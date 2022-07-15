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Новини Війна
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ЗСУ накрили штаб і казарми окупантів у Новій Маячці на Херсонщині, - Хлань

вибух,обстріл

Ввечері 14 липня ЗСУ накрили вогнем розташування окупантів у Новій Маячці, що на Херсонщині.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Вчора близько 22 години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян", - написав Хлань у фейсбуці.

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Автор: 

ЗСУ (7519) Херсонська область (5722)


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Топ коментарі
+41
Всім виконавцям-респект...
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15.07.2022 17:26
+40
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15.07.2022 17:42
+33
Хаймарсики кохані,які ж ви хороші. Ну і інформатори на місцях молодці.Кацапи мають власної тіні боятись,падлюки.
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15.07.2022 17:31
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Всім виконавцям-респект...
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15.07.2022 17:26 Відповісти
Всегда рад хорошим новостям! Давайте ещё!
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15.07.2022 17:26 Відповісти
Дохлих орків забагато не буває. Сподіваюсь, статистика буде гарною.
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15.07.2022 17:29 Відповісти
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15.07.2022 17:30 Відповісти
Хаймарсики кохані,які ж ви хороші. Ну і інформатори на місцях молодці.Кацапи мають власної тіні боятись,падлюки.
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15.07.2022 17:31 Відповісти
"Грузовик с шестью Хаймарсами в кузове" 🤣🤣🤣🤣🤣 Я всѣ

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15.07.2022 17:36 Відповісти
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15.07.2022 17:45 Відповісти
Ага! А ще "шестиствольний "Цезар" і "Зірку смерті"
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15.07.2022 17:48 Відповісти
Был же ещё рамзан, который в неравном бою зарэзал злобный Химарс.
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15.07.2022 17:49 Відповісти
Це все що треба знати про кацапів.) А Чингиса та йому подібних треба лікувати від наркозалежності (5-літровою клізмою).)
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15.07.2022 17:50 Відповісти
Та "Чінгіс" може й сам не знать - який "гераический паступак" він вчинив Читав якось тут : кацапи розказали про "героїзм" якогось сержанта, який, будучи пораненим, витіг поранених товаришів з танка, а сам потім геройськи відбивав атаки "укропів" Спалив кілька танків і убив купу ворогів А пізніше він сам сказав, що то - брехня І все "геройське" - що повитягував трупи з танка
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16.07.2022 05:06 Відповісти
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15.07.2022 18:00 Відповісти
Вот это уровень. Один мудак с автоматом уничтожил больше хамерсов чем у нас было
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15.07.2022 18:14 Відповісти
😅😅😅😅
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15.07.2022 20:48 Відповісти
дааааа....... , на концертах Кабздона аншлаг за аншлагом.
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15.07.2022 17:38 Відповісти
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15.07.2022 17:42 Відповісти
В Украине не должно быть кацапских консульств. Ни один кацап больше не имеет права ступить на украинскую землю.
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15.07.2022 17:46 Відповісти
Так шо уже таки деду гранатомёт обратно закапывать?
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15.07.2022 17:50 Відповісти
Ні, не треба... Най будЕ...
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15.07.2022 18:13 Відповісти
Аж раптом звідки не візьмись прилетів привіт від Хамерсів. Слава ЗСУ!
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15.07.2022 17:47 Відповісти
Хоча б по батареї Хаймарсів на 200 км фронту...
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15.07.2022 17:50 Відповісти
За Винницу - сотни таких ответок.
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15.07.2022 17:52 Відповісти
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15.07.2022 19:52 Відповісти
Оздоровили, більше не хворітимуть.☝🤓
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15.07.2022 18:01 Відповісти
Дим чорний..Пережарили кацапофашистів трохи...Пригорілим будуть хрустіти
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15.07.2022 18:42 Відповісти
чёрный - это от резины.
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15.07.2022 19:08 Відповісти
А нєфіг було маячити на нашій території!
Ну що ж рашистам «нєх#й шастать», нашим же нехай щастить!
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15.07.2022 18:06 Відповісти
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15.07.2022 18:14 Відповісти
Дрбра новина! дайте ще ХІМАРСІВ хоча б з сотню...
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15.07.2022 18:24 Відповісти
у нас их уже больше, чем у армии Франции. Нам сейчас не комплексы уже нужны, а больше б/к.
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15.07.2022 18:36 Відповісти
тільки тільки повечеряли, покурили, начальство почало чаювати (в кацапському стилі) а тут терміново роздають квитки до Кобзона.
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15.07.2022 18:25 Відповісти
Подробно не пишут по понятным причинам. Но ясно это дело вездесущих Хаймарсов. Именно они изменили весь ход войны.
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15.07.2022 18:51 Відповісти
Ввечері 14 липня ? Мабудь всі спати пошли і штаб був пуст?
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15.07.2022 18:58 Відповісти
та да, всі розійшлися або по хатам. хто на здибанки, хтось пішов по клубам на діскотєку...
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15.07.2022 19:12 Відповісти
Кацапи відзначали Дєнь взятія Бастілії!

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15.07.2022 20:03 Відповісти
Здається, HIMARS потребує нових цілей. Врешті-решт живу силу противника потрібно знищити, і якщо це створює паніку, щоб окупанти швидше втікали додому, то це бонус. Тож казарми - хороша мішень. Ворог теж боїться бути в котлі. Не забудьте запропонувати їм можливість приєднатися до «Легіону «Свобода Росії», громадянська війна в Росії значно полегшить ситуацію в Україні.
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15.07.2022 20:23 Відповісти
А говорили ж ще 2 тижні тому обізнані люди: банк цілей містить багато чого і, очевидно, що спочатку будуть найсмачніше жарити, а потім підуть вже і по всіляких казармах, ппд, базах автотранспорту тощо.

І судячи з того, що потвори з лаптєстанського уряду в чеговий раз голосно заспівали про "перемовини, з визнанням існуючого положення", а обстріли на фронті зменшились в 10-20 разів - великих складів снарядів та ракет до РСЗО насправді не дуже й багато було.

Тож тепер наші хлопці будуть утюжити казарми, а це означає, що моральний дух загарбників буде ще гірше і відказників буде на порядок більше. Що не може не радувати.
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15.07.2022 22:02 Відповісти
 
 