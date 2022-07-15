ЄС виділила Латвії 63 мільйони євро на укріплення кордону з Білоруссю

Європейська комісія сьогодні схвалила запит міністерства внутрішніх справ Латвії на виділення 63 мільйонів євро для укріплення кордону з Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV3.

Завдяки підтримці ЄС Латвія втілить перший повноцінний проєкт автоматизації системи охорони кордону. У латвійському МВС стверджують, що будь-які спроби незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону або здійснення гібридних атак білоруською владою на кордоні будуть попереджені.

"Враховуючи гібридний напад Білорусі в серпні минулого року, яка сприяла нерегулярному потоку мігрантів до Латвії, Литві, Польщі та Латвії вдалося переконати Єврокомісію в необхідності додаткових інвестицій у захист кордону", – зазначив державний секретар міністерства Дімітрійс Трофімов.

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Крім того, Латвія впроваджуватиме "інтелектуальні, цифрові та автоматизовані рішення" в охороні кордону та нагляд за ним. Трофімов нагадав, що уряд Латвії та Сейм раніше ухвалили рішення будівництва фізичної інфраструктури на кордоні між Латвією та Білоруссю.

Як повідомлялося, із середини 2021 року на латвійсько-білоруському кордоні спостерігалася гібридна атака – цілеспрямовано посилений потік нелегальної міграції, спрямований до Латвії за політичної підтримки білоруського режиму.

Окрім Латвії, від шантажу мігрантами потерпали також Литва і Польща. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю, Польща нещодавно закінчила будівництво 186-кілометрової стіни, а Литва планує зробити це до кінця року.