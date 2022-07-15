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"Если не будем бомбить роддома и школы - нам не выиграть эту войну": Блогер-окупант Дрьомов виправдовує ракетний удар РФ по Вінниці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дрьомов

Російський окупант та блогер Анатолій Дрьомов заявив, що для перемоги Росії потрібно бомбардувати пологові будинки та цивільне населення України.

Про це він пише у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Це війна! А на війні всі методи хороші. Якщо ми не бомбитимемо пологові будинки, школи, прості будинки - нам не виграти в цій війні. Лише тиск населення (України. - Ред.) на Зеленського може змусити його капітулювати. На кону репутація Росія та її армії. Ми повинні виграти, чого б це не вартувало!" - пише окупант.

Також Дрьомов вважає, що "не можна говорити поганого про свою країну під час війни, навіть, якщо вона не права".

Нагадаємо, раніше Дрьомов хизувався воєнними злочинами в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ прокоментувало удар по Вінниці: В будинку офіцерів нібито проходила "нарада командування Повітряних Сил ЗСУ з постачальниками іноземної зброї"

Если не будем бомбить роддома и школы - нам не выиграть эту войну: Блогер-окупант Дрьомов виправдовує ракетний удар РФ по Вінниці 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+69
Звичайний фашист.
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15.07.2022 14:39
+50
Вы, ********, никогда эту войну не выиграете. А мы вам, тварям, все припомним.
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15.07.2022 14:41
+38
Більше нацист, звичайний нацист народжений на болоті під назвою паРаша.
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15.07.2022 14:41
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долбоеящер казковий
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15.07.2022 14:38 Відповісти
Звичайний фашист.
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15.07.2022 14:39 Відповісти
Більше нацист, звичайний нацист народжений на болоті під назвою паРаша.
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15.07.2022 14:41 Відповісти
ахаха, немцы такого не делали. или ты совок? да, совки делают, что и видим
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15.07.2022 14:57 Відповісти
Зовсім недалекий чи літературу читати не вмієш - війська СС живими з концтаборів нікого не випускали і каральні акції проводили з розтрілами мирних мешканців. Думай перед тим щоб щось написати.
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15.07.2022 16:31 Відповісти
В порівнянні з кацапськими комуністами,нацисти білі та пухнасті зайчики,є спогади радянського солдата де розповідається про зґвалтування ротою двох німецьких дівчаток,а потім їх використали як корм для свиней,при штурмі Керчі у 1942 році в руки червоноармійців потрапили німецькі поранені солдати,навіть не хочу розповідати про те що вони з ними робили.тому не нацистами їх треба називати в виродками з пекла.це навіть не зло а абсолютне зло.
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15.07.2022 18:25 Відповісти
Звичайні фашисти так не робили, що роблять кацапи. Це безумовно ФАШИЗМ тільки російський і він на декілька порядків жорстокіший
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15.07.2022 15:32 Відповісти
про правильных детей, которые пойдут в школы и неправильных, которые будут сидеть в подвалах я от кого-то уже слышал......
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15.07.2022 17:58 Відповісти
Просто настоящая фамилия у него Дерьмов
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15.07.2022 14:55 Відповісти
Цікаво було б дізнатися, що цей смердючий ватний долбоящер буде верещати, якщо якась країна почне бомбити роддомИ, школи, простиЄ дома кацапів, і його власний?
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15.07.2022 14:56 Відповісти
буде казати - ми добєм, нових наражают
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15.07.2022 15:37 Відповісти
этот ******** еще живой
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15.07.2022 14:39 Відповісти
Аналогично взаимно Россия это *********
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15.07.2022 15:13 Відповісти
Мой пост удалили. Дело хозяйское, но я не думаю, что сейчас это было правильно. Повторять написанное не буду, чтобы вообще не забанили.
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15.07.2022 15:24 Відповісти
Генштаб не вздумайте стріляти ракетами по території паРащі, бо гобліни кацапські образяться, не треба
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15.07.2022 14:40 Відповісти
спасибо за подсказку !!!
только мы воспитаны по-другому и не сможем бомбить ваши роддома и школы...
разные мы...
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15.07.2022 14:41 Відповісти
Та да. Нет в преисподней такого проклятого места, которое заслуживает русня. Страна ублюдочного биомусора.
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15.07.2022 14:53 Відповісти
1000%
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15.07.2022 15:50 Відповісти
А зря.. отрезвило бы их как следует. А так чувство полной безнаказанности.
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15.07.2022 15:10 Відповісти
Роддома та звичайні будинки не стріляють по Україні. Навіщо витрачати корисні ********** на це, коли краще винищити якись штаб або склад, що наблизить до перемоги
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15.07.2022 15:27 Відповісти
Не отрезвило бы. Бабы еще нарожают.

