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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти вимагають з маріупольців 25 тис. грн за поховання в окремій могилі, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поховання,маріуполь

Російські еменесники за 25 тис. гривень пропонують маріупольцям поховання в окремій могилі за 30 км від міста.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За таку ціну підрозділ мчс росії, що базується на узбережжі Азовського моря, знаходить за адресою в Маріуполі та привозить в Ялту труп загиблого. Місцеві колаборанти надають труну та вириту могилу. Керує схемою вже знайомий урзуфський "Мопсік" - Аврамов Анатолій Костянтинович", - написав він.

Андрющенко наголосив, що окупанти заробляють на маріупольцях не всьому - від відвертого мародерства до схем поховання.

"Цинізм як він є", - підсумував він.

Також читайте: Партизани в окупованому Маріуполі підпалили завод, щоб не розікрали росіяни, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Мопсік, усі вони мопсики і орки.
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15.07.2022 13:09 Відповісти
ну ось для того і окуповували, щоб награбуватися і навбиватися "всласть так сказать", ще попутно рашці якісь нові важелі впливу зроблять до того як здохнуть. І всі русскіє щасливі!
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15.07.2022 13:12 Відповісти
Потрібно і нам вимагати від родичів зашкварених іхтамнетів за поховання в окремій ямі. Клин клином.
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15.07.2022 13:14 Відповісти
Кров за кров ‼️‼️
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15.07.2022 13:22 Відповісти
Ну шо, донбаситы, дождались руский мирок ? Еште не обляпайтесь. Все остальные, кто дружит с головой, успели выехать.
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15.07.2022 13:52 Відповісти
Мы их никогда не ждали и Мариуполь это Приазовье а не Донбасс. Не надоело одно и то же спрашивать уже четвертый месяц людей которые пережили истребление города кацапами?
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15.07.2022 14:58 Відповісти
шо тут зробиш -- треба вибивати
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15.07.2022 14:07 Відповісти
Я тещу хоронил в Харькове, умершую от ковид - 40 тыс. И это было в мирное время
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15.07.2022 14:15 Відповісти
А в нас замість того, щоб штрафувати посадових осіб за мову окупанта, засрали телеефір москворотими експертами і журналістами всупереч закону про державну мову. Тобто українська влада дискримінує українців за національною ознакою під час війни, підігруючи окупанту.
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15.07.2022 14:38 Відповісти
Діждали ждуни асвабадітєлєй? Діждали. То чого тепер не тішаться? Чи зажали 25 тис. грн.?
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15.07.2022 23:05 Відповісти
 
 