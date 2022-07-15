Міноборони РФ прокоментувало удар по Вінниці: В будинку офіцерів нібито проходила "нарада командування Повітряних Сил ЗСУ з постачальниками іноземної зброї"

Міністерство оборони РФ прокоментувало обстріл Вінниці, внаслідок якого загинули 23 особи, зокрема три дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Вчора високоточними ракетами "Калібр" було завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів у Вінниці - там у цей момент проходила нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь.

На нараді обговорювали передачу українським військовим чергової партії літаків, засобів ураження та організацію ремонту українського авіаційного парку. Внаслідок удару учасників наради знищено", - повідомили в Міноборони країни-окупанта.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих внаслідок обстрілу.

Також читайте: Ракетний удар РФ по Вінниці: Зниклими безвісти залишаються 18 осіб