Війська РФ не можуть вийти на адмінкордони Луганщини, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай

Російські окупанти не можуть вийти на адміністративні кордони Луганщини. Українські захисники чинять опір.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Невелика частина території Луганщини тримається - окупаційні війська не можуть вийти на адміністративні кордони області. Пробити оборону ЗСУ в двох населених пунктах росіянам досі не по силах", - зазначив глава ОВА.

За словами Гайдая, штурм військами РФ дещо спинився, оскільки українські захисники вдарили по складам окупантів.

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