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Заборона видавати повістки на вулиці, АЗС та блокпостах: петиція набрала 25 тис. голосів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повістка

Петиція із проханням заборонити видавати повістки на блокпостах, заправках і вулиці набрала понад 25 000 голосів. Тепер президент Зеленський має відповісти на цю ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор петиції Ігор Нерозя зазначив: "Прошу розглянути можливість заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС, вулиці тощо. Згідно закону про мобілізацію черговість мобілізації повинен був вказати президент в указі про мобілізацію, але там просто вказано розробити її Генштабу ЗСУ, який, в свою чергу, засекретив цю інформацію. Тобто до кінцевих громадян інформація про черговість недоступна й немає ніяких юридичних підстав для захисту від неправомірної мобілізації".

Зокрема, він пропонує набирати резерв перш за все з бажаючих людей та заборонити видачу повісток в місцях окрім військоматів.

"Або оприлюднити й оновлювати стан хвиль мобілізації, щоб люди, які не підходять під теперішню хвилю могли відстоювати свої права під час переміщення по території України в випадках, коли їх хочуть незаконно або з порушеннями призвати на службу", - підсумував автор петиції.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час воєнного стану

Заборона видавати повістки на вулиці, АЗС та блокпостах: петиція набрала 25 тис. голосів 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Чотирикратний бігун від призову проігнорує.
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15.07.2022 12:24
+23
Портнова тихенько випускають за кордон, вгодований кабан кошовий заявляє, що в ЗСУ він не потрібен бо одразу застрелить снайпер, а на звичайних громадян полюють як на дичину. На початку війни до військоматів були черги і більшість завертали назад, а зараз замість мобілізації добровольців та людей із досвідом та навичками, шакали у формі влаштовують сафарі на чоловіків призовного віку. І всі чудово розуміють, що головна мета цього полювання не поповнення лав ЗСУ, а матеріальне збагачення воєнкомів.
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15.07.2022 12:32
+19
Натовп гарно озброєних і екіпірованих мордоворотів, з гарною ЗП у тилу, займається повісточними облавами. Іх кількості вистачить для ротації виснажених хлопців. Їх джипи теж будуть в нагоді на передовій. Ридав керманич на камеру, співчував лугандонам і робить теж саме. Де сенс?
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15.07.2022 12:27
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думаю що не пройде петиція-
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15.07.2022 12:18 Відповісти
Чотирикратний бігун від призову проігнорує.
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15.07.2022 12:24 Відповісти
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15.07.2022 12:36 Відповісти
Три разы не получал 😂
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15.07.2022 12:49 Відповісти
Думаю що все пройшла, хай бігун відповідає. А потім курва вважає на супротив. Бо є реальна небезпека в дурачка свій народ настроїти проти армії.
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15.07.2022 13:21 Відповісти
Може взагалі заборонити мобілізацію?
Одразу здатись кацапам і ще 70 років жити в лайні.
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15.07.2022 12:19 Відповісти
а чому би і ні??? ще дозволити всім виїзд за кордон. "Фізкультурник" з "Слуг" Мазурашу вже пропонував.законопроект. І взагалі треба було 25 лютого здатись і вивісити на Банковій триколор. Запросити Віктора Федоровича, попросити пробачення...Був би газ і бензин з дизелем дешеві як в Білорусі. Нормально???
Отож пані Спартц і дивується - чому у нас війна, втрачено майже чверть територій, а ми тут гуляємо в кафе і ресторанах, ухиляємося від побачень з воєнкоматами, взагалі готові віддати десятки тисяч доларів щоб ганебно втікти з країни...
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15.07.2022 12:58 Відповісти
Формулювання петиції жахливе, невже не можна було оформити як слід? Це стосується майже всіх петицій
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15.07.2022 12:21 Відповісти
УЙ ВАМ! - військовий стан.
Потрібно буде у сартирі - і у сартирі повістку видадуть.
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15.07.2022 12:21 Відповісти
Ссикуни обісрались
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15.07.2022 12:22 Відповісти
А Україна нехай перемагає завдяки рішучим інтернет-діям диванних воїнів та стратегів, які ******* обурюватись "незаконно виданими їм повістками".
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15.07.2022 12:23 Відповісти
Якщо б видавали усім, то не було такої проблеми. Але ж в нас все як завжди.
