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Уряд Ічкерії закликає демократичний світ ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ічкерія

Тільки повне покарання російських військових злочинців може вберегти Європу та весь світ від подальших злочинів авторитарного режиму Путіна.

Про це повідомляє президіум уряду Чеченської Республіки Ічкерія, інформує Цензор.НЕТ.

Там підтримали Україну в боротьбі з Росією, а також засудили окупацію територій Грузії, Молдови та України Російською Федерацією.

"Ми засуджуємо колабораціонізм сьогоднішнього окупаційного режиму в Чечні, який бере безпосередню участь в агресивній політиці РФ по всьому світу. Цей режим за вказівкою Путіна бере участь у скоєнні злочинів і проти чеченського народу. Багато з них відбуваються на території західних країн", - йдеться в заяві.

Уряд Чеченської Республіки Ічкерія звертається до глав держав і парламентів демократичних країн із закликом ухвалити акти про невизнання окупації Росією Чеченської Республіки Ічкерія та засудити геноцид чеченського народу.

"Тільки повне покарання російських військових злочинців за все скоєне зараз і в минулому може вберегти Європу та весь світ від подальших злочинів авторитарного режиму Путіна, а також сприяти встановленню справжнього миру", - наголосили там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час Першої чеченської війни було порушено справу про геноцид, який чинила армія РФ, зібрано 64 томи матеріалів, - генпрокурор Ічкерії Сербієв

Уряд Ічкерії закликає демократичний світ ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією 01
Уряд Ічкерії закликає демократичний світ ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією 02
Уряд Ічкерії закликає демократичний світ ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією 03
Уряд Ічкерії закликає демократичний світ ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією 04
Уряд Ічкерії закликає демократичний світ ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією 05
Уряд Ічкерії закликає демократичний світ ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Треба підтримати справжніх чеченців!
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15.07.2022 10:07
+9
Давно пора :

"ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією"
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15.07.2022 10:03
+6
Угу. Их главная бурято-самка сказала, что "мы не хотим воевать, отправляйте других, а не наших мужчин"(с) Это нормально? Пихуй на бурятов и прочих кацапов - все как один кафно, только разной формы и консистенции
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15.07.2022 10:48
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Вчора у Ганапольського на ПРЯМОМУ показали сюжет опитування людей в Бурятії. БІБІСІ це було чи ДоЙЧЕ ВЕЛЕ - не знаю. Так буряти кажуть що вони не підтримують війну з Україною, але нічого вдіяти не можуть, оскільки їх мало, а більшість расіянців підтримують
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15.07.2022 10:00 Відповісти
хаха, ну это как война против финнов - народы совка не поддерживали, но были принуждены отправлять новых "фрагов" для Симо Хайхи.
А вот если бы все случилось как и планировал вяликий сралин, то после двух дней сопротивления националистов, все эти деятели, радостно бы приветствовали "освобождение" Финляндии.
хотя насчет чеченцев может и вру или лгу - они то хотят независимости, ну, эти, что в эмиграции
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15.07.2022 10:11 Відповісти
Угу. Их главная бурято-самка сказала, что "мы не хотим воевать, отправляйте других, а не наших мужчин"(с) Это нормально? Пихуй на бурятов и прочих кацапов - все как один кафно, только разной формы и консистенции
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15.07.2022 10:48 Відповісти
Давно пора :

"ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією"
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15.07.2022 10:03 Відповісти
Треба з чогось починати. Мордор вже всіх задовбав.
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15.07.2022 10:06 Відповісти
рамзанка диров напрягся, зараз як раз слушний момент відтяти його гнилу голову. паРаша застрягла в Україні і сил у неї більше ні на кого немає, а сам рамзанка диров здатен лише у тік-тоці...ну як здатен, здатен зашкварюватися.
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15.07.2022 10:06 Відповісти
у кадирова арія - приблизно 70000 солдат. Тому те, що ви пишете ,на жаль ,недійсне
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15.07.2022 10:09 Відповісти
а населення Чечні майже півтора мільйони. і більше 90 відсотків цього населення люто ненавидить рамзанку дирова.
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15.07.2022 10:14 Відповісти
Точно не 90%. Всё-таки РФ Чечне много лет уже большую дань платит.
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15.07.2022 13:38 Відповісти
Треба підтримати справжніх чеченців!
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15.07.2022 10:07 Відповісти
Давно пора использовать правильное название. Х*йлостан - это никакая не расия или масковия. Исторически точно так: СУЗДАЛЬЩИНА И ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫЕ СОСЕДНИЕ СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ.
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15.07.2022 10:11 Відповісти
а во второй вкладке вы радостно приветствуешь тезис что Киефкристилзалесье, ура.
кстати, "крестить" это было прибл. так же само что и орки сейчас делают - кто ненавидит Яхве = прости и прощай.
да, я зануда((
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15.07.2022 10:13 Відповісти
О, схоже горці відчули що режим дав слабину! Вітаю! За нашу і вашу свободу!
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15.07.2022 10:12 Відповісти
кадыро - овцу гнать ссаной тряпкой
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15.07.2022 10:28 Відповісти
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15.07.2022 10:48 Відповісти
Підтримаємо боротьбу Чеченського народу за Свободу!

Якщо Ми, не хочемо для України, повторення долі народу Чеченської Республіки Ічкерія, то борімося і перемагаємо Московію до повної її капітуляції, поки доля надає нам допомогу всього цивілізованого Світу. Ніяких зрадницьких перемовин з державою - терористом. Помстимося за скалічені душі, за смерті невинних дітей, рідних, близьких нам людей.
До зброї! Нищимо ворога на всіх фронтах.
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15.07.2022 10:44 Відповісти
Українському парламенту необхідно визнати незалежність Республіки Ічкерія. Тим самим розпочати процес розпаду *********. Крім того термоядерний розрив пуканів на расеї забезпечений
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15.07.2022 11:27 Відповісти
Це давно треба зробити, але зє-******* на це ніколи не піде.
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15.07.2022 11:52 Відповісти
Рада не признает независимость Ичкерии, ведь тем самым легимитизирует признание ДНР/ЛНР.
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15.07.2022 13:39 Відповісти
як це пов'язано, ватна логіка тут не працює - це міжнародне право.
А що стосується днр та лнр то рада ще в 2014 вже визнала їх терористичними організаціями?
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15.07.2022 13:58 Відповісти
настоящие чеченцы,а не кадыровские проститутки!
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15.07.2022 18:26 Відповісти
 
 