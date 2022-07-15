Польща купить у США танки Abrams на заміну Т-72, які передали Україні
Польща купить у США 116 старих танків Abrams. Техніка має заповнити нестачу, яка виникла після того, як Варшава передала українській армії танки Т-72.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskie Radio.
Перші поставки танків Abrams мають початися на початку наступного року. Машини заповнять нестачу, яка виникла після того, як Польща передала українській армії танки Т-72. У рамках поставок озброєння в Україну було поставлено понад 240 модифікованих машин.
Віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що угоду з адміністрацією США вже укладено.
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Автор: Христина Бедрик
це - найбільший внесок по бронетехниці в ЗСУ
Нам пишут из разных мест Европы о том, как обстоит дело с нашими беженцами и как их количество постепенно меняет отношение к оркам. Понятно, что это - частные случаи, но их совокупность перерастает в качественные изменения, с которыми приходится считаться властям. Так, буквально вчера очевидцы описывали сцену на одном из предприятий, куда устроился на работу «не такой русский», недавно смывшийся из мордора. В общем, пока его до конца не оформили, быстренько прекратили процесс и попросили идти мимо.
Позже мы обобщим такие истории и сделаем отдельный материал, а тут просто отметим, что тому же Шольцу приходится учитывать ситуацию и скрепя сердце, или чем он там скрепит, все же поставлять в Украину оружие. Оно и понятно, поскольку у него перед глазами имеется предшественница, чье шестнадцатилетнее правление все больше выглядит работой Штирлица в тылу немецкого врага. И там потихоньку вызревает ситуация, когда ей и мсье Шредеру таки прийдется рассказывать о том, по какой причине у них такая невыносимая любовь образовалась к другу Владимиру, а главное - когда это случилось. И если по мсье Шредеру еще могут быть какие-то разночтения, то у мадам Меркель эта любовь забурлила аккурат во время исполнения ею своих должностных обязанностей, со всеми вытекающими последствиями.
В общем, нынешнему канцлеру Шольцу таки приходится быть в тренде, и несмотря на внутренние противоречия в плане того, как правильно выговаривать имя прутина - «друг Владимир», как его называли предшественники, или «военный преступник», как его называют все больше простых людей и лидеров цивилизованных стран. Оттого у него и получается «игра в смычка», когда он выдает обещания, потом - отрабатывает назад, придумывая какие-то невероятные причины, но после того, когда эти самые причины публично становятся несостоятельными, таки приходится направлять нам то самое оружие, которое было обещано ранее.
Так, мы уже получили определенное количество самоходных гаубиц PzH2000 в наборе с контрбантарейной станцией, что дает возможность почти полностью автоматизировать процесс обнаружения огневых позиций врага и их уничтожение практически без вмешательства экипажа. Машины педантично, с немецкой точностью, вычисляют координаты цели, наводят орудия и с той же самой точностью, отправляют туда несколько подарков 155 мм калибра, которые прилетают в точку прицеливания одновременно. Тем самым, артиллерийским расчетам противника просто не остается времени смыться после первого прилета или в момент, когда им становится понятно, что их позиция вскрыта. Туда ложится целый залп, который может обеспечить как одна гаубица, которая отстреливается несколькими снарядами, которые по разным траекториям прилетают в одну точку одновременно, так и это могут сделать несколько орудий, получивших координаты одновременно.
В общем, именно первая партия гаубиц уже не просто зашла в Украину, но орки уже ощутили на себе такое, чего до этого они никогда не видели и даже не представляли, как это может выглядеть. А теперь они имеют личный опыт, правда поделиться им они уже не смогут. Видя такую красоту и пораскинув мозгами, они приходят к выводу, что в данном случае, надо держаться подальше от места прилета, причем, в режиме одна нога здесь, другая - там. Вернее: во-о-он там!
И что характерно во всей этой эпопее с поставками, довольно четкую позицию заняла военная промышленность Германии. У нее сработал прагматизм, а возможно, и какие-то исторические мотивы, которые напоминают о том, что красным армейцам отдана не вся сдача, и если ее нельзя обеспечить собственными руками, то вполне можно - собственным оружием, пусть и в руках украинцев.
Так, стало известно о том, что буквально вчера концерн Rheinmetall снял с консервации 30 БМП Marder и начал их заводскую подготовку для поставки в Украину. Всего он намерен поставить 100 единиц этой техники, но первая партия уже пошла в работу. Оно и понятно, ведь правильный вывод из консервации - целый процесс, обвязанный рядом технологических процедур, а с учетом того, как дотошно немцы придерживаются всех регламентов, можно не сомневаться в том, что они вылижут каждую машинку до состояния новой игрушки. Насколько известно, пока рассматривается схема передачи этой техники через третьи страны, но вполне возможно, что в конце концов, они пойдут прямо в Украину.