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15.07.2022 12:24 Відповісти
"Якщо б видавали усім, то не було такої проблеми." Не було б проблеми, якби військовозобов'язані громадяни під час війни не очікували повісток, а самі йшли до військоматів. Черг під військоматами наразі немає.
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15.07.2022 12:35 Відповісти
А що, в Україні нескінченна кількість військовозобов'язаних? Багато на окупованих частинах, в інших країнах, з бронею, відстрочкою і непридатних (в тому числі і з купленими справками, і таких, скоріше за все, більше, бо реально хворим пишуть, що вони придатні...)
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15.07.2022 12:43 Відповісти
Я побував у короткостроковій відпустці, і те що я побачив на вулицях, дає підстави вважати, що є дуже багато чоловіків, які могли би бути придатними (і фізично, і по віку) до служби за Батьківщину.
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15.07.2022 13:10 Відповісти
Ті, кого ви бачили, можливо вже там були, бо багатьох відпускають до необхідності, навіть в тому ж Києві.
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15.07.2022 13:17 Відповісти
100%% з хронічними пієлонефритами гребуть і пох.,що комісований і серйозна хвороба, з язвами, конкретним сколіозом теж гребуть,не загрібають коли - зір -12 тобто людина реально сліпа, чи інфарктник, якщо один інфаркт - тупо мусолять,жують хер,якщо вже 2 то точно знімають з обліку і не совають по воєнкоматам. ОТ така зараз РЕАЛЬНА муйня!
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15.07.2022 13:22 Відповісти
У перші тижні були черги, сам стояв, із усієї черги взяли лише кількох із досвідом АТО... А що заважало потім викликати всіх тих, хто в черзі був? Це ж бажаючі служити! І план би собі зробили легко!
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15.07.2022 12:44 Відповісти
Я що заважає цим чоловікам самостійно зараз звернутися, коли черг немає ?
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15.07.2022 13:12 Відповісти
На собственном примере-черги в Днепровский военкомат в Киеве.
Очень много подобных случаев.
Выходит офицер из здания-"все кто хочет призваться-езжайте в Обухов, там сразу оформят".
Многие так и сделали.
Все кто хотел- вопрос решили.
П.с-черги, потому что не только призыв, там прописки-выписки, какие то ветераны по 70 лет, куча женщин по непонятным вопросам паспортов и т. Д.
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15.07.2022 15:57 Відповісти
Дивани теж тримають інформаційний фронт.
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15.07.2022 12:25 Відповісти
Тримають інформаційний фронт на користь ворога ? Авторитетно розказуючи, як ввічливо приймати повістку та рвати її на шматки за найближчим кутом ? Демотивуючи громадян вирушати на захист Батьківщини ? І ці ж дивани ще потім тут обурюються, що українські війська здають міста.
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15.07.2022 12:30 Відповісти
А ще дивани податки платять. Деякі - овердохріна.
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15.07.2022 12:37 Відповісти
Наскільки я розумію, згідно чинного законодавства, це не є підставою на час війни ухилятися від мобілізації.
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15.07.2022 13:14 Відповісти
Допустим, есть 10 условных программистов, которые платили большие налоги с больших зарплат, которые никогда не воевали, не служили, и здоровье так себе от сидячей работы, и желания воевать особого нет. Их поймали на улице, впарили повестки, и отправили на фронт после 2 недель учебки, угрожая тюрьмой в случае несогласия. У таких "воинов" гораздо больше шансов попасть в плен, убежать, оставив позиции, погибнуть из - за неопытности. 2 недели учебки вопрос не решат. Дальше вместо получения с них больших налогов, государство само будет вынуждено платить миллионные компенсации семьям, льготы, и т.п. И есть 10 людей, которые хотят воевать, умеют, но их отправили домой, и сказали, что перезвонят. Но не перезванивают. Это все сознательный саботаж от военкоматов, или просто остаточная постсовковая дебильность системы призыва ?
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15.07.2022 15:34 Відповісти
ну Ви теж тут, а не мости мінуєте
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15.07.2022 12:31 Відповісти
Звідки Ви знаєте де я саме зараз ? Вважаєте, що хоч трохи вільного часу для того, щоб зайти у інет почитати новини, не має бути взагалі ?
