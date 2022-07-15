Міноборони РФ прокоментувало удар по Вінниці: В будинку офіцерів нібито проходила "нарада командування Повітряних Сил ЗСУ з постачальниками іноземної зброї"
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Міністерство оборони РФ прокоментувало обстріл Вінниці, внаслідок якого загинули 23 особи, зокрема три дитини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Вчора високоточними ракетами "Калібр" було завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів у Вінниці - там у цей момент проходила нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь.
На нараді обговорювали передачу українським військовим чергової партії літаків, засобів ураження та організацію ремонту українського авіаційного парку. Внаслідок удару учасників наради знищено", - повідомили в Міноборони країни-окупанта.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих внаслідок обстрілу.
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Хворі покедьки, але **** піпл хаває.
в касках, наверно, были
Во время тревоги все военные, даже трошники в тыловом Львове идут в укрытие. О высокопоставленных офицерах и говорить нечего.
навіть в кацапії
До речі, якби була така нарада - то це особливо таємна нарада, бо там відомості що становлять ОСОБЛИВУ державну таємницю. Тому куди логічніше її проводити не в загальнодоступному клубі, а на території в/ч, приміром, в штабі колишньої 43-ї армії, нехай навіть клубі штабу (якщо там понад тисячу запрошених). Там відстань чотири чи 5 зупинок трамваю...
Понятно, що фейк
А такі «отмазки»для внутрішнього споживання.Ті все схавають.
Было бы смешно, если бы не было так ужасно. Если в этом мире есть хоть какая-то справедливость, запоребрик за это должен ответить. И не когда-то, а в самом ближайшем будущем.
вон вчера статья была, что кацапскую фигуристку шведы пригласили в гости для дачи мастер-класса. Кацапы от счастья чуть на г*но не изошли, что не могут шведы без их фигуристов!
стесняюсь спросить обдолбаннх шведов, это вы после того как в НАТО вступили, не можете без кацапов? раньше чего не приглашали!? уроды европейские!
то всеодно не попали в будинок офіцерів , а вбили мирних людей і дітей
знищили майно та будівлі - виродки !
Німці навіть його не чіпали, біль того не зривали з даху вивіску.
Я вчера (бывшему другу) в Москву написал всё, что я о них думаю !
Из приличных слов там было только их любимое "фейк"...
Якща посадити зеленого продавати на базарі помідори, то він не продасть жодного. Чому? Бо про*бе всі помідори, розламає лотка, пересреться з адміністрацією ринка і ******** бабло яке дав хазяїн помідорів на облаштування точки і на обід...
показали бы списки владельцев зернА и их счета в западных банках
ермака и арахамку на Гиляку ‼️‼️
Вашу фейковую паБеду над Гитлером Видно в каждой дяревне в 100 км от Мацковии и дальше в глубь ваше сраной рабZeи...грязь,нищета и повальное пьянство Шариковых... вы это дерьмо Заслужили...
Єдине бажання у мене зараз - це щоб такі самі кадри нам показали з мАскви та її околиць. Я хочу бачити, як тікають перелякані орки зі своїми свиноматками з колясками, а по ним летять ракети та вбивають їх .