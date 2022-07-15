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Захід надасть ракети для HIMARS, які здатні бити на 300 км, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

"Я думаю, що це поетапний рух. Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їхню зброю і точно влучати у цілі, і отримуємо більше зброї, та ще й з довшим радіусом дії", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США задоволені точністю роботи HIMARS по складах і командних пунктах росіян, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
Нахєра це афішувати
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15.07.2022 13:54
+52
Поки діти продають квас ,грають в шахи,співають,щоб зібрати копійчину для ЗСУ,поки старенькі віддають волонтерам вишиті рушники на фронт, єрмаки,зеленські та портнови легко роздають мільярди олігархам та вимагають у заходу ще і ще...
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15.07.2022 13:55
+38
Лучший анонс - прилет куда-то очень далеко, где прилетов совсем не ждут.
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15.07.2022 14:02
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Пусть ждут не зная куда прилетит
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15.07.2022 15:15 Відповісти
Передайте Севастопольской бухте, в частности ЧМ наРФии, пламенный привет от всех украинцев!
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15.07.2022 15:18 Відповісти
Стули пельку!
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15.07.2022 15:28 Відповісти
лучше б он сказал, кода нам дадут яо. Вот тогда кацапы б точно уср*лись
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15.07.2022 15:35 Відповісти
Мабуть вже в дорозі на передову.
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15.07.2022 15:37 Відповісти
Вже давно тут, але дєрьмак не дозволяє, лаптєногі то його рідня.
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15.07.2022 17:37 Відповісти
Дивись не навроч,вояка буєв...
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15.07.2022 15:44 Відповісти
Давно пора
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15.07.2022 15:54 Відповісти
Эх, а в заголовке, будто это уже согласовано...
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15.07.2022 16:14 Відповісти
Ну впевнений чи не впевнений, але ще ж не дали.
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15.07.2022 16:15 Відповісти
замовкни, дебіл зелений, не розголошуй конкретики, жидво ти посліднє!!!
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15.07.2022 16:57 Відповісти
Что то мне подсказывает, что такие боеприпасы уже здесь.
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15.07.2022 17:08 Відповісти
Их уже давно отработали по Чаплинке, пробный пуск.
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15.07.2022 21:39 Відповісти
За сегодняшний день, 13 июля, украинские воины уничтожили пять российских складов с боеприпасами.

Об этом сообщил спикер Луганской ОВА Сергей Братчук:

1.Луганск. Минус БК.
2.Чернобаевка, Херсонщина. Минус БК.
3.Макеевка, Донетчина. Минус БК.
4.Чаплинка (район), Херсонщина. Минус БК.
5.Горловка, Донетчина. Минус БК.
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15.07.2022 21:44 Відповісти
Сказано для того, щоб єрмаки з падляками не змогли відмовитись
Бо ермаку це не потрібно, він із ЗЄ відтискають Україну від НАТО, спасаючи свої паршиві шкури, про які в НАТО все знають.

Їм уже пече скоріше б почати переговори з ПУ, а тут НАТО зі своїми, панімаєш, Хаймерсами "лізуть".

А тепер всі знають , що будуть Хаймерси і можна продовжувати боротьбу, а не лізти у переговори з убивцями.Тепер не скажуть, що нам чогось не дають, так ми підемо домовлятись
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15.07.2022 17:27 Відповісти
" Судя по ряду признаков, переданные Украине HIMARS используются именно с опорой на опыт их применения в Ираке и Афганистане - установки находятся в распоряжении Сил специальных операций и Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "
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15.07.2022 17:52 Відповісти
А кто отстранит , уволит ,ликвидирует , Ермака и Татарова Это главный вопрос
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15.07.2022 19:07 Відповісти
Резникову довіри немає. Він бреше за низкою аспектів оборони країни.
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15.07.2022 19:17 Відповісти
Скажеш гоп як перескочиш.
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15.07.2022 19:41 Відповісти
Все анонсы Резникова и вобще всей ЗЕшоблы вызывают стойкое недоверие
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15.07.2022 19:59 Відповісти
Якщо б не ці зелені потвори при владі, мали б свої ракети на будь яку дальність. І гаубиці. І стугн з корсарами було б в достатньої кількості.
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15.07.2022 20:22 Відповісти
пуйло штани зняв, щоб драли його всі.
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15.07.2022 22:47 Відповісти
значит уже дали и увеличат поставки. больше складов сгорит и дальше и техника будет в безопасности, нельзя далеко вперед хаймарсами подьезжать.
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15.07.2022 23:09 Відповісти
США НЕ ПРОТИ ЩОБ УКРАЇНА ОБСТРІЛЮВАЛА ТЕРИТОРІЮ паРАШИ, АЛЕ
ЗРОЗУМІЛО ВОНИ НЕ ХОЧУТЬ ЩОБ ЦЕ БУЛО ЗРОЗБЛЕНО З ЇХ ЗБРОЇ, БО
ЦЕ БУДЕ СХОЖЕ НА БОЯГУЗЛИВУ ПОВЕДІНКУ - ЗБРОЮ НАДАЛИ, А САМІ
БОЯТЬСЯ СТРІЛЯТИ.
Думаю у ЗСУ є ракети якими ми можемо вражати територію паРаши
і без американських ракет, не кажучи вже про Точку У
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15.07.2022 23:38 Відповісти
Немцы с 1943 по 1945 в пещерах наладили производстао Фау2 по 36 штук в сутки.Только на Лондон упало 10000 ракет.По 1000 кг в.в.Кто вам не дает.
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17.07.2022 18:47 Відповісти
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