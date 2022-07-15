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У Пхеньяні пояснили визнання терористів "Л/ДНР": Україна не має права заявляти про порушення суверенітету, адже сама допомагає США його порушувати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кндр

У Північній Кореї виправдовують визнання терористів "ЛДНР". МЗС КНДР заявив, що Україна, мовляв, не має права порушувати питання суверенітету після приєднання до "несправедливих, незаконних" дій Сполучених Штатів проти Пхеньяна.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, державні ЗМІ Північної Кореї опублікували відповідну заяву міністерства після офіційного визнання "ЛДНР".

Йдеться про обмеження програми озброєння КНДР з боку США.

Північна Корея переконує, що її ядерна та ракетна програми є засобом самооборони, і звинуватила Сполучені Штати у проведенні "ворожої політики" шляхом запровадження міжнародних санкцій та проведення військових навчань із Південною Кореєю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про "визнання" КНДР "незалежності" "Л/ДНР": "Таке додаткових коментарів не потребує"

Там попередили, що "і надалі зміцнюватимуть і розвиватимуть дружбу і співпрацю з усіма країнами, які поважають наш суверенітет і ставляться до нас прихильно".

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Північна Корея заявила про "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР". У відповідь Україна розірвала дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
взагалі покуй, як вони виправдовуються. для цивілізованого світу їх, як держави, не існує.
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15.07.2022 12:09
+19
Шо їм можна сказать,"отсосіть"
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15.07.2022 12:08
+15
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЗАРАЗА НЕ ВЗИРАЯ НА РАСУ ЦВЕТ КОЖИ НАЦИЮ И НАРОДНОСТЬ РЕЛИГИЮ----ДЕЛАЕТ СО СТРАН И ЛЮДЕЙ И ИХ ЛИДЕРОВ КОНЧЕННЫХ ******* ********** ТВАРЕЙ НА ДВУХ НОГАХ...
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15.07.2022 12:18
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Шо їм можна сказать,"отсосіть"
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15.07.2022 12:08 Відповісти
є дєловоє прєдложеніє для посольства кім-ір-ченістів:

чемодан - вокзал - дрезіна

і по Транссібу місяць "чух-чух" !

крім квашеної капусти ми з Норд Кореї нічого не експортуємо
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15.07.2022 13:34 Відповісти
"відсмокчить"
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15.07.2022 18:35 Відповісти
Нехай плескоморді почитають нашу Конституцію. Там сказано що Україна є неподільною унітарною державою.
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15.07.2022 12:09 Відповісти
Смішний ви. З чого б це їм було не плювати на нашу Конституцію?
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15.07.2022 12:10 Відповісти
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЗАРАЗА НЕ ВЗИРАЯ НА РАСУ ЦВЕТ КОЖИ НАЦИЮ И НАРОДНОСТЬ РЕЛИГИЮ----ДЕЛАЕТ СО СТРАН И ЛЮДЕЙ И ИХ ЛИДЕРОВ КОНЧЕННЫХ ******* ********** ТВАРЕЙ НА ДВУХ НОГАХ...
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15.07.2022 12:18 Відповісти
взагалі покуй, як вони виправдовуються. для цивілізованого світу їх, як держави, не існує.
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15.07.2022 12:09 Відповісти
Можливо треба відкликати визнання КНДР і визнавати тільки Південну Корею.
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15.07.2022 12:09 Відповісти
визнати північну "територією окупованою недобитими комуняками".
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15.07.2022 15:33 Відповісти
В огороді бузина...
Яка країна така і дипломатія. Мелють маячню в стилі маші і коняки
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15.07.2022 12:10 Відповісти
Корейские чучхе-3,14дарасы
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15.07.2022 12:11 Відповісти
А чий суверенітет порушили США? Невже анексували Пхеньян?!
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15.07.2022 12:12 Відповісти
Порушили суверенітет Пхеньяна над Сеулом. 💩
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15.07.2022 13:55 Відповісти
Звичайно, можливо витратити час та зусилля щоб зрозуміти логіку Пхеньяна. Я ж пропоную застосувати альтернативний спосіб пізнання невідомого: переступити через лайно і крокувати далі.
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15.07.2022 12:12 Відповісти
Рівень арахамії або мілованова...
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15.07.2022 12:13 Відповісти
"Вылез, что-то квакнул" (с)
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15.07.2022 12:13 Відповісти
Та не пішли б вони за расєйським кораблем.Ще чучхе різні будуть нам вказувати на що ми маємо право .Нехай жують імпортне кацапське сіно(це не анекдот,кацапи їм сіно експортують), і не мекають,як кози недоєні
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15.07.2022 12:13 Відповісти
Це те саме, що абізяни вякнули б щось. Країна Ніщо і звати їх Ніяк. Нехай гавкають.
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15.07.2022 12:14 Відповісти
колобок розбушувався
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15.07.2022 12:15 Відповісти
они могут пожрать говна вместе с ******
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15.07.2022 12:15 Відповісти
ну да, это же Украина вторгалась на другие страны, как Ким член что то там, это США аннексировали что то у кого то как Пут-ын-пид.о-рас.
"логика" у Пухлячка соответствует - 2млн. тонн зерна украденного рашка выложила за такую заяву.
кстати да, говно с ядерными боезарядами, не просто говно, а говно с ядерными боезарядами.
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15.07.2022 12:16 Відповісти
КНДР - Корейская Народная Демократическая Республика. Когнитивный диссонанс какой-то

