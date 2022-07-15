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Захід надасть ракети для HIMARS, які здатні бити на 300 км, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.
"Я думаю, що це поетапний рух. Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їхню зброю і точно влучати у цілі, і отримуємо більше зброї, та ще й з довшим радіусом дії", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+54 Oleg Zaporogec
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Об этом сообщил спикер Луганской ОВА Сергей Братчук:
1.Луганск. Минус БК.
2.Чернобаевка, Херсонщина. Минус БК.
3.Макеевка, Донетчина. Минус БК.
4.Чаплинка (район), Херсонщина. Минус БК.
5.Горловка, Донетчина. Минус БК.
Бо ермаку це не потрібно, він із ЗЄ відтискають Україну від НАТО, спасаючи свої паршиві шкури, про які в НАТО все знають.
Їм уже пече скоріше б почати переговори з ПУ, а тут НАТО зі своїми, панімаєш, Хаймерсами "лізуть".
А тепер всі знають , що будуть Хаймерси і можна продовжувати боротьбу, а не лізти у переговори з убивцями.Тепер не скажуть, що нам чогось не дають, так ми підемо домовлятись
ЗРОЗУМІЛО ВОНИ НЕ ХОЧУТЬ ЩОБ ЦЕ БУЛО ЗРОЗБЛЕНО З ЇХ ЗБРОЇ, БО
ЦЕ БУДЕ СХОЖЕ НА БОЯГУЗЛИВУ ПОВЕДІНКУ - ЗБРОЮ НАДАЛИ, А САМІ
БОЯТЬСЯ СТРІЛЯТИ.
Думаю у ЗСУ є ракети якими ми можемо вражати територію паРаши
і без американських ракет, не кажучи вже про Точку У