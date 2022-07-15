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Війська РФ не можуть вийти на адмінкордони Луганщини, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти не можуть вийти на адміністративні кордони Луганщини. Українські захисники чинять опір.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Невелика частина території Луганщини тримається - окупаційні війська не можуть вийти на адміністративні кордони області. Пробити оборону ЗСУ в двох населених пунктах росіянам досі не по силах", - зазначив глава ОВА.
За словами Гайдая, штурм військами РФ дещо спинився, оскільки українські захисники вдарили по складам окупантів.
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