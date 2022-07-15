352 дитини загинули через агресію РФ, понад 657 поранені, - Офіс генпрокурора

Від російської агресії постраждали понад 1009 дітей: 352 дитини загинуло та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"14 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 352, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

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Також російські обстріли та бомбардування пошкодили 2126 закладів освіти, з них 216 зруйновані повністю.

В Офісі генпрокурора уточнили, що ці цифри не є остаточними - їх ще уточнуюють на окупованих та звільнених територіях, в місцях, де тривають бойові дії.

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