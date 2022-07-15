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Новини За кордоном
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США наступного року можуть виділити Україні $1 млрд на оборону, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша

Законопроєкт Палати представників про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає $1 млрд у рамках ініціативи щодо гарантування безпеки України. Допомогу було збільшено на $700 млн.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до законопроєкту, в рамках ініціативи стосовно забезпечення безпеки України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) буде виділено $1 млрд (збільшено на 700 млн!!!)" - написала Маркарова у фейсбуці.

Вона зазначила, що законопроєкт вимагає від генерального інспектора (Inspector General) здійснення нагляду за використанням допомоги Україні, а також звітування перед Конгресом кожні 6 місяців.

Читайте: В Білому домі пояснили, чому поки що не використовують ленд-ліз: В пріоритеті безкоштовна допомога

Посол зазначила, що законопроєкт передбачає боротьбу із залежністю від російської енергетики, яка вимагає від усіх основних операційних баз у зоні відповідальності Європейського командування США (U.S. European Command Area) ухвалення планів щодо зменшення залежності від російської енергетики, та ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв в повному обсязі.

Також документ вимагає щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами; вимагає звітності про російські звірства в Україні, операції, пов'язані з російськими "фільтраційними таборами" та загрози, спричинені глобальною кризою продовольчої безпеки.

Також читайте: США разом з Україною, поки Україна не переможе, - пані посол Брінк у відповідь на удар РФ по Вінниці

За словами Маркарової, законопроєкт вимагає звітності про зусилля РФ у розширенні своєї присутності та шкідливого впливу в Латинській Америці та Карибському басейні та звіту про розгортання Групи Вагнера в Африці та пов'язану з цим дестабілізацію "крихких" держав, напади на цивільне населення та інші злочини, а також зв'язки з російською державою.

Посол нагадала, що законопроєкт передбачає загальне фінансування розміром $839 млрд. Для набуття чинності закон має бути ухвалений Сенатом і підписаний президентом США. Маркарова зазначила, що Сенат зможе його узгодити найближчим часом.

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Як повідомлялося, нижня палата Конгресу ухвалила бюджет 329 голосами "за" та 101 "проти". "Проти" проголосували 39 демократів і 62 республіканці. Окрему версію оборонного бюджету слід розглянути в Сенаті, а потім обидві палати Конгресу мають узгодити остаточну версію, яку й буде направлено на підпис президентові США Джо Байдену.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Если их распределение будет контролировать Дерьмак, то бОльшая часть денег в Параше будет.
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15.07.2022 11:34
+4
Если ракеты дальнобойные и ПРО не дадут, то скоро выделять не надо будет.
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15.07.2022 11:39
+3
У клоуна радість. Буде за що великобудувати дороги. Бєня схвалює.
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15.07.2022 11:45
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А лендліз що, вже закінчиться?
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15.07.2022 11:34 Відповісти
у них виходить, що зараз поставляють те, що безоплатно. По лендлізу ще нічого не поставляли (там є оплата). Те про що тут написано - це безоплатно
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15.07.2022 11:38 Відповісти
Я розумію, що ще нічого. Вони планують цей 1 млрд в рамках бюджету на 2023 рік, тобто коли лендліз вже буде діяти. Схоже, навіть в листопаді, не варто чекати переломну кількість зброї
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15.07.2022 11:43 Відповісти
вот и расплачиваться по ленд лизу будем зерном, будет ленд лиз - будет оплата
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15.07.2022 11:52 Відповісти
Стаття крива, сумми лендлізу не розголошують, однак відомо, що оборонний бюджет на наступний рік був збільшений додатково на 37млрд на запит Байдена.
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15.07.2022 11:46 Відповісти
Если их распределение будет контролировать Дерьмак, то бОльшая часть денег в Параше будет.
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15.07.2022 11:34 Відповісти
в Параше своих денег девать некуда, еще и Дерьмак лезет.
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15.07.2022 11:40 Відповісти
Если ракеты дальнобойные и ПРО не дадут, то скоро выделять не надо будет.
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15.07.2022 11:39 Відповісти
У клоуна радість. Буде за що великобудувати дороги. Бєня схвалює.
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15.07.2022 11:45 Відповісти
Копійки.
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15.07.2022 11:57 Відповісти
А что, уже 25 декабря ???
Типо можно не помогать воющей стране 10 лет - а потом как отсыпать стопитсотахуилиардов, если будет кому.
Так себе помощь ...
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15.07.2022 12:04 Відповісти
Финансовый год в США начинается с 1 октября...значит вместе с Ленд-лизом...
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15.07.2022 12:09 Відповісти
Нагадаємо, згідно з дослідженням Кільського Інституту світової економіки, 10 країн Європи надали Україні 100% обіцяної військової допомоги, Німеччина і США - менше 40%.
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15.07.2022 12:17 Відповісти
Юрий ШВЕЦ..каже что Байден с начала агрессии в феврале предоставил Украине Джавелинов почти на 9 ярдов доляров...
При Порошенко за 5лет мириканцы дали всго один ярд на системы связи и прочие РЭБы
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15.07.2022 12:17 Відповісти
Не сцыте рабZeянцы...вас Порох мочил в сортире почти без оружия и боеприпасов которые вы взорвали...
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15.07.2022 12:21 Відповісти
Дивишся на сенаториню Шпарц і нашу послиню і якось не розумієш хто з них представляє нездатну забезпечити свій бюджет, жебраючу зброю і допомогу країну в якій палає війна, а хто ситу багату забезпечену і навіть розжирівшу країну
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15.07.2022 13:13 Відповісти
 
 