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армія рф (13581) війна (56949) окупація (5863)

Російська влада продовжує відчувати нестачу особового складу та робочої сили на окупованих українських територіях, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,окупація,арміярф

Головний пріоритет російської армії на даному етапі - систематичні та масштабні обстріли цивільної інфраструктури України.

До таких висновків дійшли в американському Інституті вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Ракетний удар по Вінниці є частиною цієї тактики, йдеться в доповіді ISW.

Паралельно продовжуються спроби роздати російські паспорти мешканцям окупованих південних районів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ, імовірно, скоро почне масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, - ISW

Для стимуляції пенсіонерів до набуття громадянства РФ окупаційні війська відкрили в Мелітополі пенсійний фонд, який обслуговуватиме більшу частину Запорізької області, йдеться в документі.

У Херсоні очікується прибуття політичних сил для організації проросійського референдуму в області.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
Зеля, где готовые балистические ракеты Гром? 5 мес. войны, они уже должны летать стаями за паребрик!
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15.07.2022 15:12
+7
Закатаны в асфальт. Главное - перестать стрелять (с).
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15.07.2022 15:22
+6
Не лякайте його, він про них навіть не чув. Так,Гром був,але при зелених не прогримів, турбулентность завадила
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15.07.2022 15:19
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Оно им и не надо, им всё и всех украсть по максимуму и свалить. Всё, максимум - буферную зону сделать. Но у Украинского народа и ВСУ есть планы получше!
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15.07.2022 15:08 Відповісти
Зеля, где готовые балистические ракеты Гром? 5 мес. войны, они уже должны летать стаями за паребрик!
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15.07.2022 15:12 Відповісти
Неначасі!!!
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15.07.2022 15:14 Відповісти
Не лякайте його, він про них навіть не чув. Так,Гром був,але при зелених не прогримів, турбулентность завадила
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15.07.2022 15:19 Відповісти
Закатаны в асфальт. Главное - перестать стрелять (с).
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15.07.2022 15:22 Відповісти
ну і *** з ними чим ми ім поможем хіба шо вібати харашо по них шоб забули чого вони тут
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15.07.2022 15:14 Відповісти
на рашці м'яса достатньо...не дарма їх 20 років з дитинства зомбували..
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15.07.2022 15:25 Відповісти
на хер они пишут про проблемы раzziянской влады? по ходу войны видно, что украинская влада страдает полным отсутствием орг. способностей, непомерной жадностью, и нестачей мозга в черепах.
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15.07.2022 15:30 Відповісти
получившим паспорта с курицей мутантом надо помнить о визовом режиме с Украиной
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15.07.2022 15:34 Відповісти
Ой да нестача, воно і видно, така нестача що кожний день в Україні на 1 житловий квартал меншає. Арестовичі, йдіть на *** зі своїми прогнозами для ідіотів.
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15.07.2022 16:53 Відповісти
 
 