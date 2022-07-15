Росія готова до перемовин з Україною, але мирна угода має фіксувати нейтральність та "територіальні реалії, що склалися", - МЗС РФ

Переговорний процес був припинений з провини України і "не обійшлося без участі Заходу, який фактично заборонив Києву вести переговори".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Він додав, що позиція Кремля полягає в тому, що майбутня мирна угода має фіксувати:

- нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України,

- визнання територіальних реалій, що склалися, в тому числі нинішній статус Криму, а також так званих "ДНР" та "ЛНР".

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"Якщо Україна висловить бажання повернутися до столу переговорів, ми готові позитивно відреагувати. Але насамперед наполягатимемо на отриманні чіткої відповіді на наші згадані пропозиції, а також порівнюватимемося з ситуацією "на землі", яка поступово змінюється", - заявив Руденко.

Нагадаємо, остання очна зустріч переговорних делегацій України та Росії відбулася 29 березня у Стамбулі. Після переговорів було оприлюднено Стамбульське комюніке.

Наразі переговорів України з РФ щодо завершення війни наразі немає через позицію РФ і продовження агресії проти нашої країни.

У Кремлі продовжують розраховувати на те, що Україна погодиться на умови загарбників.

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