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Новини Економіка
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енергетика (1659) альтернативна енергетика (151) Гарантований покупець (45)

Для розвитку "зеленої" енергетики державі важливо вести перемовини з інвесторами та банками, - Кубрушко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика

Плани уряду України щодо стрімкого розвитку зеленої енергетики в найближчі роки буде дуже важко реалізувати, якщо не залучати інвесторів та банки до обговорення змін умов ведення бізнесу в цьому секторі енергетики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив член правління Європейсько-Українського енергетичного агентства Юрій Кубрушко.

За його словами, держпідприємство Гарантований покупець розглядало плани щодо перегляду системи підтримки ВДЕ, зокрема скасування зеленого тарифу для працюючих зелених електростанцій в країні.

"Поки буде продовжуватися розробка будь-яких ініціатив, що стосуються інвесторів та банків, без прямого залучення в цей процес з самого початку цих інвесторів та банків, Уряд може всі свої презентації з Лугано використовувати для медитації, але в реальному житті вони не реалізуються", - заявив Кубрушко.

Водночас він наголосив, що інвестори очікують від уряду на стабільність інвестиційного клімату, якщо держава дійсно бажає розвивати зелену енергетику в перспективі.

"Не будуть інвестори (ні існуючі, ні нові) вкладати гроші в будь-які проекти, коли майже кожен державний орган чи державне підприємство прокидається щоранку і думає, щоб таке зробити, щоб інвестори отримали менше грошей, а держава більше", - зазначив Кубрушко.

Нагадаємо, 4 липня в швейцарському Лугано Україна представила план розвитку "зеленої" енергетики. План повоєнного відновлення та розвитку України передбачає будівництво понад 30 ГВт потужностей "зеленої" енергетики, яка, зокрема, буде використана для виробництва "зеленого" водню.

Читайте: Енергетична стратегія України має враховувати потреби Євросоюзу, - гендиректор ДТЕК

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
А чи не зелених інвесторів уряд кинув ? Перед тим як запрошувати,навчіться зобов'язання виконувати і не тільки перед бенею
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15.07.2022 11:05
+4
Каломойський кинув канадського інвестора сонячної енергетика в Нікополі.
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15.07.2022 11:12
+3
Вони за свій маразм получають державні зарплати...і не малі..це народні гроші.
Ні один іноземний інвестор не буде вкладувати гроші в країну де йде війна.
Бла-бла-бла....
Уже побудували гіперлуп Маска в Україні.
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15.07.2022 11:23
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А чи не зелених інвесторів уряд кинув ? Перед тим як запрошувати,навчіться зобов'язання виконувати і не тільки перед бенею
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15.07.2022 11:05 Відповісти
Вони за свій маразм получають державні зарплати...і не малі..це народні гроші.
Ні один іноземний інвестор не буде вкладувати гроші в країну де йде війна.
Бла-бла-бла....
Уже побудували гіперлуп Маска в Україні.
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15.07.2022 11:23 Відповісти
і до чого тут маразм? крім державних немаленьких грошей вони хочуть отримати надпотужні хабарі.якби Петя залишився вже б побудували.
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15.07.2022 11:37 Відповісти
зелені інвестори?
а це ті паразити які за рахунок держави наживаються,
скільки у вас в Німеччині електроенергія для населення, по 40 євроцентів і газ по 2000 євро
он до чого ті зелені паразити призвели своєю політикою
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15.07.2022 11:36 Відповісти
важливо не кидати інвесторів як це зробив уряд
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15.07.2022 11:09 Відповісти
Я планов нашіх люблю громадьйо. Яка зелена енергетика коли рашисти пуляють ракети куди не попадя?
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15.07.2022 11:10 Відповісти
Каломойський кинув канадського інвестора сонячної енергетика в Нікополі.
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15.07.2022 11:12 Відповісти
А "переговорщика" уже нашли ? Как там с репутейшн у него ? Неужели агрохимия взял низкий старт ? Как там говорил Гепа Добе, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. А у агрохимии веселое лицо, но руки... но руки.... Инвесторы таки боятся, что денежку украдут и возрадуются их простоте.
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15.07.2022 11:12 Відповісти
Для переговорів з інвесторами спочатку треба щось зробити з корупцією.

А тут затик з призначенням керівника САП та звільненням зашквареного керівника ОПЗЄ...
Дуже складні речі.
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15.07.2022 11:23 Відповісти
Для развития любого бизнеса необходимо чиновникам дать по голове.
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15.07.2022 11:27 Відповісти
якщо зелена енергетика - це виключно сонячні батареї і вітряки, то до чогось така енергетика. Коли вартість виробленої електрики занадто вища від теплової. І потребує дотацій. Які всім рядовим громадянам не дадуть. І чому одні повинні платити підвищений тариф, аби бабло гребли зовсім другі?
Є й інші процеси отримання електроенергії чи палива. Скажімо китай давно переробляє своє (чи свиняче) гівно в біогаз майже в кожному дворі. Є можливість отримувати біопаливо як із соломи, олії, чи цукромістких культур. Як в Бразилії більша частина цукрової тростини переробляється в спирт. А потім його заправляють в паливні баки авто замість бензину. Двигуни трішки модифіковані під це, але країна не дуже залежить від привозної нафти.
Цим замінним щодо нафти технологіям буде скоро сто років. Коли гітлерівська Німеччина навчилася робити бензин із вугілля.
Але поки завідувати бензоколонками і газовими трубами будуть кукловоди теперішньої влади, то про яку альтернативну енергетику можна говорити?
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15.07.2022 11:34 Відповісти
Нах та зелёная энергетика,если подписали договор на достройку двух блоков ривненской АЭС?
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15.07.2022 12:14 Відповісти
Будівельники куєві. Коли не було бойових дій, то непогано крали на проектах з державним бюджетом. А зараз хочуть, щоб можна було так красти, щоб "война всё списала".
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15.07.2022 12:52 Відповісти
На хрен нам , народу Украины ваша такая золотая зелёная энергетика ахметова, которая в четыре раза дороже другой любой !!пусть этот ворюга Ахметов и берёт себе эту дорогущую электроэнергию зелёную электроэнергию на свои металлургические комбинаты и кареры!!Тогда он быстро обанкротится!! А так сдирает с народа Украины три шкуры и зарабатывает миллиарды!! Для народного потребления хватит и электро наших атомных станций!!А ворюги пусть думают где и как им достать дешевую электроэнерги.ю.... А хрен вам хитрожопые олигархи Ахметовы . фирташа и другие !!!
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15.07.2022 14:00 Відповісти
 
 