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15.07.2022 12:37 Відповісти
Отім усім пидписантам повісти першим! То в чім була неправа конгресвумен коли сказала, що українці поводять себе так, начебто війни нема? Ганьба..
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15.07.2022 12:24 Відповісти
А що вона хоче щоб робили прості українці? Відкривайте завод з виробництва далекобійного озброєння, робочі самі прийдуть.
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15.07.2022 12:26 Відповісти
Бо таке враження, що ми щось вирішимо плетінням маскувальних сіток чи щось в такому дусі. Клоунада.
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15.07.2022 12:27 Відповісти
Натовп гарно озброєних і екіпірованих мордоворотів, з гарною ЗП у тилу, займається повісточними облавами. Іх кількості вистачить для ротації виснажених хлопців. Їх джипи теж будуть в нагоді на передовій. Ридав керманич на камеру, співчував лугандонам і робить теж саме. Де сенс?
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15.07.2022 12:27 Відповісти
сыну Портнова на кордоні також видали не випустили за кордон? та ще відосік зняли принизливий осудливий на всю країну опозорили чи ні? ілі ви то одно, а он то что то другое?
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15.07.2022 12:29 Відповісти
Як швиденько уклоністи подсуєтілісь!
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15.07.2022 12:29 Відповісти
Тут питання раціональності - чимало ветеранів АТО готові йти воювати і мають досвід, але у військоматах (чи територіальних центрах, як зараз стали) їх чомусь ігнорять. Зате алкашні на вулиці повістки дають. Знайомі в ЗСУ прямо кажуть - не треба їм таких алкашів, краще призовіть тих, хто хоче бити москалів і має досвід!

А стосовно повісток, то, на мою думку, правильно було б, що уже виписані заздалегідь конкретній особі у військоматі (після вивчення особової справи) повістки вручали будь-де, а от саме виписувати повістки на вулиці всім попало - неправильно! Бо це неефективно: по-перше, повістки дають алкашам, по-друге, на вулиці ж неможливо перевірити, чи це не людина з діабетом (діабетики не мають посвідчення інваліда), чи це не багатодітний батько чи батько дитини-інваліда. Це зайвий гемор для військоматів у кінці кінців!

P.S. Я особисто в Києві і від повісток не ховаюся!
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15.07.2022 12:30 Відповісти
Не надо много зрады. А то по прочтению поста получается все военкомы-только тем и занимаются, что "выписывают повестки алкашам". А кто тогода воюет, алкаши одни?
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15.07.2022 12:34 Відповісти
Ви не так зрозуміли, саме алкашам виписують повістки на пляжах, в генделях чи вночі в комендантську годину (нормальна людина, як правило, не шлятиметься вулицями після 23.00)...

Але якщо повістка виписана не на вулиці, а у військоматі, то усе правильно і законно - її можна вручати і на вулиці. Ферштейн? А у військоматі повістки виписують на основі даних особової справи - саме так це й має бути!
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15.07.2022 12:39 Відповісти
Все правильно, так и должно быть. А еще каждый военнообязанный должен сам прийти в военкомат, пройти медосмотр, обновить данные. Но если делать все по закону, тогда военкомам придется бегать за каждым, чтоб вручить уже выписанную на его имя повестку. Сам когда- то разносил, будучи студентом, припрягли в деканате. Из 20 шт. ни одной не получилось вручить по адресу- тупо двери не открывали. У призывников и их мамаш во время призыва осторожность 80 лвл. А так им, военкомам, прощенько- сколько пустых повесток с собой на улицу взял, столько и раздал. А люди юридически безграмотные, перепуганные, молча берут и подписывают, не оспаривая. А по- хорошему, надо брать свидетелей, вызывать ментов, и составлять акт подделки документов. Но скажут, это ты не хорошо так делаешь, идет война !
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15.07.2022 15:52 Відповісти
Ах ты умница какой, ментов тебе "вызывать", шоб акт составить! Ага, может тебе еще и санитаров на "место происшествия", шоб под рученьки в скорую отвели, из за того что морально прстрадал?. А може мамку сразу вызвать, шоб молока свежего влила?
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15.07.2022 16:06 Відповісти
А ты, я так понимаю, один из этих, которые устраивают облавы ? Хорошо пристроился, правда ?
