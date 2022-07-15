УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11480 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниВійна в Україні Війна
2 368 23
війна (56949) міськрада (461) військові навчання (2590) Буча (498)

"Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб нищити ворога", - міськрада Бучанщини попереджає про вибухи

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

учения

На території Бучанського району Київської області 15 липня проводяться антитерористичні навчання, внаслідок чого мешканці будуть чути постріли та вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради.

"15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, буде чутно постріли та вибухи.

Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб нищити ворога!" - пояснили у міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканців Полтавщини попереджають про навчальні стрільби і закликають зберігати спокій

Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб нищити ворога, - міськрада Бучанщини попереджає про вибухи 01

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Тебе ,лять,там мало "тренировок",тупой баклан?но мы выполним твое желание -подохните все от нашего нового оружия,козломорды)
показати весь коментар
15.07.2022 13:38
+4
Все впереди русак
показати весь коментар
15.07.2022 13:40
+2
Та який він українець?
Це кацапський ***** який тут кожен день реєструє новий акаунт під ВПН, його банять а воно знову лізе, і корестується гугл-перекладачом щоб видати себе за українця🤣
Скоро воно знову в бані буде
показати весь коментар
15.07.2022 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..не болтай ерундой, "герой"
показати весь коментар
15.07.2022 13:35 Відповісти
Тебе ,лять,там мало "тренировок",тупой баклан?но мы выполним твое желание -подохните все от нашего нового оружия,козломорды)
показати весь коментар
15.07.2022 13:38 Відповісти
Ти не "українець" а "дурний вишиватник"! А це ще гірше від "хахла-манкурта" Тому що "дружній ідіот" може наробить ще більної біди ніж прямий ворог Приперся сюди і сереш де-попало!
показати весь коментар
15.07.2022 14:01 Відповісти
Та який він українець?
Це кацапський ***** який тут кожен день реєструє новий акаунт під ВПН, його банять а воно знову лізе, і корестується гугл-перекладачом щоб видати себе за українця🤣
Скоро воно знову в бані буде
показати весь коментар
15.07.2022 14:09 Відповісти
Все впереди русак
показати весь коментар
15.07.2022 13:40 Відповісти
Герасим Устюгов

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:14.07.2022 - а теж саме іспанською зможеш, воєн?
показати весь коментар
15.07.2022 13:41 Відповісти
Козломордо-свинособачий рейх буде знищено
Лаптєногіє фашисти здохнуть
Луганськ дочекається хоробрих українських воїнів, і нарешті буде вільним від руснявого гімна
А ти тваринко балалаєчна здохнеш у страшних муках, а ми потренуємось на твоєму трупіку🤣🤣
показати весь коментар
15.07.2022 13:47 Відповісти
Не гавкай там свинособача морда, може без ВПН щось напишеш "хоробрий" обісцяний русачок,
Але не бійся, ми тебе скоро денаціфікуємо
Чекай уйоообок🤣🐷🐶
показати весь коментар
15.07.2022 13:58 Відповісти
Страшно?! По Луганску?! Ты только что из запоя вышел, кацап?
показати весь коментар
15.07.2022 13:53 Відповісти
Коли захворієш, хай на тобі потренуються студенти-медики, "в бойових умовах" - як ти любиш.
показати весь коментар
15.07.2022 14:43 Відповісти
У мене ідея! А чому-б на мінні поля (де виставляються протитанкові міни) не закладать "нижнім ярусом" нерозірвані ********** які наші сапери вилучають з полів боїв? Їх же все одно знищують! Буде "фугас" - СВУ який підсилить дію штатної міни - точно танку рознесе не тільки гусеницю Я коли мине необхідність у мінному полі і штатні міни зніматимуть - ті ********** в ямах можна просто на місці ліквідовувать Адже схеми мінних полів збережуться!
показати весь коментар
15.07.2022 14:08 Відповісти
А така інформація не допомагає ворогу? Це ніяк не розкриває можливих місць дислокації підрозділів? Нам не вистачає ще "ракетної Бучі"?
показати весь коментар
15.07.2022 14:10 Відповісти
 
 