Пока в кабинете Шольца рассказывают о том, что им очень бы не хотелось, чтобы орки лично увидели немецкую технику и чтобы не возникло исторических аналогий. Там полагают, что гаубицы PzH2000 орки по-любому не увидят, поскольку те работают с большого расстояния и максимум, что можно увидеть - входящий снаряд, но впечатлений от этого не останется, а вот БМП - точно будет на передке. То есть, орки будут видеть, как немецкая машина с нашим экипажем утюжит их от души и с немецким огоньком.
И что интересно, Rheinmetall это именно тот концерн, официальный представитель которого поймал Шольца за язык, когда тот начал рассказывать о том, что не может поставить бронетехнику Украине, поскольку она нужна Бундесверу, в частности и танки. Так вот, представитель концерна выступил перед прессой и сказал о том, что канцлер не вполне владеет ситуацией и у военных не нужно забирать технику для Украины, поскольку достаточное количество единиц техники предыдущего поколения находится на базах хранения самого концерна Rheinmetall, и это та техника, которую Бундесвер сам снял с вооружения в пользу машин нового поколения.
Тогда Шольц стал рассказывать о напряженной международной обстановке и что Бундесверу самому нужны дополнительные единицы бронетехники, но и тут Rheinmetall не растерялся и направил правительству контракт на поставку 111 БМП Puma. И Шольцу уже некуда отступать, поскольку если международная обстановка напряженная, то покупай новейшие машины, которые предлагает производитель. Министерство обороны Германии уже согласовало контракт на поставку и он ушел в Канцелярию. За базар надо отвечать!
Ну а глава Rheinmetall Armin Papperger говорит о том, что не видит проблем в том, чтобы поставить Украине все 100 БМП Marder, которые стоят без дела и плюс к тому - 88 танков «Леопард - 1», которые перед поставкой тоже могут быть слегка тюнингованы. Тем самым, в концерне как бы намекают, что если вы и про танки расскажете, что самим надо, мы вам направим контракт еще и на закупку новых танков.
Но в любом случае, процесс пошел, и первые три десятка БМП уже готовятся к отправке, а это значит, что орки очень скоро опять почувствуют на себе прочность крупповской стали. А ЗСУ с удовольствием поможет добиться всей полноты ощущений.
Ми переможемо!
anti-colorados
Сталася невідома помилка. Спробуйте трохи пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
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бо бідні!
а чому бідні....
за свої купують, зауважте!
так само як і до того купували танки та Петріоти, а не розкрадали на Крадівництвах
це - найбільший внесок по бронетехниці в ЗСУ
Нам пишут из разных мест Европы о том, как обстоит дело с нашими беженцами и как их количество постепенно меняет отношение к оркам. Понятно, что это - частные случаи, но их совокупность перерастает в качественные изменения, с которыми приходится считаться властям. Так, буквально вчера очевидцы описывали сцену на одном из предприятий, куда устроился на работу «не такой русский», недавно смывшийся из мордора. В общем, пока его до конца не оформили, быстренько прекратили процесс и попросили идти мимо.
Позже мы обобщим такие истории и сделаем отдельный материал, а тут просто отметим, что тому же Шольцу приходится учитывать ситуацию и скрепя сердце, или чем он там скрепит, все же поставлять в Украину оружие. Оно и понятно, поскольку у него перед глазами имеется предшественница, чье шестнадцатилетнее правление все больше выглядит работой Штирлица в тылу немецкого врага. И там потихоньку вызревает ситуация, когда ей и мсье Шредеру таки прийдется рассказывать о том, по какой причине у них такая невыносимая любовь образовалась к другу Владимиру, а главное - когда это случилось. И если по мсье Шредеру еще могут быть какие-то разночтения, то у мадам Меркель эта любовь забурлила аккурат во время исполнения ею своих должностных обязанностей, со всеми вытекающими последствиями.
В общем, нынешнему канцлеру Шольцу таки приходится быть в тренде, и несмотря на внутренние противоречия в плане того, как правильно выговаривать имя прутина - «друг Владимир», как его называли предшественники, или «военный преступник», как его называют все больше простых людей и лидеров цивилизованных стран. Оттого у него и получается «игра в смычка», когда он выдает обещания, потом - отрабатывает назад, придумывая какие-то невероятные причины, но после того, когда эти самые причины публично становятся несостоятельными, таки приходится направлять нам то самое оружие, которое было обещано ранее.
