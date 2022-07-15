Російські окупанти 53 рази обстріляли позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку, - ОВА

Війська РФ зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін.

"Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 53 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новояковлівка, Кам’янське, Степове, Новоандріївка, Преображенка, Оріхів, Гуляйполе", - зазначили в ОВА.

Також надійшло 21 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Водночас протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1429 людей, з них 386 - діти.

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