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15.07.2022 15:48 Відповісти
я б уже бомбил
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15.07.2022 15:17 Відповісти
Ти це кому шановний?
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15.07.2022 16:37 Відповісти
Вы, ********, никогда эту войну не выиграете. А мы вам, тварям, все припомним.
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15.07.2022 14:41 Відповісти
Репутація вашої "армії" - маніяк-імпотент, відкритий перехід до тактики терору це доводить.
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15.07.2022 14:41 Відповісти
****** этого на куски порвать надо будет.
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15.07.2022 14:43 Відповісти
Ублюдок кінчений!
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15.07.2022 14:43 Відповісти
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15.07.2022 14:43 Відповісти
Чому ця 200**** ще жива?
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15.07.2022 14:44 Відповісти
у нас кидона пока нет
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15.07.2022 14:56 Відповісти
Наше військово-політичне керівництво країни правильно робе, що не дозволяє відповідати вогнем по точкам обстрілів України, а тим більше по цивільним об'єктам кацапії, ми ж не тероритсти...
Падла Zелена, бажаю в твій дім кацапську ракету, щоб ти сдох виродок.
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15.07.2022 14:47 Відповісти
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали."
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15.07.2022 14:49 Відповісти
Как Дерьмов вообще высчитал эту формулу победы?
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15.07.2022 14:52 Відповісти
Обыкновенный фашист.
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15.07.2022 15:03 Відповісти
Значит можна рашистам отрезать головы, это ж война
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15.07.2022 14:53 Відповісти
Ні, не можна. Zевиродки звинуватять нас у тероризмі та посадить за вбивство росіян
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15.07.2022 15:03 Відповісти
Нет, это будут просто несчастные случаи. Шел рашист, шел и голову потерял. При чем тут мы?
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15.07.2022 15:07 Відповісти
Військові злочини є військові злочини. Не посадять у нас - посадять у Гаазі. Хочеш ризикнути?
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15.07.2022 15:20 Відповісти
Гарчання пораненого звіра!
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15.07.2022 14:53 Відповісти
идиот убогий, он еще на своей шкуре ощутит что мы с его рашкой сделаем, если конечно доживет
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15.07.2022 14:58 Відповісти
Приклад типового кацапського шовінізму.
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15.07.2022 14:59 Відповісти
Країна ман'яків-убивць! Їм не місце на земній кулі. Тільки знищувати!
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15.07.2022 14:59 Відповісти
« Люди, которые не только признают войну, но и считают её полезной, эти люди извращенцы по своей сути!» Л. Толстой
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15.07.2022 15:03 Відповісти
Усе таки каци ніколи не втямлять свою принципову помилку. Це не суспільство тисне на президента що б він запросив миру. Суспільство уважно слідкує , що б він випадково не капітулював.Та й з репутацією дещо спізнились. А гівнючок своє отримає.
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15.07.2022 15:09 Відповісти
Треба якогось кадирівця взяти в полон і вимінять на голову цього 3,14дараса...
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15.07.2022 15:09 Відповісти
выродок!!!!
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15.07.2022 15:12 Відповісти
Дремучий Дремов. Честное слово, даже жалко, что вы не все подохнете. Только те, кто с оружием пришел в мирную Украину. А с женщинами и детьми украинцы не воюют. Даже с такими, как вы...
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15.07.2022 15:15 Відповісти
"мы за ценой не постоим"
обыкновенный фашист
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15.07.2022 15:19 Відповісти
Росія вже не може вигравати війну . Це якщо Україна піде на умови Росії -ось тоді буде трагедія. А так Україна отримає Ленд- Ліз з ще більшою кількістю зброї і є всі шанси виграти Україні а не Росії. Це Росія вимагає переговорів -значить не все так добре в них.
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15.07.2022 15:21 Відповісти
Так і є, в Україні навіть думок немає про перемир"я, тим більше про поразку! Добро переможе зло! Правда на нашому боці! Молимось за ЗСУ!
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15.07.2022 15:28 Відповісти
Лишь бы наша власть не пошла на договорняк с кацапами.
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15.07.2022 15:32 Відповісти
Эта власть уже давно бы пошла на договорняк с кацапами, да кто же ей даст! Её вынесут в таком случае и тёплых кабинетов и хорошо, если живой.
Вот всякие зелёные хенералисимусы и вынуждены корчить из себя патриотов, сохраняя свои шкуры.
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15.07.2022 15:41 Відповісти
У такі заяви москальського планктону треба постійно тицькати писком тих європейських керівників, хто вагається посилити санкції або прагне зберегти обличчя пуйла.
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15.07.2022 15:33 Відповісти
Вопрос к зебилам. Когда мы будем наносить ракетно - бомбовые удары по норам орков,что бы выжигать их самок и *********? За Гостомель,Ирпень,Бучу,Винницу, Николаев, Кременчуг,Мариуполь? А ,предатели ******? По вашим братьям с белопараши ухуярить тоже босс ***** не даёт,за те миллиарды,за сдачу страны. ******** квартальные.
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15.07.2022 15:34 Відповісти
Да там 80% ***@нутих фашистів.
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15.07.2022 15:35 Відповісти
не понимаю, почему до сих пор цивилизованные страны открывают визы для кацапов. В Европе скоро от кацапов начнется социальный токсикоз. Население эрефии больное поголовно, они живут в этом мраке, и несут его с собой туда, куда им позволяют...

