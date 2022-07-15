У Конгресі США пропонують виділити $100 млн на навчання українських пілотів на F-15 і F-16

Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонну політику, в якому передбачено навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-15 і F-16.

Про це у Twitter повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами Яриша, Палата представників ухвалила законопроєкт про оборонну політику на суму $840 млрд, в якому передбачено навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-15 і F-16.

Серед схвалених поправок було положення про виділення $100 млн на навчання українських військових льотчиків на американських літаках, зокрема F-15 і F-16.

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