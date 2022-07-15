Пріоритет - безпека, - у Держдепі пояснили заклик до американців поїхати з України

Представник Державного департаменту США пояснив, чому посольство країни закликало своїх громадян негайно залишити територію України.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пріоритетом для США є безпека громадян країни за кордоном.

"Ми прагнемо надавати громадянам США чітку, своєчасну та вірогідну інформацію про кожну країну світу, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення про поїздки", – заявив він.

Чиновник зазначив, що Україна через повномасштабну війну не підходить для туристичних поїздок і заявив, що американцям варто залишити територію країни, причому зробити це через маршрути, які не наражатимуть їх на ризик через бойові дії.

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Водночас він додав, що для деяких громадян укриття на місцях можуть виявитися найкращим варіантом.

Нагадаємо, 14 липня посольство США у Києві закликало громадян Сполучених Штатів не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває зараз у країні, – негайно покинути її.