Відповісти
По цивільних об'єктах, вбиваючи їх дітей ? Щоб тоді ми виглядали перед Заходом таким само терористом, як клятий оркостан і це обмежило надання нам військової допомоги від них ? Щоб це ще більше розлютило звичайних цивільних орків і вони кинулися до військоматів мільйонами ? Щоб це розв'язало руки ***** і воно розпочало примусову мобілізацію або взагалі використало ЯЗ ? Українська ненависть до головного терориста світу ***** та лишньохромосомних орків цілком зрозуміла та виправдана, але ж треба зважувати, яку користь або ризики нам це принесе.
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15.07.2022 09:27 Відповісти
Коли зруйнують всі міста, окупують всю територію, закатують всіх українців, що ти скотина тоді скажеш?
Захід при бажанні міг поставити парашу на місце, але цього не зробив, допомагають нам не через те що вони такі добренькі, коли країна позиціонує на лідерство на планеті Земля на неї лягають певні обов'язки, + у них зараз економіка піде на підйом, так як потрібно знову робити зброю, всі побачили чого вона варта і будуть замовляти.
Виборців ЗЕ я теж ненавиджу!
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15.07.2022 10:10 Відповісти
Цим вбивствам виправдання та прощення ніколи бути не може, їхні імбетильні виродки, яких вони возять у візках-танках і одягають з народження у військову форму і вчать вбивати українців, мають страждати так само як маленькі українські діти.
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15.07.2022 09:00 Відповісти
Эта цифра не учитывает погибших детей в Мариуполе. После учета она увеличится в несколько раз.
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15.07.2022 09:22 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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15.07.2022 10:11 Відповісти
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15.07.2022 10:18 Відповісти
 
 