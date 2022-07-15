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Росія готова до перемовин з Україною, але мирна угода має фіксувати нейтральність та "територіальні реалії, що склалися", - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мид,рф

Переговорний процес був припинений з провини України і "не обійшлося без участі Заходу, який фактично заборонив Києву вести переговори".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Він додав, що позиція Кремля полягає в тому, що майбутня мирна угода має фіксувати:

- нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України,

- визнання територіальних реалій, що склалися, в тому числі нинішній статус Криму, а також так званих "ДНР" та "ЛНР".

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"Якщо Україна висловить бажання повернутися до столу переговорів, ми готові позитивно відреагувати. Але насамперед наполягатимемо на отриманні чіткої відповіді на наші згадані пропозиції, а також порівнюватимемося з ситуацією "на землі", яка поступово змінюється", - заявив Руденко.

Нагадаємо, остання очна зустріч переговорних делегацій України та Росії відбулася 29 березня у Стамбулі. Після переговорів було оприлюднено Стамбульське комюніке.

Наразі переговорів України з РФ щодо завершення війни наразі немає через позицію РФ і продовження агресії проти нашої країни.

У Кремлі продовжують розраховувати на те, що Україна погодиться на умови загарбників.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+164
ніяких перемовин, ідіть накуй.
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15.07.2022 12:32
+116
****** на воротник
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15.07.2022 12:32
+89
Нах-нах!
Услід свому кораблю!
Невже не зрозуміло?
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15.07.2022 12:32
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15.07.2022 19:08 Відповісти
Никаких переговоров -- все твари сдохнут !!! Я и мое подразделение очень стараемся и будем дввигаться дальше
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15.07.2022 19:42 Відповісти
Якщо вас не забезпечать бк для цього, як і військових у Гірському та Золотому, Сіверодонецьком, то нічого не вдієте, будете змушені відійти
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15.07.2022 20:35 Відповісти
тобі ***** з дивану видно хто там чим забезпчений?
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17.07.2022 01:36 Відповісти
Кацапы, мрази паганые, то что вы предлагаете, это называется "капитуляция позорная", а не мирные переговоры.
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15.07.2022 19:51 Відповісти
Меня очень беспокоит эта зерновая угода с кацапнёй. Мы, фактически своими руками открываем им путь в наши черноморские порты и буквально впускаем в свой дом врага
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15.07.2022 19:51 Відповісти
Цілковито погоджуюся. Саме для цього,цей цирк й лаштують. Які,ж ми лохи.... Все тому,що є нелох
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15.07.2022 23:58 Відповісти
Зачем переговоры, если есть шаги доброй воли?
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15.07.2022 20:02 Відповісти
...доброй молі...
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16.07.2022 00:01 Відповісти
дохлої молі
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16.07.2022 08:35 Відповісти
Так «территориальные реалии» еще не сложились. Вот ужо сложатся…
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15.07.2022 20:07 Відповісти
Так их ни одна прачешная не отстирает, дон...
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15.07.2022 21:27 Відповісти
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15.07.2022 20:13 Відповісти
Для зеленого - переговори на умовах рашки = переїзд в Ростов на Дону!
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15.07.2022 20:28 Відповісти
Тебе сученку из рубежа виднее??? Они нас бомбять ( ******** война
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15.07.2022 20:35 Відповісти
Що кацапи, ще не починали, а вже втомилися? Ну нічого, далі буде. Ось коли ми почнемо, то ви ще не так заспіваїте.
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15.07.2022 20:32 Відповісти
А писю им за щечку-вместо леденца...
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15.07.2022 21:03 Відповісти
нах...
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15.07.2022 21:06 Відповісти
Перекладаємо на людську мову: в рашки так скрутно з військом, технікою та боєкомплектом, що якщо хаймарси їх продовжать трощити, а хлопці продовжать полювання за танками та ББМ, то контрнаступ має всі шанси зупинитись десь на кубані і тільки тому, що "да ну нахєр пертися далі, втомилися ми"...
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15.07.2022 21:10 Відповісти
Нах.й йдіть, перемовини тільки після капітуляції РФ ії
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15.07.2022 21:24 Відповісти