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15.07.2022 21:06 Відповісти
Пристроился, пристроился. Пристраивайся ты тоже. Будешь Родину защищать, хоть с ружьем, хоть окопы рыть. Все равно, рано или поздно придетсяя. Под маминой юбкой не спрячешся. Или за Украину или орки придут и из под юбки вытащат.
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15.07.2022 22:55 Відповісти
P.S. Война, мы все в нее попали, просто ты еще этого не понял, не обижайся на слова.
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15.07.2022 22:58 Відповісти
Много уже инфарктников наловил, пристроенный ? Окопов много накопал ? Мне- то обижаться нечего, я в принципе этого не умею делать, и кстати, с первых дней войны в ТРО. А вот у вас лавочка скоро закончится с этими облавами, когда народу это надоест. И войной прикрываться нечего, она ничего не спишет.
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16.07.2022 20:11 Відповісти
Якщо відправити на фронт усіх тих воєнкомів, які сидять в глибокому тилу і повістки носять, то армія поповниться десятком тисяч кадрових військових) так що логіка в цьому є. і взагалі-то за 6 місяців вже можна було з цією мобілізацією навести порядок і всім іншим відкрити кордони, щоб на роботу в ЄС поїхати.
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15.07.2022 12:31 Відповісти
Мальчик, все вреннослужащие офицеры в военкоматах уаствовали в боевых действиях. Все! А тебя на "работу" отправят, скоро, но не зарубеж.
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15.07.2022 16:14 Відповісти
Не совсем понял, просто не знаю реалий. Но мне кажется, что отлавливать на улицах сложнее, чем вызвать в военкомат. Может вручение на улице практикуется при уклонении от явки по повестке? Поэтому и приходится вручать там, где уклоняющийся был обнаружен.
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15.07.2022 12:31 Відповісти
Отлавливать на улицах проще простого: видишь гражданина призывного возраста, останавливаешь, проверяешь доки и выписываешь повестку. (не вполне законно, но кого волнует) Нет доков - задерживают для выяснения личности.
А в начале 2000-х, слыхал, призывника могли и вовсе тупо схватить на улице и отвезти в военкомат. Сейчас так вроде не делают.
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15.07.2022 13:27 Відповісти
Не треба розповідати казки, навіть якщо ви у них щиро вірите.
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15.07.2022 13:42 Відповісти
Почему сказки ? А разве не так сейчас делают везде ? В Запорожье можно в день сразу три повестки получить на улице, на разные даты, и с абсолютно разными подписями одного и того же начальника ТЦК
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15.07.2022 22:20 Відповісти
Саме так..Багато уклоністів в інших областях через поліцію знаходять.
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15.07.2022 13:40 Відповісти
Ага, дырку вам от бублика. Чуваки почему то считают, что они сейчас спрячутся в "домике" и война обойдет их строной. Не обойдет, к сожалению никого. И чем раньше "сидельцы ночных клубов" это поймут-тем лучше для них самих.
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15.07.2022 12:31 Відповісти
Портнова тихенько випускають за кордон, вгодований кабан кошовий заявляє, що в ЗСУ він не потрібен бо одразу застрелить снайпер, а на звичайних громадян полюють як на дичину. На початку війни до військоматів були черги і більшість завертали назад, а зараз замість мобілізації добровольців та людей із досвідом та навичками, шакали у формі влаштовують сафарі на чоловіків призовного віку. І всі чудово розуміють, що головна мета цього полювання не поповнення лав ЗСУ, а матеріальне збагачення воєнкомів.
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15.07.2022 12:32 Відповісти
пофиг ті петиції у нас война захищати треба Україну всі так всі а не купляти вовчий білет
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15.07.2022 12:32 Відповісти
какие права уклонисты должны отстаивать во время войны
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15.07.2022 12:33 Відповісти
Ту петіцію мадуть сцікуни діарейні підписували.
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15.07.2022 12:34 Відповісти
Пропоную автору петиції вручити дома повітстку.
