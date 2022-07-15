"Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб нищити ворога", - міськрада Бучанщини попереджає про вибухи

На території Бучанського району Київської області 15 липня проводяться антитерористичні навчання, внаслідок чого мешканці будуть чути постріли та вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради.

"15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, буде чутно постріли та вибухи.

Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб нищити ворога!" - пояснили у міськраді.

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