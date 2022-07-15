Шредера хотіли вигнати з партії через зв’язки з РФ. Але не змогли
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Арбітражний комітет Соціал-демократичної партії в Ганновері після 2,5 годин обговорення не зміг домовитися про виключення з партії колишнього канцлера Герхарда Шредера через його зв'язки з Росією.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Керуючий директор СДПН у Ганновері Крістоф Маттерн заявив, що, оскільки в четвер не було досягнуто жодного рішення, неофіційні обговорення триватимуть у п'ятницю, і очікується, що угода буде досягнута протягом наступних трьох тижнів.
Було подано 17 офіційних запитів про виключення Шредера з партії, який обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 рік. Однак, за словами Маттерна, навряд вони будуть успішними.
За словами директора, це питання викликає великі хвилювання в партії, оскільки багато членів партії підтримують Шредера.
"Вони кажуть: якщо Герхарда Шредера виключать, то це кінець шляху і для мене через 40 років", - сказав Маттерн про прихильників Шредера.
Однак Шредер втратив підтримку високопосадовців, більшість з яких підтримували давню дружбу з колишнім канцлером.
У березні лідер партії СДПН Ларс Клінгбейл, який входив до найближчого оточення Шредера, дистанціювався від свого колишнього друга, заявивши, що між ним та Шредером стався "політичний розкол".
У травні парламент Німеччини скасував привілеї Шредера як колишнього канцлера і тимчасово позбавив його посади в Бундестазі і персоналу, який йому належить.
Бундестаг виправдав цей крок, пославшись на поведінку Шредера під час агресивної війни з Росією, коли він відмовився зайняти чітку позицію проти Кремля.
Колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектру Німеччини.
Він також продовжував обіймати прибуткові посади в російських енергетичних гігантах, поки громадський і політичний тиск не змусив його відмовитися від них.
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Нам пишут из разных мест Европы о том, как обстоит дело с нашими беженцами и как их количество постепенно меняет отношение к оркам. Понятно, что это - частные случаи, но их совокупность перерастает в качественные изменения, с которыми приходится считаться властям. Так, буквально вчера очевидцы описывали сцену на одном из предприятий, куда устроился на работу «не такой русский», недавно смывшийся из мордора. В общем, пока его до конца не оформили, быстренько прекратили процесс и попросили идти мимо.
Позже мы обобщим такие истории и сделаем отдельный материал, а тут просто отметим, что тому же Шольцу приходится учитывать ситуацию и скрепя сердце, или чем он там скрепит, все же поставлять в Украину оружие. Оно и понятно, поскольку у него перед глазами имеется предшественница, чье шестнадцатилетнее правление все больше выглядит работой Штирлица в тылу немецкого врага. И там потихоньку вызревает ситуация, когда ей и мсье Шредеру таки прийдется рассказывать о том, по какой причине у них такая невыносимая любовь образовалась к другу Владимиру, а главное - когда это случилось. И если по мсье Шредеру еще могут быть какие-то разночтения, то у мадам Меркель эта любовь забурлила аккурат во время исполнения ею своих должностных обязанностей, со всеми вытекающими последствиями.
В общем, нынешнему канцлеру Шольцу таки приходится быть в тренде, и несмотря на внутренние противоречия в плане того, как правильно выговаривать имя прутина - «друг Владимир», как его называли предшественники, или «военный преступник», как его называют все больше простых людей и лидеров цивилизованных стран. Оттого у него и получается «игра в смычка», когда он выдает обещания, потом - отрабатывает назад, придумывая какие-то невероятные причины, но после того, когда эти самые причины публично становятся несостоятельными, таки приходится направлять нам то самое оружие, которое было обещано ранее.
Так, мы уже получили определенное количество самоходных гаубиц PzH2000 в наборе с контрбантарейной станцией, что дает возможность почти полностью автоматизировать процесс обнаружения огневых позиций врага и их уничтожение практически без вмешательства экипажа. Машины педантично, с немецкой точностью, вычисляют координаты цели, наводят орудия и с той же самой точностью, отправляют туда несколько подарков 155 мм калибра, которые прилетают в точку прицеливания одновременно. Тем самым, артиллерийским расчетам противника просто не остается времени смыться после первого прилета или в момент, когда им становится понятно, что их позиция вскрыта. Туда ложится целый залп, который может обеспечить как одна гаубица, которая отстреливается несколькими снарядами, которые по разным траекториям прилетают в одну точку одновременно, так и это могут сделать несколько орудий, получивших координаты одновременно.
