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Новини
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"Нафтогазу" поставлене завдання мати 19 млрд кубів газу до опалювального сезону, - Шмигаль

шмигаль,кабмін

Уряд вже три місяці активно веде підготовку до різних сценаріїв проходження опалювального сезону. Головний приорітет - достатня кількість запасів газу й вугілля.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища. Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії, видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився. "Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд куб. м газу", — зазначив Шмигаль.

Крім того, станом на середину липня Україна вже має 1,5 млн тонн вугілля. Як підкреслив прем’єр-міністр, це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час.

"Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 млн тонн", — зауважив очільник уряду.

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Шмигаль також повідомив, що уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації: "Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв".

Автор: 

Кабмін (14078) Нафтогаз (4409) опалювальний сезон (1745) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+11
А давайте допоможемо Даші Шмигалю порахувати!
10 млрд вже є, 3 млрд подарували бені (можна ж забрати?), ще десь 5 млрд фірташевських. Разом вже 18, ще один можемо і накачати, якщо укргаз таки забрати у бені?
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15.07.2022 18:40
+6
Так так а потім увесь цій газ подарувати бене
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15.07.2022 18:30
+4
25% территории под оккупацией а аппетиты шмыги все такие же как и при отоплении 100% территории
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15.07.2022 18:28
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Ну раз треба, то намалюють!
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15.07.2022 18:28 Відповісти
Старый анекдот времен советского ежедневного дебелизма в армии.
Диалог между солдатом и прапорщиком:
- Товарищь прапорщик , а вы можете остановить поезд?
- Запросто! Поезд стой, раз, два!
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15.07.2022 20:20 Відповісти
25% территории под оккупацией а аппетиты шмыги все такие же как и при отоплении 100% территории
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15.07.2022 18:28 Відповісти
излишки можно будет продать в Евросоюз и цена будет повыше теперешней
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15.07.2022 18:42 Відповісти
Излишки продадут населению, уже несколько лет топят в теплые месяцы при отсутствии необходимости. Сильные морозы 2-3 дня в месяц, а платежка за 40 квадратов меньше 2к гривен не бывает. При том, что примерно такая же квартира с индивидуальным обходится в 350-600 грн в месяц.
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15.07.2022 19:16 Відповісти
Так так а потім увесь цій газ подарувати бене
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15.07.2022 18:30 Відповісти
Напомнило анекдот про прапощика останавливающего танк: Танк стой! Ать-два!
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15.07.2022 18:31 Відповісти
шмыгалю нормально,шо контора мониторинга счёткиков гребёт бабло больше чем нафтогаз?
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15.07.2022 18:33 Відповісти
Валяюсь... Уже три місяці уряд активно веде підготовку різних планів. А потрібно було купувати і закачувати. Як вам такий геніальний і абсолютно тривіальний план???
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15.07.2022 18:36 Відповісти
Шарлатани...
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15.07.2022 18:36 Відповісти
А давайте допоможемо Даші Шмигалю порахувати!
10 млрд вже є, 3 млрд подарували бені (можна ж забрати?), ще десь 5 млрд фірташевських. Разом вже 18, ще один можемо і накачати, якщо укргаз таки забрати у бені?
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15.07.2022 18:40 Відповісти
Там хоч кайлом у голову, броня(((
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16.07.2022 07:41 Відповісти
поставлено задание.. и где нафтогаз его возьмёт? напердит разве что
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15.07.2022 18:47 Відповісти
как ни странно, но газпром заполняет наши хранилища. А мы по документам покупаем газ из польши и словакии и даже венгрии, который они оставляют себе.
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15.07.2022 18:52 Відповісти
Який Газпром?! У нас свого газу вдосталь! Україні вистачить. Якщо не знаєш, при СРСР - Україна була головним постачальникогазу. На жаль - багато викачали, там тепер газосховища. Але є ще достатньо і нам вистачить! Так що, не радій завчасно.
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15.07.2022 19:43 Відповісти
нам то вистачить..ше на твердому паливі..крім того, тварюки, мовою яких ви тут проповєдуєте, розбомбило..розтрощило території, що опалюються.
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15.07.2022 18:57 Відповісти
Разгонятель язіка? Пацанов на нулевом спроси, якими мовами вони розмовляють
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15.07.2022 19:04 Відповісти
а ти ща таке? І з яких хренів ти про нульовку питаєш? піндуй під лавку, спрашиватєль
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15.07.2022 19:16 Відповісти
прапаведница
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15.07.2022 22:28 Відповісти
Драстуй, невістка
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15.07.2022 22:29 Відповісти
взагалі-то у нас і власні родовища є. якби не коломойський, то може і вистачило б.
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15.07.2022 19:44 Відповісти
" поставлене завдання"?Рукожопи,ви спочатку роздерибанили Нафтогаз,обанкротили,а тепер завдання "ставите"?Наволоч!Ви маєте 220 ярдів що кобалєв просить?
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15.07.2022 20:15 Відповісти
 
 