Так, мы уже получили определенное количество самоходных гаубиц PzH2000 в наборе с контрбантарейной станцией, что дает возможность почти полностью автоматизировать процесс обнаружения огневых позиций врага и их уничтожение практически без вмешательства экипажа. Машины педантично, с немецкой точностью, вычисляют координаты цели, наводят орудия и с той же самой точностью, отправляют туда несколько подарков 155 мм калибра, которые прилетают в точку прицеливания одновременно. Тем самым, артиллерийским расчетам противника просто не остается времени смыться после первого прилета или в момент, когда им становится понятно, что их позиция вскрыта. Туда ложится целый залп, который может обеспечить как одна гаубица, которая отстреливается несколькими снарядами, которые по разным траекториям прилетают в одну точку одновременно, так и это могут сделать несколько орудий, получивших координаты одновременно.
В общем, именно первая партия гаубиц уже не просто зашла в Украину, но орки уже ощутили на себе такое, чего до этого они никогда не видели и даже не представляли, как это может выглядеть. А теперь они имеют личный опыт, правда поделиться им они уже не смогут. Видя такую красоту и пораскинув мозгами, они приходят к выводу, что в данном случае, надо держаться подальше от места прилета, причем, в режиме одна нога здесь, другая - там. Вернее: во-о-он там!
И что характерно во всей этой эпопее с поставками, довольно четкую позицию заняла военная промышленность Германии. У нее сработал прагматизм, а возможно, и какие-то исторические мотивы, которые напоминают о том, что красным армейцам отдана не вся сдача, и если ее нельзя обеспечить собственными руками, то вполне можно - собственным оружием, пусть и в руках украинцев.
Так, стало известно о том, что буквально вчера концерн Rheinmetall снял с консервации 30 БМП Marder и начал их заводскую подготовку для поставки в Украину. Всего он намерен поставить 100 единиц этой техники, но первая партия уже пошла в работу. Оно и понятно, ведь правильный вывод из консервации - целый процесс, обвязанный рядом технологических процедур, а с учетом того, как дотошно немцы придерживаются всех регламентов, можно не сомневаться в том, что они вылижут каждую машинку до состояния новой игрушки. Насколько известно, пока рассматривается схема передачи этой техники через третьи страны, но вполне возможно, что в конце концов, они пойдут прямо в Украину.
Пока в кабинете Шольца рассказывают о том, что им очень бы не хотелось, чтобы орки лично увидели немецкую технику и чтобы не возникло исторических аналогий. Там полагают, что гаубицы PzH2000 орки по-любому не увидят, поскольку те работают с большого расстояния и максимум, что можно увидеть - входящий снаряд, но впечатлений от этого не останется, а вот БМП - точно будет на передке. То есть, орки будут видеть, как немецкая машина с нашим экипажем утюжит их от души и с немецким огоньком.
И что интересно, Rheinmetall это именно тот концерн, официальный представитель которого поймал Шольца за язык, когда тот начал рассказывать о том, что не может поставить бронетехнику Украине, поскольку она нужна Бундесверу, в частности и танки. Так вот, представитель концерна выступил перед прессой и сказал о том, что канцлер не вполне владеет ситуацией и у военных не нужно забирать технику для Украины, поскольку достаточное количество единиц техники предыдущего поколения находится на базах хранения самого концерна Rheinmetall, и это та техника, которую Бундесвер сам снял с вооружения в пользу машин нового поколения.
Тогда Шольц стал рассказывать о напряженной международной обстановке и что Бундесверу самому нужны дополнительные единицы бронетехники, но и тут Rheinmetall не растерялся и направил правительству контракт на поставку 111 БМП Puma. И Шольцу уже некуда отступать, поскольку если международная обстановка напряженная, то покупай новейшие машины, которые предлагает производитель. Министерство обороны Германии уже согласовало контракт на поставку и он ушел в Канцелярию. За базар надо отвечать!
Ну а глава Rheinmetall Armin Papperger говорит о том, что не видит проблем в том, чтобы поставить Украине все 100 БМП Marder, которые стоят без дела и плюс к тому - 88 танков «Леопард - 1», которые перед поставкой тоже могут быть слегка тюнингованы. Тем самым, в концерне как бы намекают, что если вы и про танки расскажете, что самим надо, мы вам направим контракт еще и на закупку новых танков.
Но в любом случае, процесс пошел, и первые три десятка БМП уже готовятся к отправке, а это значит, что орки очень скоро опять почувствуют на себе прочность крупповской стали. А ЗСУ с удовольствием поможет добиться всей полноты ощущений.
Ми переможемо!
anti-colorados
МІДу одразу треба давати по мізках за подібні заяви !
нехай забирають в Угорщину свої 150 тис. уйобиків (хоча, я думаю, що їх втричі менше)
И, наглею, но ждем Абрамсы)))
Только по тихому....., без прессы)))
В конце концов, Украина выйдет на передовое вооружение НАТО, чтобы сдерживать ордынцев в дальнейшем. Но сначала этот этап.
Без Абрамсахв и F 15, 16 сложно будет вернуть территории и из потом защищать!
Слава Украине! Скорейшей победы с минимальными потерями!!