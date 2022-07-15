Кулеба обговорив з іранським колегою Абдоллахяном питання про неможливість передачі Росії безпілотників

Росія не повинна отримувати від країн світу жодну військову допомогу для ведення війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби після розмови з іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахяном.

Як розповів глава українського МЗС, під час телефонної розмови представник Тегерану висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці, який стався вчора вдень.

"Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно", - проінформував міністр.

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