УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5299 відвідувачів онлайн
Новини
2 704 13

У Німеччині спростували фейк про прийом українських біженців у колишньому концтаборі

фейк

Меморіал концтабору Заксенхаузен заперечив неправдиві повідомлення у Telegram про те, що він готовий розмістити українських біженців на місці колишнього концтабору.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило видання Bild.

Німецька поліція проводить розслідування стосовно дезінформації у Telegram-каналах, яка поширює неправдивий Instagram-пост про те, що меморіал у колишньому концентраційному таборі Заксенхаузен під Берліном використовуватиметься для розміщення українських біженців.

Розслідування почали за підозрою у розпалюванні ворожнечі за статтею 130 Кримінального кодексу.

У вівторок меморіал в Оранієнбурзі вказав на фейковий пост у соціальних мережах, який поширювався в різних Telegram-групах з минулого тижня.

У Німеччині спростували фейк про прийом українських біженців у колишньому концтаборі 01

У дописі йдеться, що адміністрація музейного комплексу Заксенхаузен вирішила надати допомогу українському народу. "Ми готові прийняти біженців, які прибувають до Берліна. Ми маємо комфортабельні номери у спеціально побудованому тимчасовому готелі на території музейного комплексу", - сказано в повідомленні.

Горст Зеференс, речник музейного комплексу, заперечив цю інформацію та сказав, що, ймовірно, це частина "кампанії цифрової дезінформації, джерело якої зазвичай перебуває в Росії".

Читайте також: Додаткові 2,4 млрд євро допомоги українським біженцям виділить Німеччина

Автор: 

біженці (1863) Німеччина (7336) фейк (743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Кацапські смердючі свині продовжують срати та думати що ніхто не знає що це саме вони серуть...
показати весь коментар
15.07.2022 19:51
+5
це той концлагер де наш герой Степан Андійович Бандера сидів
показати весь коментар
15.07.2022 19:57
+2
Мене друг єврей в Німеччині водив на стадіон Дюцендайх (здається) де Гітлер виступав зі знаменитою промовою. Так от там по сусідству є общага, побудована на місці колишнього концтабору. І він казав що в 90-ті їх єврейських емігрантів спочатку тримали там. І це також не фейк
показати весь коментар
15.07.2022 20:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапські смердючі свині продовжують срати та думати що ніхто не знає що це саме вони серуть...
показати весь коментар
15.07.2022 19:51 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2022 19:55 Відповісти
Вчора я правильно писала,що німці до ситуації з фейками і маніпуляцією відносяться по закону і порядку
показати весь коментар
15.07.2022 19:52 Відповісти
Німці будуть раді!) Сподіваюся, іхні ЗМІ не знайдуть в цьому фейку українського сліду!
показати весь коментар
15.07.2022 20:27 Відповісти
це той концлагер де наш герой Степан Андійович Бандера сидів
показати весь коментар
15.07.2022 19:57 Відповісти
вместе с отцом Ющенко, в одном спец.блоке.
показати весь коментар
15.07.2022 20:27 Відповісти
а є такі, що повірили??
показати весь коментар
15.07.2022 19:58 Відповісти
В Нідерландах наших біженців тримають у колишній в'язниці. І це не фейк
показати весь коментар
15.07.2022 20:00 Відповісти
Ну то й що? Головне - "колишня" Вона може на даний момент буть переобладнаною і працювать як готель! Наскільки я пам"ятаю - американці колись до Олімпіади побудували містечко для спортсменів яке потім дообладнали і зараз там - федеральна в"язниця!
показати весь коментар
15.07.2022 20:24 Відповісти
Мене друг єврей в Німеччині водив на стадіон Дюцендайх (здається) де Гітлер виступав зі знаменитою промовою. Так от там по сусідству є общага, побудована на місці колишнього концтабору. І він казав що в 90-ті їх єврейських емігрантів спочатку тримали там. І це також не фейк
показати весь коментар
15.07.2022 20:07 Відповісти
ехх..а якщо взяти всю світову історію..то міста побудовани на колишніх кладовищах. місцях розтрілів..
показати весь коментар
15.07.2022 20:13 Відповісти
треба їх теж залякувати..наприклад - "Граждан Российской Федереции, Указом Президента Владимира Путина, которые не сдали пиндосовские средства связи типа Айфон и пр. будет перемещено в Северное Управление ИТЛ и строительства" Нехай вони теж поржуть..знаючи їх менталітет, почнуть закопувати добро
показати весь коментар
15.07.2022 20:11 Відповісти
У Німеччині спростували фейк про прийом українських біженців у колишньому концтаборі
=========================
але нехай німці готують концтабори.Скоро в них русішшвайнен будуть тримати.Як у старі часи...
показати весь коментар
15.07.2022 20:25 Відповісти
 
 