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війна (56949) втрати (3842) Резніков (1386)

Найбільші втрати у лавах ЗСУ були в травні: гинули до ста воїнів за день. Отримана від партнерів зброя змінила картину, - Резніков. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України найбільші втрати серед українських військовослужбовців були у травні на Донбаському напрямку.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є дані (про масштаб втрат ЗСУ. - Ред.), але я не можу їх оприлюднити, щоб не дарувати ворогу деталі. Можу сказати, що вони суттєво відрізняються від величезних втрат ворога. Найбільший пік наших втрат був у травні", - повідомив він.

За словами міністра, тоді перевага армії РФ була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ми побачимо цього року, - Резніков

"Вони використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки набоїв. В травні місяці дійсно до ста хлопців і дівчат, на жаль, гинуло, і до 300-400 було поранених", - вказав Резніков.

Він вказав, що картина змінилася після того, як стало надходити озброєння від партнерів.

"Ми поступово почали змінювати картину завдяки зброї 155-го калібру… Спочатку поїхали "Тріпл севен", чи "Три топора", як їх називають (гаубиці М777), потім поїхали М109, "Цезарі", Panzerhaubitze і так далі - і це конкретно змінило ситуацію.

Контрбатарейна боротьба одразу зменшила інтенсивність вогню.

Також читайте: Роспропаганда поширює фейк про втрати ЗСУ, - ЦПД

А як приїхали всім відомі HIMARS - то, ви знаєте, коли ми точно, дуже чітко попадаємо у їхні склади й командні центри, - це починає змінювати картину бою дуже суттєво. І я маю надію на додаткові HIMARS, додаткові М-270 MLRS, які вже три заїхали і будуть ще від наших партнерів", - наголосив Резніков.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
Заткни свою пельку козел і далі вилизуй сраку єрмаку і зеленському.
Ти вже свій професіоналізм як міністр оборони показав усім, розказуючи що війни не буде.
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15.07.2022 14:41
+21
для кого-то статистика... данные... листок на столе..
а для кого-то... один единственный, которого не будет больше никогда...
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15.07.2022 14:54
+16
А арахамія казав 1000 в день
ЧОМУ Арахамію досі не позбавили мандату ?
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15.07.2022 15:01
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Заткни свою пельку козел і далі вилизуй сраку єрмаку і зеленському.
Ти вже свій професіоналізм як міністр оборони показав усім, розказуючи що війни не буде.
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15.07.2022 14:41 Відповісти
Министром обороны должна быть Маруся Звиробий ,а заместителем Татьяна Черновол‼️Или наоборот‼️Слава ЗСУ❤️💙💛!
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15.07.2022 15:50 Відповісти
і чим же "зашкварилась" у владі Тетяна Чорновіл, можна докладніше? а то я г+г не дивлюсь, не в курсі, що там зебілам про Чорновол набрехали
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15.07.2022 17:56 Відповісти
Хороший стёб.
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15.07.2022 19:43 Відповісти
шо віини не буде розказували всі політологи -- казали шоб нападати тре мати перевагу в 3--5 раз в солдатах -- у нас був паритет а в них була перевага в залізі в 10 раз і вони напали
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15.07.2022 14:50 Відповісти
Всі куплені політологи. Не розказуйте неправди. Навіть люска казав що війна буде. https://www.youtube.com/watch?v=H50ho9Dlrms&t=13s
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15.07.2022 18:59 Відповісти
для кого-то статистика... данные... листок на столе..
а для кого-то... один единственный, которого не будет больше никогда...
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15.07.2022 14:54 Відповісти
На фронті гинуть кращі з кращих...для української нації це дуже тяжкі втрати. Помста і тільки вона здатна притупи біль, кожна рашистська наволоч повинна бути знищена в Україні.
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15.07.2022 15:26 Відповісти
А арахамія казав 1000 в день
ЧОМУ Арахамію досі не позбавили мандату ?
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15.07.2022 15:01 Відповісти
Справді, цікаво - чому такі різні цифри. Зєзє говорив до 300, агрохімія - до 500, цей - до 100. Мені, звичайно, більше подобається остання цифра (наскільки такі цифри взагалі можуть подобатися), але якого біса?
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15.07.2022 15:09 Відповісти
Він говорить тільки за ЗСУ, а ще є нац.гвардія, прикордонникі, МВС
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15.07.2022 15:38 Відповісти
Само склерозник. Зе говорил о 70 - 100 макс.
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15.07.2022 19:44 Відповісти
Саме так. Моя помилка.
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15.07.2022 21:26 Відповісти
рєзніков-слизький слуга зелених
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15.07.2022 15:10 Відповісти
Там всі мають бути слизькими. Навіть більш-менш адекватні і професійні люди. Бо ж зе може псіхануть, і призначити якогось відвертого крота. Замість "слизького".
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15.07.2022 15:40 Відповісти
Этот ваш Резинников слишком много трындит, имхо. В том числе слишком много лишнего, ненужного и вредительского.
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15.07.2022 15:16 Відповісти
Та нібито не так і багато, порівняно з іншими. А що саме врєдітельского?
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15.07.2022 15:28 Відповісти
ПНХ сохатий
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15.07.2022 15:33 Відповісти
Балабол, как и Маляр. На самом деле потери в Украине посчитать есть несколько способов, и рашка это может сделать так же как и любой кому интересно, скрывают потери от населения, больше всего их было в марте и апреле, но чтобы скрыть последствия саботажа потери переводят на попозжа типа ж готовились к войне, а виноватых делают поставщиков оружия, а не 3х-летний саботаж и шашлыки в мае. Самый простой способ как посчитать| берете 3-5 населенных пунктов с населением 10-20к, где нету военных частей(это делает нижний порог похыбкы) в таких городках скрыть просто невозможно колличество потерь, вычисляете среднее по населению и по потерям. Потом берете заниженное значение всего населения Украины, допустим 30ккк и его делите на среднее по населепнию и потом умножаете на средние потери. В середине апреля была цифра 23к и поверте она очень занижена условиями подсчета.Это все печально но за тот асфальт и саботаж в три года кто то не хочет никак отвечать.
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15.07.2022 15:34 Відповісти
Чувак. Всё итак откроется, так что говорить бессмысленно сейчас. Но я тебе скажу одно - ты не прав. То что творилось в мае это была настоящая мясорубка с обеих сторон. Недаром это называли повторением Первой Мировой. И цифры Резникова у меня вызывают намного большее доверие чем то что говорили другие, так как по тому что писали участвующие в боях как-то так и получается.
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15.07.2022 15:37 Відповісти
Головна причина загибелі наших бійців - асфальт замість зброї.
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15.07.2022 15:36 Відповісти
Нет. Главная причина страшные бои.
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15.07.2022 15:38 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте.
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15.07.2022 16:10 Відповісти
Балоболе, тут дані про склад ВКС РФ на 2022 рік - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Бойових літаків, включно з стратегічними бомбардувальниками, разом - 1132, з них 220 ЗСУ вже жорстко приземлила. Це ніяк не 5%, а 19,43%. Тобто, майже у 4 рази більше, ніж ти збрехав. Вони вже бояться залітати в зону дії нашої ППО, обстрілюють ракетами дистанційно. І так по кожній позиції, яку ти навів. А по танках - на 2021 рік вони мали в строю 3330, на сьогодні 1672 перетворені на сировину для української металургії, тобто, більше половини. Так що, лякай горобців - це в тебе краще вийде.
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15.07.2022 15:52 Відповісти
так оно и есть, когда внезапно закончились основные снаряды 152мм которых почему-то не закупали три последних года
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15.07.2022 16:02 Відповісти
 
 