Скоро будет РНДР. Только название сменить на это, и все. Все остальное как в КНДР.
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15.07.2022 12:16 Відповісти
А при чому тут міліціонер якщо грім поросятко вбив?
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15.07.2022 12:16 Відповісти
Так може КНДР відмовиться від українського борошна і зерна? Ми за домовленістю з ООН його туди вже давно поставляємо у рамках гуманітарної програми Це ж "ворожі" продукти харчування!
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15.07.2022 12:18 Відповісти
Самая ************** страна , которую я видел. На работу , в школу - строем. Живут в каких-то общагах коммунах, все реально голодные. Жуткие стукачи, ты от жалости даешь пачку печенья погранцу , другой погранец , увидев это моментально докладывает об этом начальству. Самое интересное , что эти чуханы жрут украинскую пшеницу поставляемую по линии ООН, может крантик перекрыть, пусть китаезы и рашковано снабжают их от и до, под ключ так сказать.
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15.07.2022 12:19 Відповісти
Интересно, а если дать по пачке печенья всему наряду погранцов, они все равно будут друг на друга стучать - после того, как печенье съедят?
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15.07.2022 12:22 Відповісти
У меня не было столько печенья, но мысль интересная)))) Вот ситуация с обедом. По морской традиции если на борту находится представитель власти , его приглашают на обед в кают компанию. Так вот корейцы ели в три горла и бежали на соседнее судно, где не перевели часы , и обед был на час позже. Не анекдот, жиза.
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15.07.2022 12:28 Відповісти
Забавно. Но за это я бы их не осуждал, ибо следующий обед может быть только через неделю.
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15.07.2022 12:43 Відповісти
У представителей власти хоть такая возможность есть пожрать... А вот у бедолаг из рабочих поселков, где дети аж прозрачные от голода ходят, такой возможности нет. И в исправительных лагерях тоже. Бедный народ и обожравшаяся толстомордая династия у власти
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15.07.2022 12:52 Відповісти
і все одно нашім зерном, яке у нас вкрадено.
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15.07.2022 13:09 Відповісти
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15.07.2022 12:20 Відповісти
Думка корейського пончика така ж важлива, як думка рашистських бабок на лаві.
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15.07.2022 12:24 Відповісти
Тю .. А до чого тут Україна взагалі , якщо кін-чен-ому , якось там заважають - США . .. Ну й з'ясовуй стосунки з США , йолоп .
Чи він гадає що визнанням луганди - насолив американцям . ?? . Ну й - ідіот .
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15.07.2022 12:24 Відповісти
В день рождения Ким Ир Сена и в День победы революции ( за название праздника не ручаюсь) , народу выдают бесплатно комплект одежды и какой-то нехитрый продуктовый набор, они сцутся от радости. Матроса прихватила язва желудка, оставили его в местной больнице ,а сами пошли на Вьетнам. Он там такого насмотрелся , жесть. Главврач воровал у него сигареты, потом что бы загладить вину угощал его водкой ( это после язвы, врач!!!!) и стоял на коленях , что бы пациент не сообщил начальству.
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15.07.2022 12:25 Відповісти
..в першій половині 90-х возили гуманітарну допомогу (мука) ООН з китайського Тяньзіня у Пхеньян. При розвантажуванні літака один корейський солдат загубив значок з зображенням Кім Ір Сена. Перерили весь літак... всі машини з пятидесьтью тонами мішків... Бідолага бився голово. то о бетон..то під колеса вантажівки кидався... Значок так і не знайшли. Вирогідніше і содата вже ніхто і не знайде. Країна рабів... І не просто рабів... Фантастично ..диких рабів.
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15.07.2022 12:46 Відповісти
так добра ООН підтримує пхеньянський режим? а наша країна бере в цьому участь?
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15.07.2022 12:31 Відповісти
Шавка, которая постоянно просит накормить их рисом, решила поговорить о суверенитетах. Ну и конечно же о США. Естественно, враг номер один у всех диктаторов - это США.
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15.07.2022 12:32 Відповісти
Когда-то во время Перестройки по ТВ показали северокорейский фильм. Сюжет пересказывать не буду, но один эпизодзапомнил: два северокорейских коммуниста обсуждали, умеет ли тов. Ким Ир Сен летать. Впрочем, что, что он умеет летать, вопросов не вызывало; обсуждали только детали - как именно он летает.

