Для розвитку "зеленої" енергетики державі важливо вести перемовини з інвесторами та банками, - Кубрушко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Плани уряду України щодо стрімкого розвитку зеленої енергетики в найближчі роки буде дуже важко реалізувати, якщо не залучати інвесторів та банки до обговорення змін умов ведення бізнесу в цьому секторі енергетики.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив член правління Європейсько-Українського енергетичного агентства Юрій Кубрушко.
За його словами, держпідприємство Гарантований покупець розглядало плани щодо перегляду системи підтримки ВДЕ, зокрема скасування зеленого тарифу для працюючих зелених електростанцій в країні.
"Поки буде продовжуватися розробка будь-яких ініціатив, що стосуються інвесторів та банків, без прямого залучення в цей процес з самого початку цих інвесторів та банків, Уряд може всі свої презентації з Лугано використовувати для медитації, але в реальному житті вони не реалізуються", - заявив Кубрушко.
Водночас він наголосив, що інвестори очікують від уряду на стабільність інвестиційного клімату, якщо держава дійсно бажає розвивати зелену енергетику в перспективі.
"Не будуть інвестори (ні існуючі, ні нові) вкладати гроші в будь-які проекти, коли майже кожен державний орган чи державне підприємство прокидається щоранку і думає, щоб таке зробити, щоб інвестори отримали менше грошей, а держава більше", - зазначив Кубрушко.
Нагадаємо, 4 липня в швейцарському Лугано Україна представила план розвитку "зеленої" енергетики. План повоєнного відновлення та розвитку України передбачає будівництво понад 30 ГВт потужностей "зеленої" енергетики, яка, зокрема, буде використана для виробництва "зеленого" водню.
Будь ласка, зачекайте...
Ні один іноземний інвестор не буде вкладувати гроші в країну де йде війна.
Бла-бла-бла....
Уже побудували гіперлуп Маска в Україні.
а це ті паразити які за рахунок держави наживаються,
скільки у вас в Німеччині електроенергія для населення, по 40 євроцентів і газ по 2000 євро
он до чого ті зелені паразити призвели своєю політикою
А тут затик з призначенням керівника САП та звільненням зашквареного керівника ОПЗЄ...
Дуже складні речі.
Є й інші процеси отримання електроенергії чи палива. Скажімо китай давно переробляє своє (чи свиняче) гівно в біогаз майже в кожному дворі. Є можливість отримувати біопаливо як із соломи, олії, чи цукромістких культур. Як в Бразилії більша частина цукрової тростини переробляється в спирт. А потім його заправляють в паливні баки авто замість бензину. Двигуни трішки модифіковані під це, але країна не дуже залежить від привозної нафти.
Цим замінним щодо нафти технологіям буде скоро сто років. Коли гітлерівська Німеччина навчилася робити бензин із вугілля.
Але поки завідувати бензоколонками і газовими трубами будуть кукловоди теперішньої влади, то про яку альтернативну енергетику можна говорити?