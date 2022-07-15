До початку навчального року пошкоджені обстрілами університети Миколаєва відновити не встигнуть, - Кім
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За добу по Миколаївщині було завдано 31 ракетний удар, 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 18 – з артилерії.
Про це заявив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Кіма, сьогодні 10 ракет влучили у Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені Сухомлинського, а також приватні будинки та багатоповерхівки.
Зокрема, обидва поверхи педагогічного університету зруйновані внаслідок влучання 4 ракет, університет кораблебудування - 5 ракет.
Кім наголосив, що до початку навчального року відновлення університетів неможливе.
"Зараз тільки експертиза щодо того, чи можна ці будівлі використовувати, займе тривалий час. Бо руйнування досить масштабні. Там працюють комісії", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
ю, з якою в Кременчуці працював торговий центр.
Хай мене Бог простить за такі думки, але жодна людина, що сповна розуму, не змогла б додуматися до такого в воюючій країні.
Вони зараз проводять опитування батьків,чи дають вони згоду на офлайн навчання, знаючи про 73% мені стає страшно, моя дружина після вчорашнього обстрілу Вінниці, сказала, так вони ж будуть включати сирени, попереджатимуть, я *****....
Явно прививки від К-19 також дали свій результат....