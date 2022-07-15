До початку навчального року пошкоджені обстрілами університети Миколаєва відновити не встигнуть, - Кім

За добу по Миколаївщині було завдано 31 ракетний удар, 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 18 – з артилерії.

Про це заявив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Кіма, сьогодні 10 ракет влучили у Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені Сухомлинського, а також приватні будинки та багатоповерхівки.

Зокрема, обидва поверхи педагогічного університету зруйновані внаслідок влучання 4 ракет, університет кораблебудування - 5 ракет.

Кім наголосив, що до початку навчального року відновлення університетів неможливе.

"Зараз тільки експертиза щодо того, чи можна ці будівлі використовувати, займе тривалий час. Бо руйнування досить масштабні. Там працюють комісії", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдарили по двох найбільших університетах Миколаєва, випустили щонайменше 10 ракет, - Кім. ВIДЕО