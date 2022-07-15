ЗСУ накрили штаб і казарми окупантів у Новій Маячці на Херсонщині, - Хлань

Ввечері 14 липня ЗСУ накрили вогнем розташування окупантів у Новій Маячці, що на Херсонщині.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Вчора близько 22 години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян", - написав Хлань у фейсбуці.

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