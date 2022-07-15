Для розвитку "зеленої" енергетики державі важливо вести перемовини з інвесторами та банками, - Кубрушко

Плани уряду України щодо стрімкого розвитку зеленої енергетики в найближчі роки буде дуже важко реалізувати, якщо не залучати інвесторів та банки до обговорення змін умов ведення бізнесу в цьому секторі енергетики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив член правління Європейсько-Українського енергетичного агентства Юрій Кубрушко.

За його словами, держпідприємство Гарантований покупець розглядало плани щодо перегляду системи підтримки ВДЕ, зокрема скасування зеленого тарифу для працюючих зелених електростанцій в країні.

"Поки буде продовжуватися розробка будь-яких ініціатив, що стосуються інвесторів та банків, без прямого залучення в цей процес з самого початку цих інвесторів та банків, Уряд може всі свої презентації з Лугано використовувати для медитації, але в реальному житті вони не реалізуються", - заявив Кубрушко.

Водночас він наголосив, що інвестори очікують від уряду на стабільність інвестиційного клімату, якщо держава дійсно бажає розвивати зелену енергетику в перспективі.

"Не будуть інвестори (ні існуючі, ні нові) вкладати гроші в будь-які проекти, коли майже кожен державний орган чи державне підприємство прокидається щоранку і думає, щоб таке зробити, щоб інвестори отримали менше грошей, а держава більше", - зазначив Кубрушко.

Нагадаємо, 4 липня в швейцарському Лугано Україна представила план розвитку "зеленої" енергетики. План повоєнного відновлення та розвитку України передбачає будівництво понад 30 ГВт потужностей "зеленої" енергетики, яка, зокрема, буде використана для виробництва "зеленого" водню.

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