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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кулеба обговорив з іранським колегою Абдоллахяном питання про неможливість передачі Росії безпілотників

иран

Росія не повинна отримувати від країн світу жодну військову допомогу для ведення війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби після розмови з іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахяном.

Як розповів глава українського МЗС, під час телефонної розмови представник Тегерану висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці, який стався вчора вдень.

"Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно", - проінформував міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран готується надати Росії сотні бойових безпілотників та навчити росіян ними користуватися, - Білий дім

Автор: 

безпілотник (4127) Іран (2019) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Джейк Салліван біля президента Байдена, - це як Єрмак, охмуряющій Зєльцмана.
************* консєрви.
Всі про це знають, але чомусь обох тримають і далі на посадах. Дивно, чи не так?
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15.07.2022 20:28
+2
Думаю, після війни з Україною, кацапи, свої " комплекси" хіба шо армянам зможуть впарити...
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15.07.2022 20:34
+2
V Irani bagato armyan
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15.07.2022 20:34
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нехай "потрібні" і "справні" передають
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15.07.2022 20:20 Відповісти
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван: "Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії кілька сотень БПЛА, в тому числі БПЛА, здатних нести зброю, у терміновому порядку". Іран може надати Росії ці дрони в обмін на С400, які він вже давно хотів закупити в Росії
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15.07.2022 20:22 Відповісти
Джейк Салліван біля президента Байдена, - це як Єрмак, охмуряющій Зєльцмана.
************* консєрви.
Всі про це знають, але чомусь обох тримають і далі на посадах. Дивно, чи не так?
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15.07.2022 20:28 Відповісти
У Байдена есть отмазка. Он человек Хиллари Клинтон, которая имеет влияние в партии.
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15.07.2022 20:36 Відповісти
Хілларі - припадочна пєнсіонєрка.

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15.07.2022 20:57 Відповісти
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15.07.2022 20:58 Відповісти
Думаю, після війни з Україною, кацапи, свої " комплекси" хіба шо армянам зможуть впарити...
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15.07.2022 20:34 Відповісти
салливан - это американская арахамия.
Иран ничего не будет передавать кацапам, от слова совсем. Иначе прямые и вторичные санкции нанесут огромный ущерб экономике Ирана, кроме того иранцев вполне устраивает нынешнее вытеснение росиян из нефтяного рынка Китая и Индии, потому что у них появилась возможность нарастить свои продажи, особенно в Индии.
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15.07.2022 20:43 Відповісти
передайте Україні ракети із дальністю 300 км до Хімарсів і ми покажемо всьому світові на рашиских шкурах

яке С-400 гівно, не здатне перехопити балістичну ракету
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15.07.2022 23:00 Відповісти
Чот абдолахян как то по армянски звучит)
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15.07.2022 20:30 Відповісти
V Irani bagato armyan
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15.07.2022 20:34 Відповісти
В Иране очень много армян
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16.07.2022 09:09 Відповісти
перси вважають вірменів кревними братами в контексті власного багатовікового конфлікту з тюрками. Але в даному випадку цей міністр не вірменин, а ісламізовані вірмени в Ірані ніколи не намагалися зовні зберегти етнічну ідентичність. В арійських мовах суфікс "-іан" є одним з варіантів утворення привласнювальних прикметників. Він є і в український, хоча і лише в множині, а в однині має доповнюватись родовою ознакою: кияни (киянин, киянка), львівяни, шляхтянка.

Абд-аллах-ян = слуга + бог + той, що належить (походить від)
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16.07.2022 11:05 Відповісти
Не должна получить вооружение

Не должна продавать удобрения
Не должна получить турбину после ремонта
Не должна продавать нефть
Не должна продавать газ

Что они ещё там не должны ???
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15.07.2022 20:36 Відповісти
Абдоллахян?!🤨 Сраный ара???
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15.07.2022 20:54 Відповісти
Кремль заявив, що путін 19 липня поїде до столиці Ірану Тегерана. Очікується, що він зустрінеться з президентом Ірану ********* Раїсі
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15.07.2022 21:09 Відповісти
хорош кипишевать. Байден беседу уже провёл. Кулеба можешь идти в отпуск
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15.07.2022 22:50 Відповісти
Iranskije bezpilotniki opasni budet ,no nemeckije Geopardi legko spravitsia s nimi
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15.07.2022 23:12 Відповісти
До місяця-часу буде видно, чи передали безпілотники чи ні.
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16.07.2022 04:33 Відповісти
як там справи з збитим літаком?
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16.07.2022 07:55 Відповісти
 
 