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15.07.2022 12:38 Відповісти
Розвал був скрізь і з 13-го року базу так ніхто і не відновив. Я наймаю квартиру зараз то до мене були прийшли шукаючи власника квартири, лейтенанта запасу який 4 роки тому виїхав. Тому повістку дали мені)
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15.07.2022 12:42 Відповісти
У меня хороший знакомый,он совладелец ветклиники под Киевом,не смог выдержать того,что кацапьо сделало в Буче,Гостомеле и Ирпене,и пошел на войну -сейчас под Николаевом ..Муж тоже сам пошел в военкомат -пока на учёте стоит... а тут,что ни день то или пустьбабывместоменя,или не нервируйте меня повестками ...тфу
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15.07.2022 12:43 Відповісти
У мене теж дві знайомі дівчини самі пішли в воєнкомат і тепер в Донецькій області воюють. Недавно з хлопцями їм допомогу волонтерку відвозили. А тут куча жінок повтікали за кордон замість того щоб боронити країну і розказують, що чоловіки їх мають захищати. Ненавижу сексизм, расизм і інші форми людиноненависництва.
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15.07.2022 12:52 Відповісти
Знакомые девушки пошли,а вы нет -так ещё и злитесь ,что другие женщины с детьми от войны уехали...О,Боги!да что ж такое...)))
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15.07.2022 12:59 Відповісти
Так у вас теж знайомий чоловік пішов на війну а ви ні. Ще й злитесь, що деякі чоловіки втікають від повісток і хочуть вивезти дітей від війни у безпечне місце.
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15.07.2022 13:16 Відповісти
Ого сколько мобилизованных бойцов с линии фронта как я погляжу подтянулось сюда с негативными и гневными комментами! И есть же в перерывах между боями на это время. отслеживать подобные новости на цензоре.
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15.07.2022 12:44 Відповісти
Повістки дають не для того, щоб завтра дати автомат і на війну відправити, а в першу чергу для того, щоб оновити мобілізаційний резерв, перевірити чи не змінились дані і при потребі оновити. Кожен воєнкомат, має знати скільки у нього на балансі людей, служили/не служили, якщо служили то яка спеціальність або які є навички і вміння, який стан здоровя, вік і т.д. Щоб коли треба було 10 000 чоловік відправити на навчаня в Британію на 4 місяці для підготовки 3 бригад з натівським озброєнням, то ці люди вже будуть готові до відправки. Їм просто подзвонять і попередять. Чи коли треба 3000 чоловік відправити на артилерійські навчання в Німеччину для формування нових артилерійських бригад, то у воєнкоматів уже буде список людей і вони зможуть відібрати найздібніших. А в нас чомусь з цього роблять якусь трагедію.
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15.07.2022 12:44 Відповісти
Ок. Внимание, вопрос: почему это делается на пляжах и блокпостах, а не как положено?
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15.07.2022 12:46 Відповісти
А как положено, якщо половина країни не проживає за місцем прописки?
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15.07.2022 12:51 Відповісти
Меня это кагбе слабо интересует. Ловите нарушителей согласно закона.
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15.07.2022 13:52 Відповісти
Да потому что мужчины уклонисты прячутся -в телеге куча каналов при каждом населенном пункте "где выдают повестки сейчас"
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15.07.2022 12:52 Відповісти
25 000 тыс. корректировщиков
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15.07.2022 12:44 Відповісти
Дурачок, чи так якусь тряпку натягнув на себе?
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15.07.2022 12:46 Відповісти
иди воюй уклонист
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15.07.2022 13:58 Відповісти
Зечмо скаже, що зараз війна, так треба. Він трижди чи чотирижди уклоніст, він в курсє дєла.
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15.07.2022 12:45 Відповісти
как и то абсолютное большинство комментаторов здесь, особенно те кто пишет под флажками европейской линии фронта ))
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15.07.2022 12:48 Відповісти
А может быть эти все комментаторы очень хотят, и готовы бежать на передок, но к несчастью у них плоскостопие, или другая уважительная причина, но вот все остальные, им обязаны!
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15.07.2022 12:46 Відповісти
Зараз посольства в усьому світі видають закордонні паспорти українцям. Ну одна справа жінки, діти, пенсіонери, але коли кабєлям видають у посольстві закордонний паспорт без перебування на військовому обліку в Україні - це ****** дно. Одні рівніші інших
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15.07.2022 12:56 Відповісти
А, що сикуни щекотно стало? Є бабло і хочеться пересидіти війну в комфорті, чиможе у вас нема що захищати? Немає сім'ї, дітей? А за вас сикунів мають воювати всі тільки не ви. Не служив у армії нічого не вмію . Так іди там тебе в учебці навчуть як стріляти, окопи копати. Скільки пішло молодих пацанів на фронт які неслужили і положили на вівтар за перемогу своє життя. А ти пересцяв поличуи повістку . Повістки в місті на заправках на мобілізацію не дають. Повістки дають для звірки документів (для чого із введенням воєнного стану згідно законутреба було самому прийти), тапроходження медогляду.
