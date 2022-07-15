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Вінниця (433) війна (56949) обстріл (21421) Міноборони рф (564)

Міноборони РФ прокоментувало удар по Вінниці: В будинку офіцерів нібито проходила "нарада командування Повітряних Сил ЗСУ з постачальниками іноземної зброї"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дснс

Міністерство оборони РФ прокоментувало обстріл Вінниці, внаслідок якого загинули 23 особи, зокрема три дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Вчора високоточними ракетами "Калібр" було завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів у Вінниці - там у цей момент проходила нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь.

На нараді обговорювали передачу українським військовим чергової партії літаків, засобів ураження та організацію ремонту українського авіаційного парку. Внаслідок удару учасників наради знищено", - повідомили в Міноборони країни-окупанта.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих внаслідок обстрілу.

Також читайте: Ракетний удар РФ по Вінниці: Зниклими безвісти залишаються 18 осіб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Куда ракета упала, там и центр управления. Непонятно, зачем цензор печатает кацапские версии. Или это для тех немногих, которые ещё верят в другехрюске и побегут на кацапские ресурсы переубеждать хрюске, что кацапские версии враньё?
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15.07.2022 12:42
+30
О как... Чебурашки, блд.. "мы думали думали, и наконец придумали"
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15.07.2022 12:38
+30
да ребенеок 3 лет с статусом Дауна Лиза проводила совещание ага ***** ЯВНО ******** ГАНДОНШКО ЭЙ ****** ВЫЛЕЗИ ИЗ СВОЕГО ВЫГРЕБНОГО БУНКЕРА И ******* ХОТЬ ШО ТО ***** ТЫ ВООБЩЕ ******** ЖИВОЙ А?????
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15.07.2022 12:39
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О как... Чебурашки, блд.. "мы думали думали, и наконец придумали"
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15.07.2022 12:38 Відповісти
Как кто-то правильно вчера отметил. Это как кидать гранату в толпу, так как среди них карманник. Вот такая логика России.
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15.07.2022 12:38 Відповісти
ні, це логіка якою рф намогаються пояснити свої злочини. Насправді логіка вбивати людей, сіяти хаос і розбрат. Щоб їм самім наїстися тієї страви, що вони нам всі приготували.
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15.07.2022 12:44 Відповісти
Ну я и пишу про объяснения.
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15.07.2022 12:46 Відповісти
Я можу здати координати де проходять наради, Німеччина - база "рамштайн".
Хворі покедьки, але **** піпл хаває.
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15.07.2022 12:38 Відповісти
да ребенеок 3 лет с статусом Дауна Лиза проводила совещание ага ***** ЯВНО ******** ГАНДОНШКО ЭЙ ****** ВЫЛЕЗИ ИЗ СВОЕГО ВЫГРЕБНОГО БУНКЕРА И ******* ХОТЬ ШО ТО ***** ТЫ ВООБЩЕ ******** ЖИВОЙ А?????
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15.07.2022 12:39 Відповісти
Прошу прощения, примерно ту же мысль я успел ниже написать. Прошу не считать плагиатом, мысль очевидная.
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15.07.2022 12:49 Відповісти
А на обед подавали русскоговорящих младенцев
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15.07.2022 12:40 Відповісти
Да-да, съехались, засели все за круглый стол теснее и давай базарить-обсуждать и тут мы всех их накрыли! ...от *******
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15.07.2022 12:40 Відповісти
и никто из командования случайно не пострадал от двух прямо попавших ракет.

в касках, наверно, были
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15.07.2022 13:32 Відповісти
Обмазанные дерьмом унтерменши доказывают, что это не кафно, а другое...
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15.07.2022 12:41 Відповісти
Куда ракета упала, там и центр управления. Непонятно, зачем цензор печатает кацапские версии. Или это для тех немногих, которые ещё верят в другехрюске и побегут на кацапские ресурсы переубеждать хрюске, что кацапские версии враньё?
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15.07.2022 12:42 Відповісти
Мне тоже непонятно зачем эту шнягу озвучивать!!
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15.07.2022 12:43 Відповісти
дабы дурь их видна была
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15.07.2022 12:48 Відповісти
єто ті? тварюки, мовою яких ви тут проповєдуєте, розбомбило..розтрощило
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15.07.2022 22:32 Відповісти
Отмазка для слабоумной русошвали.

Во время тревоги все военные, даже трошники в тыловом Львове идут в укрытие. О высокопоставленных офицерах и говорить нечего.
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15.07.2022 12:42 Відповісти
Какие ж они ущербные твари …
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15.07.2022 12:43 Відповісти
Будинок офіцерів, це як театр. Там концерти, вистави були. Останнім часом іноді прощання із померлими. А так взагалі нікого там.
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15.07.2022 12:44 Відповісти
У Київському будинку офіцерів (Печерськ) в кінці 1980-х проводили виступи команди КВН.
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15.07.2022 12:51 Відповісти
це у нас по типу клубу - концерти, кіно, виставки, танці...я бальними танцями в будинку офіцерів займалась у 90-х))) А їх викревленій реальності - це мабудь бункери Бандери))
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15.07.2022 12:51 Відповісти
це по всьому бувшому СРСР так,

навіть в кацапії
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15.07.2022 13:33 Відповісти
А чого попали по медичному центру, по будинку з офісними приміщеннями і по готелю? Будинок офіцерів - цілий.

