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Українські захисники поцілили у два російських Су-25 на Запорізькому напрямку, - СБУ

су

Бійці Центру спецоперацій "А" спільно з воїнами ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один - вразили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження - влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК.

Як наслідок: один Су-25 знищено, інший - уражено.

Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців - знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські окупанти 53 рази обстріляли позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку, - ОВА

Автор: 

СБУ (12790) знищення (7180) Запорізька область (3583)


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Топ коментарі
+23
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15.07.2022 17:06
+20
Два лаптелета все! И это мы ещё не начинал
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15.07.2022 16:53
+19
Героям слава!
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15.07.2022 16:56
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Два лаптелета все! И это мы ещё не начинал
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15.07.2022 16:53 Відповісти
Краще б Служба безпеки України займалася своїми прямими обов'язками - боролася із ворожими спецслужбами, насамперед кацапськими та білоруськими!
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15.07.2022 16:56 Відповісти
ви можете не вірити, але ці слижби займаються навіть своїми прямими забов"язуваннями!
не так, як хотілося б, але таки займаються
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15.07.2022 17:52 Відповісти
не служби, а ОДНА служба в складі сбу(( звісно нажаль...
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15.07.2022 18:28 Відповісти
Та вони в тилу їх опустили .......
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15.07.2022 18:43 Відповісти
Один Второго только "удивили"...
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15.07.2022 17:25 Відповісти
Вот это КРАСАВЦЫ ❤️💙💛‼️👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀Высший пилотаж‼️БРАВО‼️БРАВИССИМО‼️
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15.07.2022 17:54 Відповісти
Ай, молодца !
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15.07.2022 16:56 Відповісти
Героям слава!
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15.07.2022 16:56 Відповісти
Головне, щоб це були не свої.
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15.07.2022 16:57 Відповісти
твои, твои поразили, рузькэ.
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15.07.2022 17:36 Відповісти
Лев Толстои повесть Хаджимурад глава 18 Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.
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15.07.2022 16:59 Відповісти
Хлопці не зупиняйтесь, лупаште, а то знов якісь переговори у нас за спинами починаються!
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15.07.2022 17:01 Відповісти
Яким боком СБУ до збиття літаків? Вони в основному то відпускають потім ловлять медведчука і все щоб якось привя'зати до нього Порошенка
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15.07.2022 17:01 Відповісти
А от так теж збивають ************** гiвнольоти, таке було:
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15.07.2022 17:03 Відповісти
Ух какая.. дайте телефончик
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15.07.2022 18:32 Відповісти
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15.07.2022 17:06 Відповісти
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15.07.2022 17:07 Відповісти
Викликали на допит, а там і збили.... Якось так
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15.07.2022 17:11 Відповісти
а вслед кацапскому караблю...?
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15.07.2022 17:31 Відповісти
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15.07.2022 19:44 Відповісти
Та важливо те, що мінус два!
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15.07.2022 17:12 Відповісти
Низовой состав СБУ молодцы. Высший - как всегда. Два мундира - второй в шкафу ФСБ висит.
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15.07.2022 17:38 Відповісти
Це нові чи ті що пару днів тому в статистику долали?
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15.07.2022 17:42 Відповісти
І до чого тут СБУ?
Краще б з'ясували хто здав Херсон.
Якщо ця задачка важка, то розгадати загадку хто випустив портнова.
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15.07.2022 18:17 Відповісти
Надеюсь, второй больше не взлетит.
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15.07.2022 19:02 Відповісти
Горите в аду, твари
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15.07.2022 19:28 Відповісти
хтось говорив,що російські літаки вже не літають на нашій території, кому вірити тепер?
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15.07.2022 20:01 Відповісти
Над тимчасово окупованими територіями - літають.
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15.07.2022 20:06 Відповісти
зрозумів
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15.07.2022 20:15 Відповісти
«Редкая птица долетит до середины Днепра», - писал Гоголь.
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15.07.2022 20:42 Відповісти
 
 