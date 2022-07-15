У Пхеньяні пояснили визнання терористів "Л/ДНР": Україна не має права заявляти про порушення суверенітету, адже сама допомагає США його порушувати
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У Північній Кореї виправдовують визнання терористів "ЛДНР". МЗС КНДР заявив, що Україна, мовляв, не має права порушувати питання суверенітету після приєднання до "несправедливих, незаконних" дій Сполучених Штатів проти Пхеньяна.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, державні ЗМІ Північної Кореї опублікували відповідну заяву міністерства після офіційного визнання "ЛДНР".
Йдеться про обмеження програми озброєння КНДР з боку США.
Північна Корея переконує, що її ядерна та ракетна програми є засобом самооборони, і звинуватила Сполучені Штати у проведенні "ворожої політики" шляхом запровадження міжнародних санкцій та проведення військових навчань із Південною Кореєю.
Там попередили, що "і надалі зміцнюватимуть і розвиватимуть дружбу і співпрацю з усіма країнами, які поважають наш суверенітет і ставляться до нас прихильно".
Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Північна Корея заявила про "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР". У відповідь Україна розірвала дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою.
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чемодан - вокзал - дрезіна
і по Транссібу місяць "чух-чух" !
крім квашеної капусти ми з Норд Кореї нічого не експортуємо
Яка країна така і дипломатія. Мелють маячню в стилі маші і коняки
"логика" у Пухлячка соответствует - 2млн. тонн зерна украденного рашка выложила за такую заяву.
кстати да, говно с ядерными боезарядами, не просто говно, а говно с ядерными боезарядами.
Скоро будет РНДР. Только название сменить на это, и все. Все остальное как в КНДР.
Чи він гадає що визнанням луганди - насолив американцям . ?? . Ну й - ідіот .
От себя добавлю: ну літає, літає, але низенько...
Всім пох*й шо ти там собі "признало", чмо поросяче...
Цим вони собі підписали вирок. Стануть інгредієнтом супу.