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15.07.2022 13:13 Відповісти
Давайте ще більше уособлюйте та людей лайном обливайте. І потім знов дивуйтесь чому це вони не хочуть вас захищати (чи воювати з вами).
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15.07.2022 13:21 Відповісти
Вчора дізнався, що строковики у ЗСУ заробляють зараз по 30 тис гривень на місяць. А довпойопи-зрадофіли розповідають нам про геноцид насєлєнія якому не дають виїхати з країни на заробітки. Так ****, в армії море тилових посад: водії, охороняють мости і тунелі, які сидять за тисячу км від лінії фронту і в вус не дують, при цьому отримують значно більше ніж більшість мийників панських туалетів у польщі.
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15.07.2022 13:23 Відповісти
За туалети,москалі говорять.Наші чоловіки закордоном,не миють туалети.І що мільйони людей,в армію візьмуть,на ті посади,які ви написали? Стільки тилових посад просто не потрібно.Та з яких бюджетів платити армії,якщо з закордону гроші не везуть? Кожен рік заробітчани переказували через банки до 10 мільярдів доларів і це тільки перекази,бо багато хто готівку везе.Чим це компенсувати? Ви хоч подумайте,що ви пишете.Рано чи пізно,все одно потрібно відкрити кордони.В тому ж Ізраїлі,який тут беруть за приклад,кордони у військовий стан не закривають.Це совєтська прирогатива.
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15.07.2022 22:56 Відповісти
Єдиний компетентний коментар.
Підтримую на всі 100%.
Як задовбали сцикуни, які волають про права, а про свої обов'язки чомусь забувають

ПиСи Ходив у віськомат, не беруть, просив відношення в бригаді де воював мій син - не беруть.
65 років, кажуть старий. А син після 8 операцій з купою болячок і травм пішов сам у військомат в перший день. Коли дивлюся на товстопиких, товстосраких, товстопузих сцикунів аля кошовий ригати хочеться. Петиції вони пишуть! Гниди зелені.
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15.07.2022 13:30 Відповісти
Коли держава сама не виконує свої обовязки перед громадянами, то яке вона має право щось вимагати? у на що кріпосний лад?
Коли звертаєшся в поліцію з заявою про злочин, тебе просто ігнорують, ДБР, прокуратура теж не реагують на заяви громадян, суди судять не по закону, а за гроші. Кругом тотальне безправя, корупція і бандитизм, а я виявляється державі щось винен.
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15.07.2022 14:23 Відповісти
Паразити, навіть якщо вони у владі, це ще не держава.
А кого Ви шановний обирали у владу?
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15.07.2022 14:57 Відповісти
Ні.Це держава.Держава,якраз і з цього складається.Тому що на верху керують фінансами і пишуть закони.по яким нам всім жити.
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15.07.2022 22:47 Відповісти
А хіба держава то не є народ? А ти не є частинатого народу? І що зробив ти для народу? Чому держава повинна робити щось спочатку для тебе, а не ти для держави?
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15.07.2022 16:22 Відповісти
Держава існує для людей,а не навпаки.
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15.07.2022 22:57 Відповісти
Шановні, раби в армії - це прикро. Тому йдіть ви всі напутіна хто за повістки на вулицях. Дякую.
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15.07.2022 13:19 Відповісти
"... написав колонку в «Українській правді» про своє бачення щодо заборони на виїзд чоловікам з України у воєнний час. Отримав дуже багато відгуків. ...Питання неоднозначне, щодо нього нема єдиної точки зору у суспільстві. Я для себе також зрозумів: ті, хто за обмеження виїзду, бачать у такому підході справедливість. Діє викривлена логіка: якщо хтось воює, то інші теж мають воювати або сидіти і чекати. Часто це просто перегини з патріотизмом або залишки радянського мислення, коли обмежували персональні свободи людей заради єдиної мети. Я - за прагматичний підхід, спрямований на підсилення військової й економічної потужності нашої країни та максимальне врахування свобод громадян, бо інакше за що ми тоджі воюємо? Я переконаний, що захищати батьківщину - це привілей: нам потрібні найкращі у військовій справі та наймотивованіші. Решта мають заробляти та утримувати сім'ї, підтримувати нашу економіку, розвивати себе та дітей.
