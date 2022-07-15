Запоріжсталь закликала Зеленського і Кабмін ввести санкції проти крадіїв українського металу

Металургійний завод "Запоріжсталь" Групи Метінвест Ахметова і Новинського звернувся з офіційним листом до президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів із закликом накласти санкції на компанії та осіб, причетних до крадіжки з Маріуполя української металопродукції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі заводу, який є у розпорядженні редакції.

Запоріжсталь закликає ввести санкції проти російської компанії "Управляюча компанія Река-Море", зареєстрованої у Ростові-на-Дону, її керівника Геннадія Арустамова, а також проти всіх, хто причетний до перевезення, вантаження та продажу краденої продукції. Серед санкцій, які пропонує компанія — блокування активів, припинення торгових операцій, стягнення в дохід держави активів, які їм належать, та багато іншого.

Ці особи незаконно захоплювали та перепродували майно українських підприємств на тимчасово окупованій території, чим встановили загрозу національним економічним інтересам, наголошують у Запоріжсталі. Так, судно під назвою РМ-3, яке належить згаданій компанії, зайшло до Маріупольського порту, завантажилось українською металопродукцією і попрямувало до Ростова.

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"Дозвіл окупаційної адміністрації (під контролем РФ) щодо навантаження чужої продукції на судно, активне висвітлення цієї події у російських ЗМІ та повідомлення про наявність нібито "договору", за яким здійснюється вивезення продукції, свідчать про сприяння та/або допущення з боку РФ викрадення продукції українських заводів, та про грабіж майна. Для захисту своїх прав ми звернулися до правоохоронних органів", - сказано у зверненні.

У Запорожсталі підкреслили: через відвертий грабунок українські підприємства залишились без майна, а бюджет — без наповнення. "Діяльність вказаних вище осіб, а також РФ, загрожує національним інтересам, безпеці та економіці України, порушує право власності фізичних та юридичних осіб, і створює перешкоди для сталого фінансового розвитку", - підкреслюється у листі.

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Тому підприємство звернулося до Зеленського та уряду з проханням внести на розгляд РНБО введення санкцій стосовно цих осіб, а також – щодо всіх інших фізичних та юридичних осіб, які перевозять, вивантажують, продають та перепродують викрадену продукцію.

Як відомо, Росія цинічно краде з Маріуполя металопродукцію, яка була вироблена металургійними заводами Авзосталь, ММКІ та Запоріжсталь. До Ростова вирушило мінімум три кораблі, навантажені металом: це ті крадіжки, про які Росія розповіла сама у федеральних новинах.

Азовсталь, ММК ім. Ілліча та Запоріжсталь звернулися до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів із закликом не купувати продукцію сумнівного походження, а відразу повідомляти про це компанію Метінвест.

Підприємства також надали докази, що свідчать про те, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять із порту продукцію. Такий грабіж є не лише тяжким злочином згідно з Кримінальним кодексом України, а також має всі ознаки воєнного злочину згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

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