Школа "Боривітер" навчатиме операторів "Армії дронів" для ЗСУ, - Федоров

Навчатися у школі можуть тільки чинні представники Збройних Сил України. Серед навчальних програм — налаштування дронів, аеророзвідка та коригування артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що алгоритм подання заявок на навчання — простий. Потрібно заповнити форму за посиланням, щоб модератор перевірив чи дійсно особа, яка планує навчатись, із ЗСУ.

"Перевагу під час відбору мають військові, підрозділи яких раніше відправляються на фронт. Оскільки кваліфіковані оператори дронів потрібні просто зараз. Підготовка операторів залежить від класу девайсів. Близько двох тижнів — для цивільних дронів, близько місяця — для професійних, що відповідають стандартам НАТО.

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Навчання операторів — важлива частина нашого системного підходу до формування Армії дронів. Окрім закупівлі та ремонту дронів, важливо дати військовим конкретні навички, як ними управляти. Це допоможе зберегти життя наших героїв. А також зменшити втрати дронів", - підкреслив Федоров.