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Війська РФ не можуть вийти на адмінкордони Луганщини, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Російські окупанти не можуть вийти на адміністративні кордони Луганщини. Українські захисники чинять опір.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Невелика частина території Луганщини тримається - окупаційні війська не можуть вийти на адміністративні кордони області. Пробити оборону ЗСУ в двох населених пунктах росіянам досі не по силах", - зазначив глава ОВА.

За словами Гайдая, штурм військами РФ дещо спинився, оскільки українські захисники вдарили по складам окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гайдай про ситуацію на Луганщині: "Обстріли рашистів тривають, проте супротив у тилу зростає. У Сєверодонецьку підірвали автівку з окупантами". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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15.07.2022 12:11 Відповісти
Тут би і перейти в контрнаступ і відбити назад Попасну з Лисичанськом в придачу.
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15.07.2022 12:13 Відповісти
добре шо Украіна величенька а якби така як Молдавія -- куди відступати
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15.07.2022 12:24 Відповісти
Не могут выйти, осталось целых 2 км...
Цензор - мозгополоскалка.
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15.07.2022 12:37 Відповісти
Луганська область вже більше двох тижнів повністю окупована. Для кого ці заяви? Deep State Map подивіться. Області немає, а Гайдай ще теревені розводить. Цирк
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15.07.2022 12:55 Відповісти
Ну deep state немножко неточно подаёт свою карту по крайней мере если верить нашему генштабу который говорит ,что враг наступает на Верхнекаменское и там идут бои ,а на карте Deep State этот нп уже закрашен как оккупированная территория .Та же самая ситуация и с Белогоровкой ,что в луганской области
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15.07.2022 13:14 Відповісти
ЭТО ОН ТАК СЕБЯ УБЕЖДАЕТ, ЧТО ДО СИХ ПОР ГУБЕРНАТОР?
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15.07.2022 13:38 Відповісти
 
 