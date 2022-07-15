Польща купить у США танки Abrams на заміну Т-72, які передали Україні

Польща купить у США 116 старих танків Abrams. Техніка має заповнити нестачу, яка виникла після того, як Варшава передала українській армії танки Т-72.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskie Radio.

Перші поставки танків Abrams мають початися на початку наступного року. Машини заповнять нестачу, яка виникла після того, як Польща передала українській армії танки Т-72. У рамках поставок озброєння в Україну було поставлено понад 240 модифікованих машин.

Віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що угоду з адміністрацією США вже укладено.

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