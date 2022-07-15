Українські захисники поцілили у два російських Су-25 на Запорізькому напрямку, - СБУ

Бійці Центру спецоперацій "А" спільно з воїнами ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один - вразили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження - влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК.



Як наслідок: один Су-25 знищено, інший - уражено.



Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців - знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника", - йдеться в повідомленні.

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