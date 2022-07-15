Уряд Ічкерії закликає демократичний світ ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією
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Тільки повне покарання російських військових злочинців може вберегти Європу та весь світ від подальших злочинів авторитарного режиму Путіна.
Про це повідомляє президіум уряду Чеченської Республіки Ічкерія, інформує Цензор.НЕТ.
Там підтримали Україну в боротьбі з Росією, а також засудили окупацію територій Грузії, Молдови та України Російською Федерацією.
"Ми засуджуємо колабораціонізм сьогоднішнього окупаційного режиму в Чечні, який бере безпосередню участь в агресивній політиці РФ по всьому світу. Цей режим за вказівкою Путіна бере участь у скоєнні злочинів і проти чеченського народу. Багато з них відбуваються на території західних країн", - йдеться в заяві.
Уряд Чеченської Республіки Ічкерія звертається до глав держав і парламентів демократичних країн із закликом ухвалити акти про невизнання окупації Росією Чеченської Республіки Ічкерія та засудити геноцид чеченського народу.
"Тільки повне покарання російських військових злочинців за все скоєне зараз і в минулому може вберегти Європу та весь світ від подальших злочинів авторитарного режиму Путіна, а також сприяти встановленню справжнього миру", - наголосили там.
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А вот если бы все случилось как и планировал вяликий сралин, то после двух дней сопротивления националистов, все эти деятели, радостно бы приветствовали "освобождение" Финляндии.
хотя насчет чеченцев может и вру или лгу - они то хотят независимости, ну, эти, что в эмиграции
"ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією"
кстати, "крестить" это было прибл. так же само что и орки сейчас делают - кто ненавидит Яхве = прости и прощай.
да, я зануда((
Якщо Ми, не хочемо для України, повторення долі народу Чеченської Республіки Ічкерія, то борімося і перемагаємо Московію до повної її капітуляції, поки доля надає нам допомогу всього цивілізованого Світу. Ніяких зрадницьких перемовин з державою - терористом. Помстимося за скалічені душі, за смерті невинних дітей, рідних, близьких нам людей.
До зброї! Нищимо ворога на всіх фронтах.
А що стосується днр та лнр то рада ще в 2014 вже визнала їх терористичними організаціями?