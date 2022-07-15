У Конгресі США пропонують виділити $100 млн на навчання українських пілотів на F-15 і F-16
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонну політику, в якому передбачено навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-15 і F-16.
Про це у Twitter повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за словами Яриша, Палата представників ухвалила законопроєкт про оборонну політику на суму $840 млрд, в якому передбачено навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-15 і F-16.
Серед схвалених поправок було положення про виділення $100 млн на навчання українських військових льотчиків на американських літаках, зокрема F-15 і F-16.
Топ коментарі
+17 Александр Алекс de6e56ae
показати весь коментар15.07.2022 11:55
+14 Konstantin Gostryi b6f85bb4
показати весь коментар15.07.2022 11:48
+12 Олег Марцінковський f11c8716
показати весь коментар15.07.2022 11:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
найди интервью Джуса - любой дурак знает что "это вам не тут"(переучиваться, не?)
или ты как наши("наши") ермаки = "чонидайоте100500ф-22, зрада!!!11"
на них кто-то вроде как бы должен бы наверное .... УМЕТЬ летать?
Та й вартість одиниці - 18$. "Пари міліончиків" ну ніяк не вистачить.
плюс стелсики обкатать на предмет ПРО воздушной.
(наводка тоже с Ф-35 вроде бы типо может быть)
Взагалі то весь цей "двіж", який пішов із США - це не про Єрмака.
Це про Зеленського зокрема і про ЗЕбанду взагалі. Просто США надоїло робити по-тихому пропозиції Зеленському перейти на світлу сторону і вони вирішили робити це вже більш відкрито і прямо.
Все -таки посада Президента України - виборна і Зеленський її займає юридично законно, хоча по факту - ця історія повністю побудована на брехні, обмані, маніпуляціях і спецоперації фсб росії.
Головним для США в цій ситуації було правильно розтавити акценти впливу на Зеленського. І це було зроблено дуже технічно - ініціатором гострих меседжів до ЗЕбанди стала Спартц - конгресвумен від республіканскої партії.
ОПешка не зрозуміла ситуації і повела себе, як тупий гопник, чим сама, власними силами підняла питання обговорення дій ОПи, Єрмака і Зеленського до найвищого градусу і на найвищому рівні. Сталося те, на що в принципі і розраховували в Білому домі.
Не думаю, що цей скандал негативно вплине на відносини між США і Україною. Білий дім добре розуміє з ким має справу і чітко розділяє ЗЕвладу з кремлівськими щурами і український народ разом з ВСУ, що обороняють країну.
Просто прийшов слушний момент, щоб завдати удару по кремлівській агентурі на Банковій. І Білий дім розпочав свою операцію по очищеню ОП від ворогів.
Чи зрадить Зеленський своїх господарів в Кремлі і перейде на світлу сторону? Шанси 50 на 50.
Тоді фактично прийдеться міняти все і всіх в українському управлінні. Крім керівництва армією. І Єрмак тут тільки одна із найпомітніших фігур.
Чи дадуть йому це зробити? Всі, хто за ці три роки прийшов до влади під прикриттям Зеленського - це прекрасно розуміють - тому вся система ЗЕвлади стала на дибки і готова захищатись. Захищаючи Єрмака - вони захищають себе. Навіть ціною розриву відносин із основним союзником. Їм не потрібна наша перемога, вони прийшли красти і допомагати путіну перемогти Україну. А Зеленський/Єрмак - їх гарант находження на своїх посадах.
General Dynamics F-16 Fighting Falcon,
а й на інших:
Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II - американський броньований одномісний штурмовик, призначений для знищення танків, бронемашин та інших наземних цілей.
Lockheed Martin F-35 Lightning II - винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, для випробування в бойових умовах, щоб не дай боже не заржавіли без діла.