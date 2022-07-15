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"Если не будем бомбить роддома и школы - нам не выиграть эту войну": Блогер-окупант Дрьомов виправдовує ракетний удар РФ по Вінниці
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Російський окупант та блогер Анатолій Дрьомов заявив, що для перемоги Росії потрібно бомбардувати пологові будинки та цивільне населення України.
Про це він пише у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Це війна! А на війні всі методи хороші. Якщо ми не бомбитимемо пологові будинки, школи, прості будинки - нам не виграти в цій війні. Лише тиск населення (України. - Ред.) на Зеленського може змусити його капітулювати. На кону репутація Росія та її армії. Ми повинні виграти, чого б це не вартувало!" - пише окупант.
Також Дрьомов вважає, що "не можна говорити поганого про свою країну під час війни, навіть, якщо вона не права".
Нагадаємо, раніше Дрьомов хизувався воєнними злочинами в Україні.
Топ коментарі
+69 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар15.07.2022 14:39
+50 Светлана Круп
показати весь коментар15.07.2022 14:41
+38 valera ivolgov
показати весь коментар15.07.2022 14:41
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Будь ласка, зачекайте...
только мы воспитаны по-другому и не сможем бомбить ваши роддома и школы...
разные мы...
Падла Zелена, бажаю в твій дім кацапську ракету, щоб ти сдох виродок.
обыкновенный фашист
Вот всякие зелёные хенералисимусы и вынуждены корчить из себя патриотов, сохраняя свои шкуры.
Или конченные дебилы вообще, как сверху я написал про шведов.
стесняюсь спросить обдолбаннх шведов, это вы после того как в НАТО вступили, не можете без кацапов? раньше чего не приглашали!? уроды европейские!
если уж что, то на Зеленского Украинцы будут давить не для того, чтобы сдаваться мокшанским пдрам-людоедам, а чтобы у каждого Украинца под подушкой был "джавелин", М16 (в крайнем случае АК) и боекомплект на неделю активных боевых действий.. ну и бонус - узаконивание тезиса "скарабеевых" о "клаптике земли и двух кацапских рабах"..)
то, что на Московии у её холопов вызывает страх, в Украине свободных людей увеличивает злость
Известных подлостью отцов.»
М. Лермонтов © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Кончені.
В его сообщениях на телеграмм наступила пауза, после чего появились еще более агрессивные клоны его канала, и от его лица они распространяли (или еще распространяют) фейки.
https://from-ua.info/ubyto-9000-rossyyskykh-*****-kh-*****-za-nedeliu-voyn-v-ukrayne-foto-vydeo-dokument/
Здесь , похоже, фото убитого и мертвого Дремова