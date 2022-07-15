Кулеба обговорив з іранським колегою Абдоллахяном питання про неможливість передачі Росії безпілотників
Росія не повинна отримувати від країн світу жодну військову допомогу для ведення війни проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби після розмови з іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахяном.
Як розповів глава українського МЗС, під час телефонної розмови представник Тегерану висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці, який стався вчора вдень.
"Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно", - проінформував міністр.
Топ коментарі
+6 izzabaru
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+2 Evgen Karpenko
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************* консєрви.
Всі про це знають, але чомусь обох тримають і далі на посадах. Дивно, чи не так?
Иран ничего не будет передавать кацапам, от слова совсем. Иначе прямые и вторичные санкции нанесут огромный ущерб экономике Ирана, кроме того иранцев вполне устраивает нынешнее вытеснение росиян из нефтяного рынка Китая и Индии, потому что у них появилась возможность нарастить свои продажи, особенно в Индии.
яке С-400 гівно, не здатне перехопити балістичну ракету
Абд-аллах-ян = слуга + бог + той, що належить (походить від)
Не должна продавать удобрения
Не должна получить турбину после ремонта
Не должна продавать нефть
Не должна продавать газ
Что они ещё там не должны ???