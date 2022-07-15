Російська влада продовжує відчувати нестачу особового складу та робочої сили на окупованих українських територіях, - ISW

Головний пріоритет російської армії на даному етапі - систематичні та масштабні обстріли цивільної інфраструктури України.

До таких висновків дійшли в американському Інституті вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Ракетний удар по Вінниці є частиною цієї тактики, йдеться в доповіді ISW.

Паралельно продовжуються спроби роздати російські паспорти мешканцям окупованих південних районів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ, імовірно, скоро почне масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, - ISW

Для стимуляції пенсіонерів до набуття громадянства РФ окупаційні війська відкрили в Мелітополі пенсійний фонд, який обслуговуватиме більшу частину Запорізької області, йдеться в документі.

У Херсоні очікується прибуття політичних сил для організації проросійського референдуму в області.