До речі, якби була така нарада - то це особливо таємна нарада, бо там відомості що становлять ОСОБЛИВУ державну таємницю. Тому куди логічніше її проводити не в загальнодоступному клубі, а на території в/ч, приміром, в штабі колишньої 43-ї армії, нехай навіть клубі штабу (якщо там понад тисячу запрошених). Там відстань чотири чи 5 зупинок трамваю...

Понятно, що фейк
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15.07.2022 12:45 Відповісти
а там поранений генералитет наради проводив)) ******* по дитлікарні - скажуть - замаскований склад зброї - и припишуть ще шт. 50 байрактарів
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15.07.2022 12:53 Відповісти
На жаль, Будинок офіцерів зовсім не цілий. Продивіться більше фото з місця події
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15.07.2022 13:05 Відповісти
На фото вище саме Будинок офіцерів, і теж зруйнований. Напевно, у Zондер-карателів були сумніви де "проходить" нарада, тому і накрили і Офісну будівлю і Будинок офіцерів, бо назви схожі.
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15.07.2022 15:40 Відповісти
соррі, згоден. Коли коментив - фоток не бачив. Орієнтувався на перші повідомлення з місця трагедії. А там були неточності.
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15.07.2022 17:26 Відповісти
росіяни завжди брешуть. Брешуть навіть тоді, коли всім зрозуміло, що вони брешуть.
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15.07.2022 12:46 Відповісти
Все рашка знає і розуміє.
А такі «отмазки»для внутрішнього споживання.Ті все схавають.
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15.07.2022 13:08 Відповісти
Понятно. погибшая девочка Лиза на этом собрании председательствовала, а ее мама стенографировала выступление.
Было бы смешно, если бы не было так ужасно. Если в этом мире есть хоть какая-то справедливость, запоребрик за это должен ответить. И не когда-то, а в самом ближайшем будущем.
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15.07.2022 12:47 Відповісти
они и за боинг не ответили...всем все по х*

вон вчера статья была, что кацапскую фигуристку шведы пригласили в гости для дачи мастер-класса. Кацапы от счастья чуть на г*но не изошли, что не могут шведы без их фигуристов!

стесняюсь спросить обдолбаннх шведов, это вы после того как в НАТО вступили, не можете без кацапов? раньше чего не приглашали!? уроды европейские!
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15.07.2022 15:40 Відповісти
За Боинг процесс идет, будет суд, будет приговор и будет камера. За фигуристку (ее фамилия, кажется, Трусова), то это единичный случай, надо смотреть внимательно - общую картину это вряд-ли изменит, шведы сейчас ведут себя правильно (гранатометы нлоу).
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15.07.2022 16:50 Відповісти
этот единичный случай выглядит боле чем дико! это прям вопрос номер 1 эту фигуристку пригласить??
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15.07.2022 18:08 Відповісти
Погуглил. Крутая фигуристка. Лучшая в истории, если говорить объективно. Хотя на рожу рязань.
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15.07.2022 19:14 Відповісти
Кацапи знову брешуть , як скажені собаки , бо навіть якби було так ,
то всеодно не попали в будинок офіцерів , а вбили мирних людей і дітей
знищили майно та будівлі - виродки !
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15.07.2022 12:47 Відповісти
Ну каZZапы и тупые, дальше Дома Офицеров не видят. Один раз мне пришлось увидеть встречу генералитета НАТО в ресторане 5* гостиницы. Было это в Польше, точное место не скажу.
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15.07.2022 12:47 Відповісти
рамштайн имеет местов стречи и gps координаты. Но туда они сс*т зарядить.
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15.07.2022 15:41 Відповісти
Ну шо, муйляндия своими заявами(бажання знищити постачальника-иностранца), должно быть, развязала руки Западу, дать добро Украине херучить лаптестан с помощью западного вооружения.
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15.07.2022 12:48 Відповісти
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15.07.2022 12:49 Відповісти