Але пропоную звернутись до мови цифр і подумати разом, наскільки адекватним є рішення щодо обмеження виїзду чоловіків.
Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку, тобто віком від 18 до 60 років. Всім їм заборонено виїзд за кордон через потенційну необхідність призову у випадку наступних хвиль мобілізації.
Наразі безпосередньо у військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 000 (ЗСУ, спецслужби, Нацгвардія, поліція, тероборона).
Максимальна кількість, яку можемо мобілізувати та підготувати, - 1 млн осіб (це абсолютний максимум), оптимально - 500 000.
Отже, потенціал залучення чоловіків до військових дій - від 600 до 1600. Таку кількість мотивованих служити знайдемо без проблем - на мою думку, їх не менше 3 млн по всій країні. Додаймо сюди ще 200 000, що працюють у бюджетній сфері. Таким чином, у приватному секторі знаходяться 8,7 млн чоловіків, які з ймовірністю 99% ніколи не будуть мобілізовані і чий дохід повністю залежить від бізнес-діяльності.
Всі вони наразі мають можливість працювати лише в Україні. Водночас у дуже складних умовах - відсутність інвестицій, пошкодження виробництв, порушення міжнародної співпраці, ускладнення розвитку нових ринків (іноземці до нас не приїжджають через небезпеку, а ми до них - через заборону), і все це в умовах різкого скорочення попиту на ринку внутрішньому.
Розглянемо три теоретичні сценарії.
Сценарій 1. Війна закінчиться протягом двох місяців, як українцям обіцяли деякі розпіарені аматори-всезнайки. Тоді сенсу зберігати заборону на виїзд нема - бо за цей час їх ні призвати, ні підготувати до ладу неможливо. Але і втрати від збереження заборони не будуть великими за такий короткий проміжок часу.
Сценарій 2. Війна закінчиться протягом року. За цей час частково можуть бути мобілізовані десь 500 000 чоловіків. А ось понад 9 млн чоловіків не будуть задіяні у війні - вони витратять всі свої заощадження, втратять кваліфікацію, деякі зіп'ються через нереалізованість чи розірвані зв'язки з родинами. Я вже чув про напруження на заході України між сім'ями тих, чиї чоловіки відправилися воювати, і чоловіками, які ховаються від війни у безпеці. Зрозуміло, що це може створити підґрунтя для напруги та дестабілізації у суспільстві. Але після війни ситуація має повільно вирівнятися - просто сім'ї цих незадіяних чоловіків стануть значно біднішими.
Сценарій 3. Війна буде продовжуватись три - п'ять років або навіть протистояння з РФ стане частиною нашого життя протягом 10 років. Ми маємо усвідомити, що цей сценарій вимагає перегляду всіх процесів, які відбуватимуться в Україні, зокрема і підходу до мобільності населення. Наша держава має забезпечити розвиток економіки, зайнятість населення, якісне навчання молоді і головне - зберегти сім'ї, розірвані війною. Ми маємо стати таким собі Ізраїлем, який постійно бореться за свою безпеку і існування, водночас розвиває економіку та суспільство. Тут нема простих рішень - «заборонити» та/або «просити гроші» - уряд має працювати максимально професійно і віддано.
Зрозуміло, що це вимагатиме зняття обмежень на пересування населення, - інакше економічний та соціальний вибух просто неминучий. Тоді зміни вимушені будуть внести, але навіщо доводити до кризи?
В усіх сценаріях обмеження недоцільні та шкідливі. Чому ж їх тоді не відмінять? У дії довоєнна хвороба - не ініціювати нічого, чекаючи на вказівки згори, та острах сказати щось президенту. "
Олександр Данилюк
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15.07.2022 13:20 Відповісти
Прикол в тому, що добровольцям, яких військкомати записали у списки в перші дні війни, досі не телефонують. Ті приходять, от знайомий в червні ходив, питаються, а ті відповідають, чекайте, до вас черга ще не дійшла. Тобто до добровольців черга не дійшла, а людей ловлять по церквах, магазинах і парковках.

