МЗС України просить Угорщину сприяти стримуванню агресії РФ, а не закликати до зняття санкцій

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції щодо Росії можуть зруйнувати європейську економіку, якщо їх не переглянути або не скасувати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, але тепер ясно, що європейська економіка вистрілила собі в легені, і вона задихається", - сказав Орбан, якого цитують ЗМІ.

У МЗС України заявили, що "вбивають європейську економіку не санкції, а війна Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії

"Санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни. Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії. В Кремлі створили газову кризу в Європі, аби підірвати добробут в європейських країнах", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Прем’єр Угорщини має закликати не до відміни санкцій проти Росії в той час, коли російська армія вбиває українських дітей в Вінниці, Харкові, Миколаєві, а навпаки до нарощування кроків зі стримування російської агресивної політики, заявили у МЗС.

Україна закликає партнерів до якнайшвидшого ухвалення сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також до збільшення постачання важкого озброєння для української армії.

Також читайте: Якщо послабимо санкції проти РФ - нас буде удвічі легше шантажувати, - Бербок