Німці навіть його не чіпали, біль того не зривали з даху вивіску.
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15.07.2022 12:49 Відповісти
Подлости, лживости кацапских тварей просто нет названия. Это какие-то анти-люди, высеры сатаны.
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15.07.2022 12:50 Відповісти
Вчера говорили другое, кац@пид@ры.
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15.07.2022 12:50 Відповісти
Завтра ще щось інше скажуть. То ж ****** русня.
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15.07.2022 13:10 Відповісти
Слушать кацапский бред - себя не уважать !
Я вчера (бывшему другу) в Москву написал всё, что я о них думаю !
Из приличных слов там было только их любимое "фейк"...
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15.07.2022 12:50 Відповісти
это вы 5 месяцев терпели?
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15.07.2022 15:43 Відповісти
ну после такой заявы и обстрела решение о поставках считай что принято, и все более летального и дальнобойного вооружения
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15.07.2022 12:51 Відповісти
Нас мільйони українців по всьому світу,щось я не чув,щоб десь хочаб побили якогось дипломата з паРаші,вони вільно собі їздять на курорти,і жодного ще не зажмурили,ви терпіли **** одвічні ,тьху блд,жріть суки трусливі це лайно та причмокуйте.
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15.07.2022 12:52 Відповісти
Посмотрели производители систем ПВО и правительства стран, которые они представляют, на этот треш и решили, что ПВО и противоракетная оборона Украине очень нужна и еще вчера. Я думаю, что если где то в этот день действительно проходило данное мероприятие, то после ракетного обстрела центра мирного тылового города, решение было однозначно положительное. Что не делает дурак, все он делает не так (про *****).
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15.07.2022 12:54 Відповісти
Такими питаннями займається Єрмак особисто-"если шо"...
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15.07.2022 13:00 Відповісти
Или Буданов завтра взорвет крымский мост или в отставку !!!

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15.07.2022 13:02 Відповісти
Реклама Буданова? Перетягивания одеяла? Буданов не взрыватель и не знает где что и как, так же как и Боневтікачі
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15.07.2022 13:07 Відповісти
буданов еще живет с русским агентом под одной крышей? Или их шведская семья распалась?
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15.07.2022 13:22 Відповісти
Буданов? Взорвьот?
Якща посадити зеленого продавати на базарі помідори, то він не продасть жодного. Чому? Бо про*бе всі помідори, розламає лотка, пересреться з адміністрацією ринка і ******** бабло яке дав хазяїн помідорів на облаштування точки і на обід...
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15.07.2022 13:22 Відповісти
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОНЯТЬ - ПОЧЕМУ ЗА ЗЕРНО , которым владеют частные хозяева, Украина должна рассчитываться своей территорией ???

показали бы списки владельцев зернА и их счета в западных банках

ермака и арахамку на Гиляку ‼️‼️
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15.07.2022 13:04 Відповісти
Українським зерном торгують не українці,деякі трейдери цим займаються вже понад сто років.Ця інформація доступна,шукайте.
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15.07.2022 13:27 Відповісти
Гниды мавзолейные...ваши сказки из дерьмового советского прошлого давно закончились...живите и дальше в 1945 году..стадо дремучей Тайги энд Тундры...
Вашу фейковую паБеду над Гитлером Видно в каждой дяревне в 100 км от Мацковии и дальше в глубь ваше сраной рабZeи...грязь,нищета и повальное пьянство Шариковых... вы это дерьмо Заслужили...
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15.07.2022 13:17 Відповісти
Мели Емеля, - твоя неделя... Наговаривай себе на срок. Гаага пишет.
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15.07.2022 13:20 Відповісти
Цюцюрку вони клали на ту гаагу,їх потрібно усіх знищити,все інше пуста болтовня.
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15.07.2022 13:29 Відповісти
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали."
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15.07.2022 13:22 Відповісти
Вчора дивилась відео з камери спостереження у момент влучання ракети. Там люди переходили через дорогу, перехожих та їхніх собак хвилею до землі прибило, потім перелякані люди почали розбігатися… Це таке страшне видовище, у мене і досі сльози течуть не можу їх зупинити, що довелось цим людям пережити навіть страшно уявити.

Єдине бажання у мене зараз - це щоб такі самі кадри нам показали з мАскви та її околиць. Я хочу бачити, як тікають перелякані орки зі своїми свиноматками з колясками, а по ним летять ракети та вбивають їх .
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15.07.2022 13:41 Відповісти
До москвы не достанем, а по Брянску и Белгороду можно. Зажмурить на площади днем побольше кацапского биомусора, мамаш с детьми, и сказать шо то военные, переодетые, и вообще это всё фейк и постановка.
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15.07.2022 14:45 Відповісти
ну да совещание негров нато с альфой центаврой в актовом зале под звуки немецого марша...какие твари в 21 веке считают что он там рабочий мрази.по картам совка бьют дебилы...триперные
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15.07.2022 13:41 Відповісти
Твари кровавые, сидите и брешите своему быдлу у себя в зоопарке, за границей вашего лепрозория все знают правду. Железный занавес вам от всего Мира - нелюди.
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15.07.2022 14:02 Відповісти
В москве же есть улица Офицерская. Ни*уевый такой военный объект. А ещё кафе есть Офицерское там вообще ***дец , офицер на офицере.
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15.07.2022 14:15 Відповісти
Совещание с иностранцами? В доме Офицеров в Виннице? Стопудово так и было. По поставке звездолетов обсуждение было.
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15.07.2022 14:35 Відповісти
Сидели там Байден с Зеленским, а Залужный им доклад делал!
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15.07.2022 18:10 Відповісти
Нема чого слухати покидьків, їх просто треба нищити!
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15.07.2022 19:17 Відповісти
так хоч одне прізвище назвіть з того командування, яке нібито знищили, ідіоти
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16.07.2022 11:23 Відповісти
 
 