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15.07.2022 15:40 Відповісти
так называемые "цивилизованные страны" дрочат на русских. Бо они у них харошие и вообще жертвы путина, и им надо помогать.
Или конченные дебилы вообще, как сверху я написал про шведов.
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15.07.2022 15:56 Відповісти
вчера статья была, что кацапскую фигуристку шведы пригласили в гости для дачи мастер-класса. Кацапы от счастья чуть на г*но не изошли, что не могут шведы без их фигуристов!

стесняюсь спросить обдолбаннх шведов, это вы после того как в НАТО вступили, не можете без кацапов? раньше чего не приглашали!? уроды европейские!
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15.07.2022 15:57 Відповісти
Ещё один серийный маньяк убийца и феерический рашистский *******!!!
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15.07.2022 15:45 Відповісти
вбивати аби зберегти репутацію! яку репутацію! Карного злочинця? вора в законі? яку можна мати репутацію будучи вбивцею?!
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15.07.2022 15:49 Відповісти
"Россия-самая паскудная, до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
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15.07.2022 15:53 Відповісти
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15.07.2022 15:53 Відповісти
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15.07.2022 15:57 Відповісти
На кону репутация армии , о какой репутации может идти речь , когда ваша армия это мародеры, насильники детей , убийцы стариков и беззащитных женщин , вы позор вселенной, этот позор вам не отмыть никогда , от вас будут шарахаться как от прокаженных еще много столетий , если вы еще будете существовать , твари рашисткие.
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15.07.2022 15:59 Відповісти
дебил.. логика обычного сцыкливого террориста-кацапа..
если уж что, то на Зеленского Украинцы будут давить не для того, чтобы сдаваться мокшанским пдрам-людоедам, а чтобы у каждого Украинца под подушкой был "джавелин", М16 (в крайнем случае АК) и боекомплект на неделю активных боевых действий.. ну и бонус - узаконивание тезиса "скарабеевых" о "клаптике земли и двух кацапских рабах"..)
то, что на Московии у её холопов вызывает страх, в Украине свободных людей увеличивает злость
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15.07.2022 16:04 Відповісти
Вони так спримають світ,звідти їх патологічні ідеї,й дії
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16.07.2022 16:26 Відповісти
Твари рашисты фашисты, не с теми вы воевать взялись, вам мировым террористам никогда не покорить великий сильный свободолюбивый справедливый народ.
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15.07.2022 16:13 Відповісти
…презренные потомки
 Известных подлостью отцов.»
М. Лермонтов © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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15.07.2022 16:16 Відповісти
Назвавши війну війною на кримінальну статтю про дискредитацію орків цей фашист вже нахрюкав. Чекаємо вироку російського "правосуддя".
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15.07.2022 16:34 Відповісти
Бутылку ему в сраку.
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15.07.2022 16:45 Відповісти
Кацап звичайний. Таких там 99%.
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15.07.2022 16:54 Відповісти
Ну так-так, а ви тим часом зобов'язуйтесь не їбашити кацапів і далі, умнічки. Просто почекаємо, поки вони перемелять калібрами Україну так, щоб не схожою на місячну поверхню залишалася лише територія Чорнобильської АЕС, от так і переможемо.
Кончені.
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15.07.2022 17:00 Відповісти
ДерьмоДемон!***** пизсзда вам всей поРаше!!!история вас не то что не учит а заставляет быть дерьМом!СЛАВА ПУТИНУХУЙЛУ!!!ПРОСРАЛ ПОРАШУ!!!
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15.07.2022 17:03 Відповісти
У этого ублюдка есть и другие признания...
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15.07.2022 17:12 Відповісти
