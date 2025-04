Глава дипломатії ЄС Боррель зустрівся з українськими біженцями в Чорногорії

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Чорногорії зустрівся з українськими біженцями, які опинилися в цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Боррель розповів у своєму Twitter.

"Жахлива жорстокість Росії спричиняє величезні людські страждання та масове переміщення людей. Сьогодні я зустрівся з українськими біженцями, щоб послухати їхні історії, ситуацію та потреби. ЄС підтримує вас. Ми продовжуватимемо працювати, щоб підтримати вас. Слава Україні!" - зазначив глава європейської дипломатії.

Russia’s appalling cruelty is causing immense human suffering and massive displacement.



I met today with Ukrainian refugees to listen to their stories, their situation and their needs.



The EU stands with you. We will continue working to support you.



Слава Україні! pic.twitter.com/7Vhn0v3I61