В общем, именно первая партия гаубиц уже не просто зашла в Украину, но орки уже ощутили на себе такое, чего до этого они никогда не видели и даже не представляли, как это может выглядеть. А теперь они имеют личный опыт, правда поделиться им они уже не смогут. Видя такую красоту и пораскинув мозгами, они приходят к выводу, что в данном случае, надо держаться подальше от места прилета, причем, в режиме одна нога здесь, другая - там. Вернее: во-о-он там!
И что характерно во всей этой эпопее с поставками, довольно четкую позицию заняла военная промышленность Германии. У нее сработал прагматизм, а возможно, и какие-то исторические мотивы, которые напоминают о том, что красным армейцам отдана не вся сдача, и если ее нельзя обеспечить собственными руками, то вполне можно - собственным оружием, пусть и в руках украинцев.
Так, стало известно о том, что буквально вчера концерн Rheinmetall снял с консервации 30 БМП Marder и начал их заводскую подготовку для поставки в Украину. Всего он намерен поставить 100 единиц этой техники, но первая партия уже пошла в работу. Оно и понятно, ведь правильный вывод из консервации - целый процесс, обвязанный рядом технологических процедур, а с учетом того, как дотошно немцы придерживаются всех регламентов, можно не сомневаться в том, что они вылижут каждую машинку до состояния новой игрушки. Насколько известно, пока рассматривается схема передачи этой техники через третьи страны, но вполне возможно, что в конце концов, они пойдут прямо в Украину.
Пока в кабинете Шольца рассказывают о том, что им очень бы не хотелось, чтобы орки лично увидели немецкую технику и чтобы не возникло исторических аналогий. Там полагают, что гаубицы PzH2000 орки по-любому не увидят, поскольку те работают с большого расстояния и максимум, что можно увидеть - входящий снаряд, но впечатлений от этого не останется, а вот БМП - точно будет на передке. То есть, орки будут видеть, как немецкая машина с нашим экипажем утюжит их от души и с немецким огоньком.
И что интересно, Rheinmetall это именно тот концерн, официальный представитель которого поймал Шольца за язык, когда тот начал рассказывать о том, что не может поставить бронетехнику Украине, поскольку она нужна Бундесверу, в частности и танки. Так вот, представитель концерна выступил перед прессой и сказал о том, что канцлер не вполне владеет ситуацией и у военных не нужно забирать технику для Украины, поскольку достаточное количество единиц техники предыдущего поколения находится на базах хранения самого концерна Rheinmetall, и это та техника, которую Бундесвер сам снял с вооружения в пользу машин нового поколения.
Тогда Шольц стал рассказывать о напряженной международной обстановке и что Бундесверу самому нужны дополнительные единицы бронетехники, но и тут Rheinmetall не растерялся и направил правительству контракт на поставку 111 БМП Puma. И Шольцу уже некуда отступать, поскольку если международная обстановка напряженная, то покупай новейшие машины, которые предлагает производитель. Министерство обороны Германии уже согласовало контракт на поставку и он ушел в Канцелярию. За базар надо отвечать!
Ну а глава Rheinmetall Armin Papperger говорит о том, что не видит проблем в том, чтобы поставить Украине все 100 БМП Marder, которые стоят без дела и плюс к тому - 88 танков «Леопард - 1», которые перед поставкой тоже могут быть слегка тюнингованы. Тем самым, в концерне как бы намекают, что если вы и про танки расскажете, что самим надо, мы вам направим контракт еще и на закупку новых танков.
Но в любом случае, процесс пошел, и первые три десятка БМП уже готовятся к отправке, а это значит, что орки очень скоро опять почувствуют на себе прочность крупповской стали. А ЗСУ с удовольствием поможет добиться всей полноты ощущений.
Ми переможемо!
anti-colorados