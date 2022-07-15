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Новини Санкції проти Росії Війна
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МЗС України просить Угорщину сприяти стримуванню агресії РФ, а не закликати до зняття санкцій

венгрия

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції щодо Росії можуть зруйнувати європейську економіку, якщо їх не переглянути або не скасувати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, але тепер ясно, що європейська економіка вистрілила собі в легені, і вона задихається", - сказав Орбан, якого цитують ЗМІ.

У МЗС України заявили, що "вбивають європейську економіку не санкції, а війна Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії

"Санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни. Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії. В Кремлі створили газову кризу в Європі, аби підірвати добробут в європейських країнах", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Прем’єр Угорщини має закликати не до відміни санкцій проти Росії в той час, коли російська армія вбиває українських дітей в Вінниці, Харкові, Миколаєві, а навпаки до нарощування кроків зі стримування російської агресивної політики, заявили у МЗС.

Україна закликає партнерів до якнайшвидшого ухвалення сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також до збільшення постачання важкого озброєння для української армії.

Також читайте: Якщо послабимо санкції проти РФ - нас буде удвічі легше шантажувати, - Бербок

Автор: 

Угорщина (2266) санкції (11794) Віктор Орбан (555) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+8
яка гидотна ця мадярщина- одним словом фіно-угри що мадяри що московіти
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15.07.2022 15:45
+5
а за турбіну посла канади викликали на килим, тобто у мадяра він лизнув, клоун малоросський, а на Канаду наїхав, пздц.
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15.07.2022 15:54
+4
"Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, угорський рашистський холуй Орбан,прорашистська курва, котра не бачить,що рашистське куйло щодня стріляє в серце України,для того,щоб її добити.Уй,,, о,,бище угорське стріляє собі в ногу, а кров'ю стікає Україна і її народ.
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15.07.2022 15:45
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яка гидотна ця мадярщина- одним словом фіно-угри що мадяри що московіти
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15.07.2022 15:45 Відповісти
"Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, угорський рашистський холуй Орбан,прорашистська курва, котра не бачить,що рашистське куйло щодня стріляє в серце України,для того,щоб її добити.Уй,,, о,,бище угорське стріляє собі в ногу, а кров'ю стікає Україна і її народ.
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15.07.2022 15:45 Відповісти
А может проще будет прошерстить венгров на Закарпатье за двойное гражданство и вопрос будет закрыт.
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15.07.2022 15:48 Відповісти
Шо значит "прошерстить"? Давай тебя прошерстим на этот же предмет? Може какого пригожина у тебя из шерсти вытащим?
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15.07.2022 16:23 Відповісти
да просто всем посольствам лупу подарите...
шоб они свои бейцы разглядывали в новых реалиях..
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15.07.2022 15:51 Відповісти
а за турбіну посла канади викликали на килим, тобто у мадяра він лизнув, клоун малоросський, а на Канаду наїхав, пздц.
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15.07.2022 15:54 Відповісти
конечно ссыт за Иканомику евросоюза, ктож их потом спонсировать будет, цыгане *******
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15.07.2022 15:55 Відповісти
Прокремлівське кукурікання Орбана може зруйнувати нафтопровід Дружба.
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15.07.2022 15:56 Відповісти
Венгрию пора гнать с ЕС ссаными тряпками. Местастаза **********.
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15.07.2022 15:59 Відповісти
Угорщина у режимі очікування.
І вона буде зовсім непроти, якщо в Європі почнеться велика війна і наступний за нею великий переділ. Її мета Закарпаття, як мінімум, а краще все відразу, і українське Закарпаття, і румунська Трансільванія і південні райони Словаччини
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15.07.2022 16:04 Відповісти
Ваще оборзели:
Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що мають сценарії "військової надзвичайної ситуації", щоб захистити і врятувати угорців, які проживають на Закарпатті Він припустив, що угорські військові можуть перейти кордон, якщо це буде потрібно. Про це він сказав в інтерв'ю угорському виданню Index.

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15.07.2022 16:35 Відповісти
Перейти - то они могут, да только не далеко зайдут, и не долго.
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15.07.2022 16:52 Відповісти
Nu-nu. Super voyaki. Vidrazu I za Karpats'ku Cich' pomstymosya
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15.07.2022 17:20 Відповісти
Перекройте границу этническим венграм в Закарпатье, иначе срать они будут долго и нудно нам на головы.
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15.07.2022 16:38 Відповісти
ЕС слабая прежде всего потому , что в неё приняли мягко говоря, не те страны. Несколько стран ,, гамноедов, , 5я колонна расизма развалят Европу. Венгрия - угрофинны , генетически они родные братья мокшан. Также по подлости , идиотии , ,, великости,, они идентичны. Нельзя в объединениях стран применять принцип консенсуса - из десятков стран найдутся больные страны , падкие на взятки, не адекватные ( как у людей). Из ЕС нужно и увольнять, не только принимать. Решать проблемы нужно только хотя бы 80 % голосов - иначе полная импотенция. Венгрия - это раша2 , её давно нужно выгнать ото всюду и ,, опустить,,- мерзкий народ.
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15.07.2022 17:31 Відповісти
Нет смысла о чём то просить парашенских подстилок.
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15.07.2022 18:18 Відповісти
господи, та підірвіть ***** ту трубу до тієї ******* угорщини, а потім скажіть шо то були москальські диверсанти. пішов ***** той орбан зі своїм ******.
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15.07.2022 22:28 Відповісти
 
 