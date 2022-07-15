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ЄС виділила Латвії 63 мільйони євро на укріплення кордону з Білоруссю

кордон,латвія

Європейська комісія сьогодні схвалила запит міністерства внутрішніх справ Латвії на виділення 63 мільйонів євро для укріплення кордону з Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV3.

Завдяки підтримці ЄС Латвія втілить перший повноцінний проєкт автоматизації системи охорони кордону. У латвійському МВС стверджують, що будь-які спроби незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону або здійснення гібридних атак білоруською владою на кордоні будуть попереджені.

"Враховуючи гібридний напад Білорусі в серпні минулого року, яка сприяла нерегулярному потоку мігрантів до Латвії, Литві, Польщі та Латвії вдалося переконати Єврокомісію в необхідності додаткових інвестицій у захист кордону", – зазначив державний секретар міністерства Дімітрійс Трофімов.

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Крім того, Латвія впроваджуватиме "інтелектуальні, цифрові та автоматизовані рішення" в охороні кордону та нагляд за ним. Трофімов нагадав, що уряд Латвії та Сейм раніше ухвалили рішення будівництва фізичної інфраструктури на кордоні між Латвією та Білоруссю.

Як повідомлялося, із середини 2021 року на латвійсько-білоруському кордоні спостерігалася гібридна атака – цілеспрямовано посилений потік нелегальної міграції, спрямований до Латвії за політичної підтримки білоруського режиму.

Окрім Латвії, від шантажу мігрантами потерпали також Литва і Польща. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю, Польща нещодавно закінчила будівництво 186-кілометрової стіни, а Литва планує зробити це до кінця року.

Автор: 

Білорусь (7926) кордон (4756) Латвія (1345) мігранти (1109) паркан (66)


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без мин , это не защита от полоумного соседа.
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15.07.2022 19:19 Відповісти
Зараз зебоби накарябають про Сєніну стіну.
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15.07.2022 19:20 Відповісти
Та там не укріпляти треба, там "китайську" стіну треба будувати, тільки *******.
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15.07.2022 19:33 Відповісти
Яка, в біса, "Білорусь"? Білоруський край кацапстану вже...
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15.07.2022 19:55 Відповісти
ce pravda ja inagda uzhe somnevajus - gde ja
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15.07.2022 23:19 Відповісти
А ЮЛИЯ МАЙЕР (ЛАТВИЯ) на Славянском базаре в Витебске помогает "перешагнуть границы славянского мира"(цит). Там же "помогает" и РЕНАТА ШТИФЕЛЬ (УКРАИНА),ЮЛИЯ МАЙЕР (ЛАТВИЯ),ну і дехто з Куби,Еквадору і Германії.
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15.07.2022 22:43 Відповісти
pervy raz slishu pra etu shvabru....u nas takih tut vatnyh samok tysjachi...uvi.
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15.07.2022 23:18 Відповісти
Первый раз про них слышу. Это какие то русскоязычные ватные самки, которых у нас к сожалению хватает.
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16.07.2022 02:35 Відповісти
 
 