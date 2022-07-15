УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11480 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 265 16
війна (56949) Миколаїв (1341) обстріл (21421) Кім Віталій (451)

До початку навчального року пошкоджені обстрілами університети Миколаєва відновити не встигнуть, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

За добу по Миколаївщині було завдано 31 ракетний удар, 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 18 – з артилерії.

Про це заявив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Кіма, сьогодні 10 ракет влучили у Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені Сухомлинського, а також приватні будинки та багатоповерхівки.

Зокрема, обидва поверхи педагогічного університету зруйновані внаслідок влучання 4 ракет, університет кораблебудування - 5 ракет.

Кім наголосив, що до початку навчального року відновлення університетів неможливе.

"Зараз тільки експертиза щодо того, чи можна ці будівлі використовувати, займе тривалий час. Бо руйнування досить масштабні. Там працюють комісії", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдарили по двох найбільших університетах Миколаєва, випустили щонайменше 10 ракет, - Кім. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
а як би і відновили би, повна школа дітей - це ж улюблена ціль русскіх окупантів.
показати весь коментар
15.07.2022 13:14
+9
Кто-нибудь может пояснить мне маниакальное желание зеленой власти с 1 сентября вернуть преподавателей и детей в школы и университеты, даже не имеющие бомбоубежищ?
показати весь коментар
15.07.2022 13:29
+6
На этот год надо запретить обучение во всех университетах,пусть еще онлайн дома посидят.
показати весь коментар
15.07.2022 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а як би і відновили би, повна школа дітей - це ж улюблена ціль русскіх окупантів.
показати весь коментар
15.07.2022 13:14 Відповісти
А в Миколаєві що, збирались навчання в режимі оффлайн проводити?
показати весь коментар
15.07.2022 13:15 Відповісти
Так
показати весь коментар
15.07.2022 13:24 Відповісти
Нет. Мер и не собирался. Слишком много обстрелов
показати весь коментар
15.07.2022 13:30 Відповісти
На этот год надо запретить обучение во всех университетах,пусть еще онлайн дома посидят.
показати весь коментар
15.07.2022 13:19 Відповісти
на медиків наприклад також в онлайн режимі навчати?
показати весь коментар
15.07.2022 13:22 Відповісти
Про медиків майже одночасно з Вами написав. Прошу не вважати плагіатом.
показати весь коментар
15.07.2022 13:24 Відповісти
Есть специальности, где как минимум лабораторные работы нужно проводить на специальном оборудовании и под наблюдением преподавателя. Например, химия или физика (большинство направлений). Медиков дистанционно также сложно учить - лекции еще можно онлайн, но без очных лабораторок (или как там у них это называется) не обойтись.
показати весь коментар
15.07.2022 13:23 Відповісти
Кім наче і розумний чувак, а дурний. Московити знов розіб"ють ті університети і загине ще більше людей.
показати весь коментар
15.07.2022 13:21 Відповісти
С 90% вероятностью експерты скажут что его восстановить уже нельзя
показати весь коментар
15.07.2022 13:26 Відповісти
Бідні діточки . Росіяни воюють проти дітей , проти освіти .
показати весь коментар
15.07.2022 13:29 Відповісти
Кто-нибудь может пояснить мне маниакальное желание зеленой власти с 1 сентября вернуть преподавателей и детей в школы и университеты, даже не имеющие бомбоубежищ?
показати весь коментар
15.07.2022 13:29 Відповісти
Для чого ? Точно з такою ж ціл

ю, з якою в Кременчуці працював торговий центр.
Хай мене Бог простить за такі думки, але жодна людина, що сповна розуму, не змогла б додуматися до такого в воюючій країні.
Вони зараз проводять опитування батьків,чи дають вони згоду на офлайн навчання, знаючи про 73% мені стає страшно, моя дружина після вчорашнього обстрілу Вінниці, сказала, так вони ж будуть включати сирени, попереджатимуть, я *****....
Явно прививки від К-19 також дали свій результат....
показати весь коментар
15.07.2022 14:17 Відповісти
Явно прививки від К-19 також дали свій результат.... 💯👍
показати весь коментар
15.07.2022 15:02 Відповісти
Якщо вони запровадять очне, то хай самi садять у кожну будiвлю по депутату, щоб протверезiли.
показати весь коментар
15.07.2022 15:15 Відповісти
Знищуються ворогом провідні ВУЗи, усіх бажаючих затовкати в інші - не вийде. І де гарантія, що знову не прилетіть? Надайте дітям можливість вчитись у безпеці не тільки вашим дітям. Зробіть виїзд за кордон студентів максимально прозорим. Це наше майбутнє.
показати весь коментар
15.07.2022 16:09 Відповісти
 
 