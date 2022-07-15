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Глава дипломатії ЄС Боррель зустрівся з українськими біженцями в Чорногорії

біженці,боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Чорногорії зустрівся з українськими біженцями, які опинилися в цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Боррель розповів у своєму Twitter.

"Жахлива жорстокість Росії спричиняє величезні людські страждання та масове переміщення людей. Сьогодні я зустрівся з українськими біженцями, щоб послухати їхні історії, ситуацію та потреби. ЄС підтримує вас. Ми продовжуватимемо працювати, щоб підтримати вас. Слава Україні!" - зазначив глава європейської дипломатії.

Russia’s appalling cruelty is causing immense human suffering and massive displacement.

I met today with Ukrainian refugees to listen to their stories, their situation and their needs.

The EU stands with you. We will continue working to support you.

Слава Україні! pic.twitter.com/7Vhn0v3I61

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 15, 2022

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Автор: 

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