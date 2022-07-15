Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 000 осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1672 танки та 3866 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 38 тис. осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано,

танків - 1672 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3866 (+14) од,

артилерійських систем - 842 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 109 (+0) од,

літаків - 220 (+1) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11) од,

спеціальна техніка - 67 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - уточнили в Генштабі.

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