США наступного року можуть виділити Україні $1 млрд на оборону, - Маркарова
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Законопроєкт Палати представників про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає $1 млрд у рамках ініціативи щодо гарантування безпеки України. Допомогу було збільшено на $700 млн.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до законопроєкту, в рамках ініціативи стосовно забезпечення безпеки України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) буде виділено $1 млрд (збільшено на 700 млн!!!)" - написала Маркарова у фейсбуці.
Вона зазначила, що законопроєкт вимагає від генерального інспектора (Inspector General) здійснення нагляду за використанням допомоги Україні, а також звітування перед Конгресом кожні 6 місяців.
Посол зазначила, що законопроєкт передбачає боротьбу із залежністю від російської енергетики, яка вимагає від усіх основних операційних баз у зоні відповідальності Європейського командування США (U.S. European Command Area) ухвалення планів щодо зменшення залежності від російської енергетики, та ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв в повному обсязі.
Також документ вимагає щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами; вимагає звітності про російські звірства в Україні, операції, пов'язані з російськими "фільтраційними таборами" та загрози, спричинені глобальною кризою продовольчої безпеки.
За словами Маркарової, законопроєкт вимагає звітності про зусилля РФ у розширенні своєї присутності та шкідливого впливу в Латинській Америці та Карибському басейні та звіту про розгортання Групи Вагнера в Африці та пов'язану з цим дестабілізацію "крихких" держав, напади на цивільне населення та інші злочини, а також зв'язки з російською державою.
Посол нагадала, що законопроєкт передбачає загальне фінансування розміром $839 млрд. Для набуття чинності закон має бути ухвалений Сенатом і підписаний президентом США. Маркарова зазначила, що Сенат зможе його узгодити найближчим часом.
Як повідомлялося, нижня палата Конгресу ухвалила бюджет 329 голосами "за" та 101 "проти". "Проти" проголосували 39 демократів і 62 республіканці. Окрему версію оборонного бюджету слід розглянути в Сенаті, а потім обидві палати Конгресу мають узгодити остаточну версію, яку й буде направлено на підпис президентові США Джо Байдену.
Будь ласка, зачекайте...
Типо можно не помогать воющей стране 10 лет - а потом как отсыпать стопитсотахуилиардов, если будет кому.
Так себе помощь ...
При Порошенко за 5лет мириканцы дали всго один ярд на системы связи и прочие РЭБы