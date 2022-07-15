Окупанти вимагають з маріупольців 25 тис. грн за поховання в окремій могилі, - Андрющенко

Російські еменесники за 25 тис. гривень пропонують маріупольцям поховання в окремій могилі за 30 км від міста.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За таку ціну підрозділ мчс росії, що базується на узбережжі Азовського моря, знаходить за адресою в Маріуполі та привозить в Ялту труп загиблого. Місцеві колаборанти надають труну та вириту могилу. Керує схемою вже знайомий урзуфський "Мопсік" - Аврамов Анатолій Костянтинович", - написав він.

Андрющенко наголосив, що окупанти заробляють на маріупольцях не всьому - від відвертого мародерства до схем поховання.

"Цинізм як він є", - підсумував він.

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