Бутылку вам в ваше сатанинское очко а не переговоры.
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15.07.2022 21:25 Відповісти
А ху-ху, ни хо-хо???
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15.07.2022 22:39 Відповісти
Акаквіхателі?
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16.07.2022 03:19 Відповісти
ПНХ, рашистські мразі!!! Russia delenda est!!!
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15.07.2022 22:46 Відповісти
moscwa delendae!
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16.07.2022 05:29 Відповісти
Нам потрібна перемога. Смерть агресорам.
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15.07.2022 22:51 Відповісти
підтримую топові коментарі, проте дозволю собі зауважит наступне: ми вже сьогодні надрали дупу москалям так, що вони ще 50 років будуть відходити, можливо в даному випадку з метою збереження людського ресурсу, а саме ЛЮДЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ, могли б погодитись на втрату лднр разом з цими областями та кримом, проте без втрати запоріжжя харькова херсону і підписати якийсь там договір про хер зна що, з метою виграти час, провести переозброєння зробити реформу впк наробити ракет з дальністю польоту до 5-7 тис км, і трохи почекати покі в раші підуть незворотні процеси, а от тоді вже і вдарити так, що б цвях зайшов у труну та кол в серце. Проте людське життя нічого не варте нажаль. Боже великий єдиний нам України храни в імя Іісуса Христа.
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15.07.2022 22:51 Відповісти
Кремляди и ***** на такое не пойдут. Им нужен гарантированный сухопутный коридор в крым и вода для него. Контроль хотя бы части левого берега и устья Днепра. Задача минимум по их наступлению на юге была именно в этом. Задача максимум - прорыв к Одессе и Приднестровью с отсечением Украины от моря - не шмогла. Не свезло.
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15.07.2022 23:00 Відповісти
Алё, "зерновое перемирие". Ермак для этого ездил в Стамбул и договорился с рашкой. Мы сами разминируем подходы к своим черноморским портам и впускаем рашку на свои территории под видом гуманитарного конвоя. Ермак всё порешал А потом Аристович нам скажет: ,,Прои**али Одессу" и сделает скорбное лицо
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16.07.2022 20:20 Відповісти
не не не!!! Не надо тут заднюю!!!
Погодите немного.
Дальнобойные HIMARS'ы и прочие няшки-вкусняшки спецом для вас уже на подходе.
Хотели с НАТО воевать?
Мечты должны сбываться!
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15.07.2022 22:53 Відповісти
Тут можно много исходить на говно . Но факты вещь упрямая , для начала нужно избавится от Ермака и Татарова , только после этого возможен возврат всех территорий
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15.07.2022 23:02 Відповісти
Большую часть привел Беня. Рыба гниет с головы
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16.07.2022 08:38 Відповісти
Зараз головне позбавитись від зе.люгидного зе.деня. Тоді все зелайно зіллється.
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15.07.2022 23:43 Відповісти
нахабність покідьків несусвітня! євреї таке називають хуцпа
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16.07.2022 00:34 Відповісти
Твари будем ваш е@##@ть пока рашка не развалится
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16.07.2022 01:07 Відповісти
Скоро снаряди на 300 км під'їдуть. Тоді і поговоримо "на землі".
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16.07.2022 03:59 Відповісти
а в 2014 році який в України був статус ? ПравЕльно: безядерний та нейтральний. Єдине, що порушувало позаблоковість України - це база військового флоту росії в Криму. І шо? помогло? Чого ж тоді московія напала на Україну??? Статус не зупинив агресора. То якого хрєна щось підписувати чи про шось домовлятись з кремльом??? Війна до перемоги!
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16.07.2022 05:26 Відповісти
П Н Х __ П Н Х __ П Н Х __ П Н Х __ П Н Х __ П Н Х __ П Н Х
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16.07.2022 07:05 Відповісти
Твари!!!!! ПОШЛИ НА ХЕР!!!!!!!
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16.07.2022 07:05 Відповісти
"нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус "- саме цей пунктiк і привів Україну до краю прірви, а другий пунктiк їй взагалі не залишає шансів.
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16.07.2022 08:31 Відповісти
Специально выдвигают условия на которые никто не согласится. Пытаются отбелить себя. Оп все делает чтобы помочь. Одна заявка по Денисовой только чего стоит. Переговоры по зерну...
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16.07.2022 08:37 Відповісти
Напевно "баян"))). Але! Ідіть нах"й, кацапи!
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16.07.2022 09:18 Відповісти
Тобто з тереторіальних реалії віддати їм мій Херсон та пішли вони на х..й за росіянським кораблем
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16.07.2022 12:15 Відповісти
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