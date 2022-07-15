Найбільші втрати у лавах ЗСУ були в травні: гинули до ста воїнів за день. Отримана від партнерів зброя змінила картину, - Резніков. ВIДЕО

Від початку повномасштабної війни Росії проти України найбільші втрати серед українських військовослужбовців були у травні на Донбаському напрямку.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

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"У мене є дані (про масштаб втрат ЗСУ. - Ред.), але я не можу їх оприлюднити, щоб не дарувати ворогу деталі. Можу сказати, що вони суттєво відрізняються від величезних втрат ворога. Найбільший пік наших втрат був у травні", - повідомив він.

За словами міністра, тоді перевага армії РФ була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку.

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"Вони використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки набоїв. В травні місяці дійсно до ста хлопців і дівчат, на жаль, гинуло, і до 300-400 було поранених", - вказав Резніков.

Він вказав, що картина змінилася після того, як стало надходити озброєння від партнерів.

"Ми поступово почали змінювати картину завдяки зброї 155-го калібру… Спочатку поїхали "Тріпл севен", чи "Три топора", як їх називають (гаубиці М777), потім поїхали М109, "Цезарі", Panzerhaubitze і так далі - і це конкретно змінило ситуацію.

Контрбатарейна боротьба одразу зменшила інтенсивність вогню.

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А як приїхали всім відомі HIMARS - то, ви знаєте, коли ми точно, дуже чітко попадаємо у їхні склади й командні центри, - це починає змінювати картину бою дуже суттєво. І я маю надію на додаткові HIMARS, додаткові М-270 MLRS, які вже три заїхали і будуть ще від наших партнерів", - наголосив Резніков.