У Німеччині спростували фейк про прийом українських біженців у колишньому концтаборі

Меморіал концтабору Заксенхаузен заперечив неправдиві повідомлення у Telegram про те, що він готовий розмістити українських біженців на місці колишнього концтабору.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило видання Bild.

Німецька поліція проводить розслідування стосовно дезінформації у Telegram-каналах, яка поширює неправдивий Instagram-пост про те, що меморіал у колишньому концентраційному таборі Заксенхаузен під Берліном використовуватиметься для розміщення українських біженців.

Розслідування почали за підозрою у розпалюванні ворожнечі за статтею 130 Кримінального кодексу.

У вівторок меморіал в Оранієнбурзі вказав на фейковий пост у соціальних мережах, який поширювався в різних Telegram-групах з минулого тижня.

У дописі йдеться, що адміністрація музейного комплексу Заксенхаузен вирішила надати допомогу українському народу. "Ми готові прийняти біженців, які прибувають до Берліна. Ми маємо комфортабельні номери у спеціально побудованому тимчасовому готелі на території музейного комплексу", - сказано в повідомленні.

Горст Зеференс, речник музейного комплексу, заперечив цю інформацію та сказав, що, ймовірно, це частина "кампанії цифрової дезінформації, джерело якої зазвичай перебуває в Росії".

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