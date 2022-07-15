Захід надасть ракети для HIMARS, які здатні бити на 300 км, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

"Я думаю, що це поетапний рух. Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їхню зброю і точно влучати у цілі, і отримуємо більше зброї, та ще й з довшим радіусом дії", - зазначив міністр.

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