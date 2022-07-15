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Російські окупанти 53 рази обстріляли позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гуляйполе,область,запорізька

Війська РФ зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін.

"Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 53 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новояковлівка, Кам’янське, Степове, Новоандріївка, Преображенка, Оріхів, Гуляйполе", - зазначили в ОВА.

Також надійшло 21 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Водночас протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1429 людей, з них 386 - діти.

Читайте: Окупанти готують "референдум" у Запорізькій області

Автор: Богдан Гуньковський
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15.07.2022 09:02 Відповісти
Найвеличнішому ще не підвезли потрібну кількість памперсів. Щось там з логістикою.
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15.07.2022 09:05 Відповісти
Ключове "на утриманні", а не на наступі і це тішть.
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15.07.2022 09:03 Відповісти
склады боеприпасов противника - это супер цель, а следующей или даже параллельной целью должны стать арт системы, особенно дальнего радиуса действия, их надо методично уничтожать, вплоть до того, что организовать группы охотников за рсзо, использовать все имеющиеся средства - дроны, радиоразведку, да все..., мы же добились отсутствия присутствия самолетов в нашем небе, надо добиваться такойже ситуации с рсзо...
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15.07.2022 09:04 Відповісти
РСЗВ дуже мобільні. Пульнули і втекли.
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15.07.2022 09:07 Відповісти
але ж ми можемо їх засікати, радарами?
плюс вони ж десь базуються, може, американські супутники їх бачать і нам повідомлять?
а так-то звичайно, треба нищити і рсзо, і ппо, і все, про що довідаємось.
з повагою, ваша Клавдія = капітан очевидність)
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15.07.2022 09:21 Відповісти
Я еще раз на переспрошу,кто сливает координаты тварям с болот мацковии?
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15.07.2022 09:23 Відповісти
Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.07.2022 10:20 Відповісти
 
 