Заборона видавати повістки на вулиці, АЗС та блокпостах: петиція набрала 25 тис. голосів

Петиція із проханням заборонити видавати повістки на блокпостах, заправках і вулиці набрала понад 25 000 голосів. Тепер президент Зеленський має відповісти на цю ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор петиції Ігор Нерозя зазначив: "Прошу розглянути можливість заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС, вулиці тощо. Згідно закону про мобілізацію черговість мобілізації повинен був вказати президент в указі про мобілізацію, але там просто вказано розробити її Генштабу ЗСУ, який, в свою чергу, засекретив цю інформацію. Тобто до кінцевих громадян інформація про черговість недоступна й немає ніяких юридичних підстав для захисту від неправомірної мобілізації".

Зокрема, він пропонує набирати резерв перш за все з бажаючих людей та заборонити видачу повісток в місцях окрім військоматів.

"Або оприлюднити й оновлювати стан хвиль мобілізації, щоб люди, які не підходять під теперішню хвилю могли відстоювати свої права під час переміщення по території України в випадках, коли їх хочуть незаконно або з порушеннями призвати на службу", - підсумував автор петиції.

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