Ну ок. Йдемо далі...
Кожна фірма щопівроку подає всі дані про своїх військовозобов'язаних співробітників, з вказанням ВОС. І що? Ніякої повістки на домашні адреси їм ніхто не приносить. Тільки бігають за людьми по вулицях і по ресторанах... Куди ця вся інформація ходила? В туалет її спускали, чи що?

Але і це ще не все.
Тих, кого загребли, скажемо так, бо інакше це не назвеш, "готують" тиждень (дали кажуть два рази постріляти з калаша), переодягають і кудись відправляють. Вони сидять в непідготовлених приміщеннях і чогось чекають. Є прецеденти, що так сидять вже по півтора місяця. Волонтери їм готують теплу їжу, а місцеві - пускають додому помитися. Це - просто знущання. За той час ці люди напевне щось корисного би робили для економіки, але сидять на шиї у воюючої держави. А, з іншого боку, за півтора місяці - огого - з них можна було підготовити класних спеціалістів на що-небудь, відсіяти немотивованих, провести бойове злагоджування... Але не робиться нічого!

Приблизно так зараз все це виглядає... ****, постріляв би цих совкових організаторів нашої армії...
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15.07.2022 13:23 Відповісти
..похабная петиция.. стыдно было бы даже подписаться..
ну вручили повестку - пришёл куда надо, годен - не годен.. - иди служи ну или работай-гуляй, как раньше..
если шо, Он тебя и в кабаке найдёт и "всё сделает Сам", но ты хоть не подохнешь (этого всё-равно никому не избежать) и не предстанешь перед Ним липким сцыкуном
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15.07.2022 13:29 Відповісти
Все, що стосується прав, свободи українців, правові акти щодо добробуту українців, щодо мови, освіти, культури та віри - зеленим були відхилені або промовчані, й навпаки захист московитів, москальської говірки, закони антисемітизму (українофобства не пройшло), й т.д закони приймаються цілодобово.
Висновок:
У владі зовсім відсутні українські патріоти, націоналісти, свідомі українці.
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15.07.2022 13:34 Відповісти
Пан за Пана ховайсь,
а що потім коли не буде пана за якого можна сховатись,
залишається Сибірь в кращому випадку, адже іде війна на знищення України.
Згадаємо Бучу, Ірпінь.
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15.07.2022 14:01 Відповісти
Нічого доброго не буде з примусу. Застввити служити, чи воювати сьогодні не можливо.
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15.07.2022 14:07 Відповісти
Автора петиції обов'язково треба мобілізувати
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15.07.2022 14:14 Відповісти
"патріоти" зе-цирку купкуються швидко.
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15.07.2022 15:28 Відповісти
Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України.
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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15.07.2022 15:36 Відповісти
Так, щоби не ловили на АЗС і т.п. треба чесно, відкрито з"являтись у військкомати, а не тікати за кордон, ховатись біля спідниць чи сидіти по кафешках за кал"яном... Це священий долг - захищати свою країну. Слава нашим хоробрим воїнам-Захисникам! Слава ЗСУ!
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15.07.2022 15:45 Відповісти
Кожен сам має вирішувати,чи йти йому воювати,чи йти йому в армію і тд.
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15.07.2022 22:45 Відповісти
По перше ніяке "держава" не має права розпоряджатися життям і здоров'ям людини бо це базове право будь-якої особистості.
По друге аргумент, що інші ж воюють не працює, тому як загиблих це не воскресить.
По-третє солдат з примусу страху в'язниці це поганий солдат. Це так в совку працювало.
Якщо чиновники так бояться що всі військовозобов'язані розбіжаться, значить ця держава нікому не потрібна, і сенс тоді де відпаде самe собою. Однак щось підказує, що дефіциту в добровольцях не буде навіть якщо зняти обмеження на виїзд. Невже всім стане легше від того, що можна загинути під завалами зруйнованої будівлі, а не на фронті. Кожный цивільний сам повинен вирішувати коли брати в руки зброю.
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15.07.2022 16:37 Відповісти
 
 