Німеччина планує надати Молдові грант на суму 77 млн євро через війну в Україні
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у п’ятницю оголосила про наміри Берліна виділити Молдові грант на суму 77 млн євро, щоб подолати наслідки повномасштабної війни в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.
Заява була зроблена на конференції голів зовнішньополітичних відомств, яка проходила сьогодні у Бухаресті.
"Гроші підуть на забезпечення енергобезпеки країни та підтримку найуразливіших верств громадян, які постраждали від енергетичної кризи", - заявила Бербок.
Також Німеччина планує надати додаткову фінансову підтримку сім'ям біженців із України.
"Ми також надамо додаткову фінансову підтримку біженцям та їхнім сім'ям. Вкрай важливо подбати про дітей-біженців та інтегрувати їх до молдавських навчальних закладів", - сказала очільниця МЗС Німеччини.
Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова з населенням 2,6 мільйона осіб прийняла сотні тисяч українських біженців. Понад 7 тисяч українських громадян попросили політичного притулку у Молдові.
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Лучше побольше купите на них оружия для украинцев и поменьше покупайте газ.
ты можешь рассказать украинцам они не в курсе что у нас в Молдове с момента как ушли Додона нафуй с президенства и пришла Санду - никто не тронул и не своровал не цента из госказны!!!
или это не так!!!???
модет тебе здесь подробней все рассказать???
не пиши бред и соловьиный помёт!!
я буду внимательно следить!!!
никто в Молдове уже не упадёт с казённых денег
Санду всех воров поставила на место
Кто сбежал будут возвращены в страну
а кто на месте и воровал сегодня ищут интерпол и таскаю по судам!!!
моодпввне с первых дней войны стояли у таможни и забирали к себе домой беженцев и до сих пор более 100 тыс украинцев живут в молдавских домах и семьях!!
и молдаване делятся последним куском хлеба хотя и многим несладко сегодня !!
что касается экономики
Молдова вся придерживала и подерживают Украину за что Кремль понял нам газ до небес и сепараратисты с Приднестровья которые тоже пол Кремлем ходят и откуда получаем электроэнергию в большинстве
тоже подняли цену и угрожают отключить совсем!
на молдавских таможнях из за украинских грузовиков с зерном и не только создались многокилометровые очереди и наши грузовики которые традиционно возят летом на румынский рынок овощи и фрукты не могут вовремя проехать границу и все портиться при жаре и многие наши фермеры потеряли много от своего урожая и прибыли что никак не могли проехать границу в короткий срок !!
кроме того война в Украине создало у нас огромную инфляцию а так же и во всех странах ЕС и конечно же это ударило ещё больнее по нашей экономике!!
и не понятно почему наши соседи очень возмущаются что ЕС нам помогает??
вы что из своего кармана даёте???
и почему мы это не заслужили??
тем более мы всегда подерживают чем могли соседей!!!
и еще
читаю почти каждый день или слышу на украинский каналах что Молдова стала кандидатом в ЕС только благодаря Украине
и ещё многие пишут что Молдова села на хвост!!
так напомню соседям что Молдова подала заявление на вступление а так же получила безвиз и проучила свободную торговлю с ЕС намного намного раньше чем Украина!!!
Кто не в курсе читаем инфо !!
Молдова заслужила быть кандидатом своими делами и борьбой с коррупцией и сами молдоване ведут в большей части образ жизни по европейски
кто не знает спросите тех кто приехал к нам как беженцы!
я не видел не одной украинской машины котрая ездит у нас что бы уступала пешеходам поход на переходе или парковалась по человечески или уступала дорогу скорой помощи итдитл
в то время как молдаване ведут себя пр другому
и многое другое
Более того у нас пересажали куча воров купупного калибра в то числе и бывшего Премьера и сеголня бывшего Президента Додона таскают по судам и конфисковали все имущество
а другие крупные воры сбежали с страны!!
я что то в Украине не слышал что бы воров крупных хоть одного посадили!!!!
По этому мы сами себе прочищаем дорогу в ЕС
если надо будет ещё повоюем без проблем!!
даже не сомневайся
молдоване крепкие ребятки
по всем соревнованиям наши бомбы и дзюдоисты лучшие
так что отстоять мы сможем страну в случае как в 92 ом!!
что до Приднестровья - да это наши проблемы
нг Из бы было гораздо меньше если бы многие украинцы не воевали вместе с россиянами против нас в 92 -ом !!
и было бы меньше проблем если бы Украине ещё тогда в 92-ом перекрыла границы сепаров с Приднестровья и не браталась с ними!!
все последние годы до сегодняшнего все Приднестровье успешно вела дела по контрабанде с южными областями Украины!!
а ты мне расказываешь что это наши проблемы????
простой пример что в молдавских семьях до сих пор живут более 100 тыс беженцев и более 500 тыс были проездом и всех их молдоване чем могли накормили и помогли чем могут
я не думаю что в Беларуси то же самое
те более с Беларуси руские войска пошли на Украину и обстреливаются с ее територии - територию Украины что у нас исключено!!
мы никогда не ляжем перед русней как Лукашенко!!
будь уверен
и тем более наш президент Санду!!