Стандартный образ мышления среднестатистического кацапа. Хорошо бы эту гниду выловить. Но это трудно, так как такое дерьмо сидит в тылу и вылазит пострелять, когда кругом безопасно.
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15.07.2022 17:13 Відповісти
Мосад після війни десятиліттями розшукував і ліквідовував нацистів. Така сама доля має чекати на таких ублюдків як цей Дрьомов і йому подібних.
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15.07.2022 17:27 Відповісти
Я не здивуюся, якщо кожен убитий мирний житель є чистим негативом для Росії. тому що захід надає більше підтримки кожного разу, коли це відбувається, це створює ворогів на все життя серед родини, що вижила. Цей росіянин також думає, що Україна схожа на Росію, він вважає, що якщо вигнати лідера, то все закінчиться. Під час Другої світової війни британський Чемберлен, який примирився з Німеччиною, був витіснений. Його замінив Черчілль, прибічник жорсткої лінії, який обіцяв «пот крові та сльози, а потім перемогу», так і сталося.
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15.07.2022 17:30 Відповісти
Війна не закінчиться поки ми не стратимо всіх гоблінів-росіян.
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15.07.2022 17:30 Відповісти
Нашим ублюдкам правителям нужно понимать , что без уничтожения инфраструктуры в России - аэродромы, склады, ЖД ,утопить ВЕСЬ флот в Севастополе , Керченский мост, нефтезаводы и нефтебазы. ИДИОТЫ - делайте это не медленно , иначе нас будут убивать как в тире , тысячами. Это касается и Белоруссии со стартовыми площадками для ракет.
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15.07.2022 17:40 Відповісти
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15.07.2022 18:01 Відповісти
Це слова хворого на всю голову фашиста!!! В раші через одного такі. Молодь 56% підтримує пуйла!!!
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15.07.2022 18:12 Відповісти
все пожелания нужно просто ему писать
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15.07.2022 18:48 Відповісти
Треба ж бути таким тупим яким чином це допоможе їм перемогти? Зате ми знаємо їх слабкі місця. Треба херачити по містам, школам, пологовий Вони думають що у нас такі ж "больові точки".
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15.07.2022 19:03 Відповісти
Спорить с березовой мартышкой - контрпродуктивное дело, пусть ему, нехай мечтает о "Русском мире", все равно его мир будет ограничен 200на 100, на 2000 см, и это в лучшем случае, а то как рашистчких танкистов, прийдется собирать в баночку из под майонеза. И это есл заслужит, а то попадёт в категорию -пропал без вести, распылился на атомы, какой тогда прибыток самке?
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15.07.2022 19:35 Відповісти
Там багато таких, просто цей ще вміє говорити. Єдине про що шкодую у цій ситуації, то про те, що у цього ******** є шанс легко вмерти, наприклад від розриву снаряду.
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15.07.2022 20:03 Відповісти
Воно ще не закатруплене?
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15.07.2022 20:56 Відповісти
Дремов уже убит. Было где-то выставлено аудио с записью телефон.разговора с его матерью. Она плакала и говорила,что не станет ничего сообщать о нем.
В его сообщениях на телеграмм наступила пауза, после чего появились еще более агрессивные клоны его канала, и от его лица они распространяли (или еще распространяют) фейки.
https://from-ua.info/ubyto-9000-rossyyskykh-*****-kh-*****-za-nedeliu-voyn-v-ukrayne-foto-vydeo-dokument/
Здесь , похоже, фото убитого и мертвого Дремова
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15.07.2022 22:50 Відповісти
Шкода що не бомбили пологовий будинок коли там народився цей вишкрібок.А можливо і бомбили бо воно явно контужене
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15.07.2022 22:55 Відповісти
Вот бы взять эту суку живой. И делать такое что бы он, мечтал сдохнуть.
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15.07.2022 23:09 Відповісти
 
 