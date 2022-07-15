352 дитини загинули через агресію РФ, понад 657 поранені, - Офіс генпрокурора
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Від російської агресії постраждали понад 1009 дітей: 352 дитини загинуло та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"14 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 352, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Також російські обстріли та бомбардування пошкодили 2126 закладів освіти, з них 216 зруйновані повністю.
В Офісі генпрокурора уточнили, що ці цифри не є остаточними - їх ще уточнуюють на окупованих та звільнених територіях, в місцях, де тривають бойові дії.
Будь ласка, зачекайте...
Захід при бажанні міг поставити парашу на місце, але цього не зробив, допомагають нам не через те що вони такі добренькі, коли країна позиціонує на лідерство на планеті Земля на неї лягають певні обов'язки, + у них зараз економіка піде на підйом, так як потрібно знову робити зброю, всі побачили чого вона варта і будуть замовляти.
Виборців ЗЕ я теж ненавиджу!
Одужання пораненим.