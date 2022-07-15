Німеччина планує надати Молдові грант на суму 77 млн євро через війну в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у п’ятницю оголосила про наміри Берліна виділити Молдові грант на суму 77 млн євро, щоб подолати наслідки повномасштабної війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.

Заява була зроблена на конференції голів зовнішньополітичних відомств, яка проходила сьогодні у Бухаресті.

"Гроші підуть на забезпечення енергобезпеки країни та підтримку найуразливіших верств громадян, які постраждали від енергетичної кризи", - заявила Бербок.

Також Німеччина планує надати додаткову фінансову підтримку сім'ям біженців із України.

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"Ми також надамо додаткову фінансову підтримку біженцям та їхнім сім'ям. Вкрай важливо подбати про дітей-біженців та інтегрувати їх до молдавських навчальних закладів", - сказала очільниця МЗС Німеччини.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова з населенням 2,6 мільйона осіб прийняла сотні тисяч українських біженців. Понад 7 тисяч українських громадян попросили політичного притулку у Молдові.