От себя добавлю: ну літає, літає, але низенько...
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15.07.2022 12:33 Відповісти
Була ще одна крінжова подія - коли компанія Sony створювала фільм, у якому була пародія на північнокорейського диктатора, то це просікли корейці і погрозили, що якщо фільм завершать і покажуть, то КНДР нанесе ядерний удар 😀
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15.07.2022 12:41 Відповісти
і проковтнули, ще мабуть лідей позвільняли?
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15.07.2022 13:10 Відповісти
Спочатку - так, проковтнули, але пізніше все ж випустили фільм. Все закінчилось північнокорейськими кібератаками на Sony і безкоштовним піаром завдяки усій цій історії 😃
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15.07.2022 14:09 Відповісти
І чим це завершилось? Якщо можна, напишіть назву фільму - у вільний час почитаю детальніше.
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15.07.2022 13:17 Відповісти
Спочатку компанія скасувала вихід фільму, потім нібито намагалась злагіднити деякі кадри (напркилад, кадр вбивства диктатора), врешті-решт фільм вийшов у обмежений прокат. Фільм - "Інтерв'ю" 2014 року (Режисери Еван Голдберг та Сет Роген).
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15.07.2022 14:00 Відповісти
товстий голодранець хай стулить пельку бо його висер нікого не цікавить з цивілізованого світу
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15.07.2022 12:37 Відповісти
Два друга - ***** да подпруга
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15.07.2022 12:44 Відповісти
Объелись собачины
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15.07.2022 12:38 Відповісти
Тут теж клініка, не звертаємо уваги. Поки.
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15.07.2022 12:48 Відповісти
Теперь они поделятся с ОРДЫЛО своим ЯО высокоточным
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15.07.2022 12:56 Відповісти
вислать на куй всех северніх
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15.07.2022 13:20 Відповісти
А коли вже наші дармоїди визнають Курили японськими? Окрім політичного ляпаса рашкованам це мало б і практичне значення, бо високотехнологічна Японія високо оцінила б таку принципову позицію.
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15.07.2022 13:54 Відповісти
Що вони там курять на пару з ******?
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15.07.2022 14:12 Відповісти
И это ****** чучело, которое много лет училось на западе, любит западный образ жизни, вискарь, сигары, деликатесы, девочек, а народ в его стране при этом жрёт траву и кору с деревьев.
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15.07.2022 14:32 Відповісти
**********, йди нах*й!
Всім пох*й шо ти там собі "признало", чмо поросяче...
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15.07.2022 15:06 Відповісти
ідіть ***** собакоїди!!
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15.07.2022 15:24 Відповісти
гнати їх нах з України
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15.07.2022 15:30 Відповісти
Собаки із КНДР не мають права втручати в справи України.

Цим вони собі підписали вирок. Стануть інгредієнтом супу.
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15.07.2022 17:33 Відповісти
По факту Иран і Пв Корея найближчий час повинні бути розмазані.Иран повністю терористична організація там проби ніде ставити там одні виродки.Пв Корея загроза миру і диктатор неадекват.С цим потрібно кінчати.І на закусочку потрібно завалити китайців це лайно вже весь світ перетворила на брухт і поводить себе як саранча
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15.07.2022 18:36 Відповісти
 
 