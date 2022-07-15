"Нафтогазу" поставлене завдання мати 19 млрд кубів газу до опалювального сезону, - Шмигаль
Уряд вже три місяці активно веде підготовку до різних сценаріїв проходження опалювального сезону. Головний приорітет - достатня кількість запасів газу й вугілля.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища. Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії, видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився. "Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд куб. м газу", — зазначив Шмигаль.
Крім того, станом на середину липня Україна вже має 1,5 млн тонн вугілля. Як підкреслив прем’єр-міністр, це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час.
"Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 млн тонн", — зауважив очільник уряду.
Шмигаль також повідомив, що уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації: "Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв".
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ДашіШмигалю порахувати!
10 млрд вже є, 3 млрд подарували бені (можна ж забрати?), ще десь 5 млрд фірташевських. Разом вже 18, ще один можемо і накачати, якщо укргаз таки забрати у бені?