"Если не будем бомбить роддома и школы - нам не выиграть эту войну": Блогер-окупант Дрьомов виправдовує ракетний удар РФ по Вінниці

Російський окупант та блогер Анатолій Дрьомов заявив, що для перемоги Росії потрібно бомбардувати пологові будинки та цивільне населення України.

Про це він пише у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Це війна! А на війні всі методи хороші. Якщо ми не бомбитимемо пологові будинки, школи, прості будинки - нам не виграти в цій війні. Лише тиск населення (України. - Ред.) на Зеленського може змусити його капітулювати. На кону репутація Росія та її армії. Ми повинні виграти, чого б це не вартувало!" - пише окупант.

Також Дрьомов вважає, що "не можна говорити поганого про свою країну під час війни, навіть, якщо вона не права".

Нагадаємо, раніше Дрьомов хизувався воєнними злочинами в Україні.

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