ЗСУ накрили штаб і казарми окупантів у Новій Маячці на Херсонщині, - Хлань
Ввечері 14 липня ЗСУ накрили вогнем розташування окупантів у Новій Маячці, що на Херсонщині.
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Вчора близько 22 години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян", - написав Хлань у фейсбуці.
Топ коментарі
+41 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.07.2022 17:26
+40 Бенина Мама
показати весь коментар15.07.2022 17:42
+33 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар15.07.2022 17:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну що ж рашистам «нєх#й шастать», нашим же нехай щастить!
І судячи з того, що потвори з лаптєстанського уряду в чеговий раз голосно заспівали про "перемовини, з визнанням існуючого положення", а обстріли на фронті зменшились в 10-20 разів - великих складів снарядів та ракет до РСЗО насправді не дуже й багато було.
Тож тепер наші хлопці будуть утюжити казарми, а це означає, що моральний дух загарбників буде ще гірше і відказників буде на порядок більше. Що не може не радувати.