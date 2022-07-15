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Російська влада продовжує відчувати нестачу особового складу та робочої сили на окупованих українських територіях, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головний пріоритет російської армії на даному етапі - систематичні та масштабні обстріли цивільної інфраструктури України.
До таких висновків дійшли в американському Інституті вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.
Ракетний удар по Вінниці є частиною цієї тактики, йдеться в доповіді ISW.
Паралельно продовжуються спроби роздати російські паспорти мешканцям окупованих південних районів України.
Для стимуляції пенсіонерів до набуття громадянства РФ окупаційні війська відкрили в Мелітополі пенсійний фонд, який обслуговуватиме більшу частину Запорізької області, йдеться в документі.
У Херсоні очікується прибуття політичних сил для організації проросійського референдуму в області.
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