"Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб нищити ворога", - міськрада Бучанщини попереджає про вибухи
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На території Бучанського району Київської області 15 липня проводяться антитерористичні навчання, внаслідок чого мешканці будуть чути постріли та вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради.
"15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, буде чутно постріли та вибухи.
Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб нищити ворога!" - пояснили у міськраді.
Топ коментарі
+5 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар15.07.2022 13:38
+4 Roman Skripnik
показати весь коментар15.07.2022 13:40
+2 Alison Reese
показати весь коментар15.07.2022 14:09
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Це кацапський ***** який тут кожен день реєструє новий акаунт під ВПН, його банять а воно знову лізе, і корестується гугл-перекладачом щоб видати себе за українця🤣
Скоро воно знову в бані буде
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Реєстрація:14.07.2022 - а теж саме іспанською зможеш, воєн?
Лаптєногіє фашисти здохнуть
Луганськ дочекається хоробрих українських воїнів, і нарешті буде вільним від руснявого гімна
А ти тваринко балалаєчна здохнеш у страшних муках, а ми потренуємось на твоєму трупіку🤣🤣
Але не бійся, ми тебе скоро денаціфікуємо
Чекай уйоообок🤣🐷🐶